Wall Street: Ανοδική κίνηση μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Έντονα ανοδικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες, μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, αλλά και τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος «θα πρέπει να τελειώσει αρκετά σύντομα», οι οποίες ενισχύουν τις διαθέσεις ανάληψης ρίσκου.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 1,02% στις 49.075 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,68% στις 7.079 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,93% στις 24.327 μονάδες.

Το κλίμα έχει βελτιωθεί ραγδαία, την ώρα που το Ιράν ανακοίνωσε το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία. Μια εξέλιξη που ενδεχομένως θα δώσει νέα ώθηση στις αγορές, παρά το ότι συνδέεται με το όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας την Πέμπτη, περιέγραψε την εξέλιξη της σύγκρουσης ως «εξαιρετικά ομαλή», ενώ οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε επισημάνει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί «έντονα μια συμφωνία».

Οι προσδοκίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία έχουν λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις μετοχές τις τελευταίες ημέρες, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη.

Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, η εικόνα είναι μεικτή, με ορισμένες εταιρείες να δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω εταιρικών εξελίξεων και αποτελεσμάτων. Η μετοχή της Netflix υποχωρεί κατά 10%, καθώς οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τις προβλέψεις της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο. Η πλατφόρμα streaming εκτιμά ότι τα κέρδη θα διαμορφωθούν στα 78 σεντς ανά μετοχή, έναντι εκτιμήσεων αναλυτών για 84 σεντς. Αρνητικά λειτούργησε και η ανακοίνωση του συνιδρυτή και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, Ριντ Χέιστινγκς, ότι σκοπεύει να αποχωρήσει τον Ιούνιο με τη λήξη της θητείας του.

Πιέσεις δέχεται και η Alcoa, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 2%, καθώς ο όμιλος αλουμινίου ανακοίνωσε αποτελέσματα κατώτερα των προσδοκιών. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στο 1,40 δολάριο ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 1,49 δολάρια, ενώ και τα έσοδα των 3,19 δισ. δολαρίων υπολείπονταν των εκτιμήσεων για 3,28 δισ. δολάρια.

Στον αντίποδα, η Affirm σημειώνει άνοδο άνω του 3%, μετά την αναβάθμιση της μετοχής από τη Morgan Stanley, η οποία τη χαρακτήρισε κορυφαία επιλογή, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια ανόδου κερδοφορίας, ενώ και η υποχώρηση των ανησυχιών γύρω από την αγορά ιδιωτικού χρέους ενδέχεται να στηρίξει την πορεία της μετοχής, η οποία έχει χάσει περίπου 19% από την αρχή του 2026.

Παρά το θετικό momentum, δεν λείπουν οι φωνές επιφυλακτικότητας. Η Liz Ann Sonders, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Charles Schwab, σημείωσε ότι η ταχύτητα της ανόδου και το γεγονός ότι οι αγορές έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά μέσα σε μόλις 11 ημέρες δεν αποτελούν από μόνα τους λόγο ανησυχίας, αλλά απαιτείται ευρύτερη συμμετοχή τίτλων για να θεωρηθεί βιώσιμη η κίνηση. Όπως τόνισε σε συνέντευξή της στο CNBC, «χρειάζεται να δούμε μεγαλύτερη συμμετοχή κάτω από την επιφάνεια της αγοράς ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη ότι αυτή η άνοδος έχει διάρκεια».