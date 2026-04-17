ΕΚΤ: Από τον Ιούνιο αυξήσεις στα επιτόκια

Tα επιτόκια θα αυξήσει τον Ιούνιο η ΕΚΤ, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τον πληθωρισμό φέτος, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Η αύξηση κατά 25 μονάδες είναι πιθανό να είναι η μόνη τέτοια κίνηση, ωστόσο, καθώς η σύγκρουση δεν θα προκαλέσει μακροχρόνιο σοκ τιμών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διεξήχθη στις 9-15 Απριλίου.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 2,8% φέτος – από την προηγούμενη πρόβλεψη του 2%. Στη συνέχεια, αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,1% το 2026 και στο 2% το 2027 – σύμφωνα με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ τείνουν προς τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων κατά την επόμενη συνεδρίασή τους στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση. Κάποιοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Bundesbank, Γιοάκιμ Νάγκελ, υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η ανάληψη δράσης σε αυτό το σημείο.

Όταν οι οικονομολόγοι ερωτήθηκαν, πριν από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Μάρτιο, προέβλεψαν ότι η κεντρική τράπεζα θα παρατηρεί τη σύγκρουση χωρίς καμία αντίδραση.

Οι πηγές της ΕΚΤ

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάρτινς Καζάκς, έχει σηματοδοτήσει μια τάση προς περαιτέρω σύσφιξη της πολιτικής, χαρακτηρίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς για δύο επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων φέτος ως «λογικές».

Ενώ σημείωσε ότι οι σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις -όπου οι μισθοί και οι τιμές κινούνται ανοδικά- δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως, προειδοποίησε ότι η εταιρική συμπεριφορά έχει μετατοπιστεί. Οι εταιρείες, επηρεασμένες από τις πρόσφατες πληθωριστικές αιχμές, ενδέχεται τώρα να προσαρμόσουν τις τιμές πιο γρήγορα από τα ιστορικά πρότυπα, διατηρώντας ενδεχομένως τον πληθωρισμό πιο σταθερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο Καζάκς τόνισε την κατάσταση υψηλού συναγερμού, σημειώνοντας ότι «κάθε συνάντηση είναι μια ζωντανή συνάντηση» και προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να συμβούν σημαντικές μετατοπίσεις δεδομένων πριν από τη συνάντηση πολιτικής στις 30 Απριλίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη αύξηση του κόστους ενέργειας έχουν θέσει την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση, καθώς η αύξηση του κόστους δανεισμού θα παρεμπόδιζε την αναδυόμενη οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη των 21 κρατών.

Αν και οι τιμές της ενέργειας ευθυγραμμίζονται επί του παρόντος με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, χαρακτήρισε τον τομέα ως ασταθή και αβέβαιο. Συνολικά, ο τόνος του υποδηλώνει ότι ενώ τα χειρότερα σενάρια για τον πληθωρισμό έχουν αποφευχθεί μέχρι στιγμής, η ΕΚΤ παραμένει σταθερά σε περιοριστική στάση για να αντιμετωπίσει προληπτικά τις επιταχυνόμενες προσαρμογές των τιμών.