Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία έγινε η πρώτη χώρα της ευρωζώνης που αξιοποιεί την αγορά ομολόγων Dim Sum σε γιουάν καθώς επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησής της.

Η υπηρεσία χρέους της χώρας ανακοίνωσε ότι πούλησε οκταετές χρέος ύψους 1,99 δισ. γιουάν ( 250 εκατ. ευρώ) σε ιδιωτική τοποθέτηση, την οποία διαχειρίστηκαν την περασμένη εβδομάδα η Deutsche Bank AG και η Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Οι ομολογιακοί τίτλοι που είναι γνωστοί ως Dim Sum είναι σπάνιοι για κυβερνήσεις εκτός της Ανατολικής Ασίας.

Για την Πορτογαλία, ένας από τους πιο καινοτόμους εκδότες ομολόγων της Ευρώπης, επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους. Ήταν η πρώτη χώρα της ευρωζώνης που εξέδωσε ομόλογα panda το 2019.

Τόσο τα ομόλογα Dim Sum όσο και τα ομόλογα Panda προσφέρουν έκθεση σε χρέος σε ρενμίνμπι (RMB), αλλά διαφέρουν κυρίως ως προς τον τόπο έκδοσης και τον τύπο του εκδότη. Τα ομόλογα Dim Sum είναι ομόλογα εκφρασμένα σε ρενμίνμπι που εκδίδονται στο εξωτερικό (κυρίως στο Χονγκ Κονγκ) και προσελκύουν διεθνείς επενδυτές.

Τα ομόλογα Panda είναι ομόλογα εκφρασμένα σε ρενμίνμπι που εκδίδονται στην ηπειρωτική Κίνα από ξένους.

Το ρενμίνμπι είναι το επίσημο νόμισμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και σημαίνει «χρήμα του λαού».

Καθώς η οικονομία της Κίνας αναπτύσσονταν, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) εισήγαγε το υπεράκτιο γιουάν (CNH) για να διευκολύνει το παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις. Η δημιουργία ενός παράλληλου νομίσματος, με τόπο διακανονισμού την Κίνα-Χονγκ Κονγκ, ήταν ο τρόπος που επέλεξαν για τη θέσπιση του νέου νομίσματος και οι τράπεζες μπόρεσαν να αρχίσουν να διαπραγματεύονται το CNH από το 2004.

Πορτογαλία – Κίνα: Οι οικονομικοί δεσμοί

Οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Πορτογαλίας και Κίνας έχουν εμβαθύνει από την κρίση δημόσιου χρέους της ευρωζώνης. Οι κινεζικές επενδύσεις σε εταιρείες όπως η εταιρεία κοινής ωφέλειας EDP SA και ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου REN υποστήριξαν μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης που συνόδευσε το διεθνές πρόγραμμα διάσωσης της Πορτογαλίας μεταξύ 2011 και 2014.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής μπαταριών CALB Group Co. ξεκίνησε πέρυσι την κατασκευή εργοστασίου αξίας 2 δισ. ευρώ στο Σίνες, στις πορτογαλικές ακτές. Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο επισκέφθηκε το Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, συναντώντας τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Χοακίμ Μιράντα Σαρμέντο είχε συνομιλίες νωρίτερα φέτος με τον Κινέζο πρέσβη στη Λισαβόνα για την προώθηση της συνεργασίας.