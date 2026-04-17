Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτά - Ραγδαία πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 17.04.2026, 19:28
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Newsroom

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, η οποία διευρύνθηκε μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατακόρυφα, δίνοντας ανάσα στους κλάδους που επηρεάζονταν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 1,47% στις 626 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,73% στις 10.667 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 2,25% στις 24.698 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,97% στις 8.425 μονάδες.

Πρωταγωνιστής της ανόδου στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ήταν ο κλάδος ταξιδιών και αναψυχής, ο οποίος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 5,2%, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία των αεροπορικών εταιρειών. Η easyJet κατέγραψε άνοδο 8,4%, ενώ η Wizz Air σημείωσε κέρδη 8,1%. Οι μετοχές της International Consolidated Airlines Group (IAG), στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι British Airways, Vueling και Aer Lingus, ενισχύθηκαν κατά 6,9%. Παράλληλα, η TUI, ένας από τους βασικούς ευρωπαϊκούς ομίλους ταξιδιών και τουρισμού με έδρα τη Φρανκφούρτη, κατέγραψε άνοδο άνω του 6%.

Ανοδικά κινήθηκε και η Lufthansa, η οποία την Πέμπτη είχε προειδοποιήσει ότι θα καθηλώσει άμεσα δεκάδες αεροσκάφη και θα περιορίσει τη χωρητικότητα πτήσεων λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 6,7%.

Πτώση στο πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά, καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοιχτά» στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των διαταραχών στην προσφορά.

Οι δηλώσεις του Αραγτσί στην πλατφόρμα X ήρθαν σε συνέχεια τοποθετήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αργά το βράδυ της Πέμπτης ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, «ενδέχεται να ολοκληρωθεί σύντομα».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) με παράδοση τον Μάιο υποχώρησαν κατά 11,1%, στα 84,26 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για παράδοση τον Ιούνιο κατέγραψε πτώση 10,5%, στα 88,95 δολάρια ανά βαρέλι.

Στην ανάρτησή του, ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι τα πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό θα πρέπει να ακολουθούν «συντονισμένη διαδρομή», όπως ορίζεται από τις ιρανικές ναυτιλιακές αρχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, ευχαρίστησε το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ωστόσο σε δεύτερη ανάρτηση υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε «πλήρη ισχύ» έως ότου επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν την Πέμπτη σε δεκαήμερη εκεχειρία. Το Ισραήλ πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, οργάνωσης που διατηρεί συμμαχικές σχέσεις με το Ιράν, με τη σύγκρουση να δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται να προσκληθούν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις πρώτες ουσιαστικές μεταξύ των δύο χωρών από το 1983.

Δευτερογενείς ανησυχίες

Παρά το θετικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη έχει αυξηθεί «σημαντικά» από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, ενώ οι μεσοπρόθεσμες εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης, καθώς και από πιθανούς απρόβλεπτους παράγοντες, όπως η αύξηση των μισθών και μια ενδεχόμενη μεταβολή στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Η ίδια επισήμανε, ωστόσο, ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί χαμηλότερος σε περίπτωση που οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή υποχωρήσουν γρήγορα, αν οι έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις αποδειχθούν ασθενέστερες των εκτιμήσεων και εφόσον «χώρες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αυξήσουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους προς την ευρωζώνη».

Παράλληλα, η Λαγκάρντ τόνισε ότι η οικονομία της ευρωζώνης βρισκόταν σε «σχετικά σταθερή θέση» κατά την έναρξη του πολέμου, αν και οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν καθοδικοί.

«Η μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενη ενέργεια και η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας», υπογράμμισε.

Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ το ΧΑ

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς όταν έγινε γνωστό ότι το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για εμπορική κυκλοφορία, οι αγοραστές επανήλθαν δυναμικά στα τερματικά, οδηγώντας τον γενικό δείκτη πάνω από τις 2.300 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,50% στις 2.309,10 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.258,66 μονάδων (-0,72%) και 2.322,13 μονάδων (+2,07%). Ο τζίρος ανήλθε στα 365,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 53,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,4 εκατ. τεμάχια αξίας 23,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,69% στις 5.885,50 μονάδες, ενώ στο +1,07% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.854,23 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,81% στις 2.716,72 μονάδες.

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
