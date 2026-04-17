Ιράν: Ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτά για εμπορικά πλοία

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον «εντελώς ανοιχτά» για εμπορική κυκλοφορία, ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό ενός πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που έχει οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας στα ύψη.

«Σύμφωνα με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ κηρύσσεται εντελώς ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο X.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Τα πλοία μπορούν να κινηθούν στην «συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί» από τις ιρανικές αρχές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης, μια βασική κίνηση που μείωσε τις εντάσεις με το Ιράν.

Τραμπ: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα παραμείνει

Στην τελευταία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει σε «πλήρη ισχύ», μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή των ΗΠΑ με το Ιράν «100%.»

Η αντίδραση των αγορών

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 11%, επιδεινώνοντας τις προηγούμενες απώλειες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 11,12 δολάρια, ή 11,2%, στα 88,27 δολάρια το βαρέλι στις 13:11 GMT. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 11,40 δολάρια, ή 12%, στα 83,29 δολάρια το βαρέλι.

«Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν υποδηλώνουν αποκλιμάκωση, εφόσον τηρείται η εκεχειρία. Τώρα πρέπει να δούμε επίσης αν ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν τα Στενά θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου σημείωσαν πτώση έως και 9,8%, φτάνοντας κοντά στα 38 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones αυξήθηκαν κατά 524 μονάδες ή 1,1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 διαπραγματεύτηκαν με άνοδο 0,8%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0,9%.

Το δολάριο

Το δολάριο έχασε όλα τα κέρδη που είχε σημειώσει από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index υποχώρησε κατά 0,5% στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 27 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας μια σειρά απωλειών, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στην εκεχειρία και στις πιθανές διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία.

Τα αμερικανικά ομόλογα

Οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο, στέλνοντας τις αποδόσεις στα χαμηλότερα επίπεδα του μήνα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω αισιοδοξίας ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή είναι εφικτή.

Οι αποδόσεις των βασικών δεικτών μειώθηκαν επτά έως εννέα μονάδες βάσης σε όλες τις διάρκειες και οι traders αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια φέτος.

Το ευρύ ράλι, το οποίο έστειλε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου στο 4,24%, πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε απότομα κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων των ΗΠΑ αυξήθηκαν απότομα μετά την ανακοίνωση του Ιράν, αυξάνοντας την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους.

Οι traders βλέπουν πλέον μια πιθανότητα περίπου 60% ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Οι ευρωαγορές

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν απότομη άνοδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,16%, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται προς το πράσινο.

Οι αεροπορικές εταιρείες ηγήθηκαν των κερδών, με τις μετοχές της easyJet να σημειώνουν τελευταία άνοδο 6,2% και της Wizz Air

να σημειώνουν τελευταία άνοδο 5%.

Οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτέλεσαν την αξιοσημείωτη εξαίρεση, υποχωρώντας κατά 3% καθώς η είδηση ​​για το άνοιγμα των Στενών επηρέασε τις τιμές του πετρελαίου.

Οι μετοχές της BP υποχώρησαν κατά 4,6% μετά την ανακοίνωση, ενώ οι μετοχές της Shell υποχώρησαν κατά 3,6%.