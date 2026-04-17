ΔΑΑ: Πως θα διατεθούν τα κεφάλαια απο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Τη διανομή μερίσματος, με τη δυνατότητα επανεπένδυσης του μερίσματος σε μετοχές της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η διάθεση στους μετόχους της εταιρείας των διανεμητέων κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 (από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025)1 καθώς και μέρους των προς διάθεση αποθεματικών, με συνολικο προς διανομή ποσό 204.860.000 ευρώ, περίπου 0,66 ανά μετοχή, με δυνατότητα των Μετόχων να επιλέξουν την επανεπένδυση μικτού ποσού έως 100.000.000 ευρώ του μερίσματος σε μετοχές της εταιρείας.

Η απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε κατα τη συνεδρίαση του στις 16/4/2026 , την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέχρι του ποσού των 14, 5 εκατ. ευρώ με την έκδοση μέχρι δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (14.500.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά, συνολικού ποσού 100.000.000 ευρώ.

Κάθε δικαιούχος μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε νέες μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό 0,3230557591 ευρώ ανά μετοχή.

Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του ποσού Επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του ποσού επανεπένδυσης σε νέες μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής»), θα ασκείται εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, ήτοι από 24.04.2026 έως και 07.05.2026 (η «Περίοδος Επιλογής»).

Μέτοχοι που δεν θα υποβάλουν την επιλογή τους κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής θα λάβουν το σύνολο του Ποσού Επανεπένδυσης σε μετρητά.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ισούται με την Τιμή Αναφοράς Μετοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) μειωμένη κατά ποσοστό 3%.

Ως Τιμή Αναφοράς Μετοχής ορίζεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της Περιόδου, δηλαδή από την 24.04.2026 έως και την 30.04.2026, όπως η χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή της μετοχής θα προκύπτει από τη στατιστική υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών καταχωρείται ως πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Ο αριθμός των νέων μετοχών για κάθε μέτοχο θα καθοριστεί με βάση το ποσό επανεπένδυσης και την τιμή διάθεσης, με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο αριθμό.

Η διάθεση των κεφαλαίων

Τα εκτιμόμενα κεφάλαια των 95 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, στην περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων της εταιρείας.

Ειδικότερα, 25 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους για την ανάπτυξη νέων χώρων στάθμευσης αεροσκαφών ενω ποσό των 35 εκατ. ευρω θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους για την ανάπτυξη ενός νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών.

Ακόμα, 35 εκατ. ευρω θα χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρεται, για τη χρηματοδότηση μέρους της απόκτησης νέου εξοπλισμού ελέγχου ασφαλείας μεγαλύτερης χωρητικότητας ανά μονάδα ελέγχου, με στόχο την βελτίωση της διακίνησης επιβατών και της λειτουργικής αποδοτικότητας, ως μέρος του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου.

H διάθεση των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, θα γίνει σταδιακά και σε βάθος έξι ετών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου 2025-2032.