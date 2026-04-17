Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι

Οι μετοχές στη Wall Street «εκτοξεύτηκαν» την Παρασκευή, αφού το Ιράν κήρυξε τα Στενά του Ορμούζ «εντελώς ανοιχτά» μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average γνώρισε άνοδο 869 μονάδων, ή 1,79%. Ο δείκτης S&P 500 είχε άνοδο κατά 1,2% και ξεπέρασε τις 7.100 (έκλεισε στις 7.126,06 μονάδες) για πρώτη φορά, ενώ ο Nasdaq Composite είχε άνοδο κατά 1,5% κλείνοντας τελικά στις 24.468,48 μονάδες, και τους δύο τελευταίους να φτάνουν σε νέα ιστορικά υψηλά ενδοημερήσια. Ο δείκτης Russell 2000 επίσης έφτασε σε νέο υψηλό με 2.777,395 μονάδες αυξημένος κατά 2,13%.

Σε μια ανάρτηση στο X που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σεγιέντ Αμπάς Αραγκτσί έγραψε: «Σύμφωνα με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται εντελώς ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο κατάπαυσης του πυρός, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) εκείνη την ημέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν, καθώς οι φόβοι για διατάραξη της προσφοράς μειώθηκαν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 10%, διαπραγματευόμενα πάνω από 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά 9%, διαπραγματευόμενα πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ, ο οποίος ευχαρίστησε το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών σε ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή, είπε σε ξεχωριστή ανάρτηση ότι η Μέση Ανατολή έχει συμφωνήσει να μην κλείσει ξανά τον υδάτινο δρόμο. Επίσης, σε μια ανάρτηση είπε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα «παραμείνει πλήρως ενεργώς» μέχρι να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι «αυτή η διαδικασία πρέπει να προχωρήσειπολύ γρήγορα διότι τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαπραγματευτεί».

Ωστόσο, το άνοιγμα των Στενών μπορεί να είναι περιορισμένο, καθώς το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι πλοία και φορτία συνδεδεμένα με εχθρικές χώρες δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται, για παράδειγμα. Η αναφορά του Tasnim τόνισε επίσης ότι το στενό θα κλείνει εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ.

Παραμένει αβέβαιο αν τα πλοία θα αναγκαστούν να πληρώσουν διόδια για να διασχίσουν το υδάτινο πέρασμα.

Οι μετοχές σε βασικές βιομηχανίες που είναι ευάλωτες σε πιθανό αποτελεσματικό κλείσιμο του στενού, όπως τα κρουαζιερόπλοια και οι αεροπορικές εταιρείες, ανέκαμψαν. Οι μετοχές της Boeing και της Royal Caribbean, για παράδειγμα, αυξήθηκαν κατά 3% και 8%, αντίστοιχα. Άλλες, όπως οι Amazon και Airbnb, επίσης σημείωσαν άνοδο.

Οι επενδυτές πλέον «προχωρούν πέρα από τη σύγκρουση», δήλωσε ο Άντονι Σαγκλιμπένε, επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού της Ameriprise Financial. «Νομίζω ότι η αγορά έχει αναθεωρήσει τα σενάρια του χειρότερου σεναρίου και βλέπει έναν δρόμο για τις ΗΠΑ και το Ιράν να τερματίσουν τη σύγκρουση και τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ανοιχτά. Όσο αυτό παραμένει η πιο πιθανή πορεία, τότε οι αγορές θα το αποτιμήσουν έτσι».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα έπρεπε να τελειώνει πολύ σύντομα». Έκανε τα σχόλια αυτά σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας και περιέγραψε τη σύγκρουση ως κάτι «που πηγαίνει θαυμάσια». Αυτό βασίζεται στα σχόλιά του από την αρχή της εβδομάδας ότι ο πόλεμος είναι «πολύ κοντά στο να τελειώσει» και ότι το Ιράν θέλει «να κάνει μια συμφωνία πολύ έντονα».

Οι ελπίδες για μια συμφωνία ειρήνης έχουν οδηγήσει τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά αυτήν την εβδομάδα, με τους τρεις βασικούς δείκτες να κινούνται όλοι για σημαντικά κέρδη στην περίοδο. Ο blue-chip Dow έχει προσθέσει 3%, ενώ ο S&P 500 έχει αυξηθεί κατά 4% ενώ ο Nasdaq έχει κερδίσει 6%.

«Το εύκολο μέρος αυτής της ανόδου πιθανόν έχει περάσει», δήλωσε επίσης ο Σαγκλιμπένε. «Στο μέλλον, ιδιαίτερα για την τεχνολογία, ιδιαίτερα για [τους Magnificent 7], πρέπει να δούμε όχι μόνο να πληρούν τα κέρδη τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά πρέπει να δούμε ότι οι προοπτικές είναι ισχυρές».

Ράλι στις ευρωαγορές μετά το άνοιγμα

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, η οποία διευρύνθηκε μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατακόρυφα, δίνοντας ανάσα στους κλάδους που επηρεάζονταν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 1,47% στις 626 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,73% στις 10.667 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 2,25% στις 24.698 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,97% στις 8.425 μονάδες.

Πρωταγωνιστής της ανόδου στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ήταν ο κλάδος ταξιδιών και αναψυχής, ο οποίος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 5,2%, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία των αεροπορικών εταιρειών. Η easyJet κατέγραψε άνοδο 8,4%, ενώ η Wizz Air σημείωσε κέρδη 8,1%. Οι μετοχές της International Consolidated Airlines Group (IAG), στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι British Airways, Vueling και Aer Lingus, ενισχύθηκαν κατά 6,9%. Παράλληλα, η TUI, ένας από τους βασικούς ευρωπαϊκούς ομίλους ταξιδιών και τουρισμού με έδρα τη Φρανκφούρτη, κατέγραψε άνοδο άνω του 6%.

Ανοδικά κινήθηκε και η Lufthansa, η οποία την Πέμπτη είχε προειδοποιήσει ότι θα καθηλώσει άμεσα δεκάδες αεροσκάφη και θα περιορίσει τη χωρητικότητα πτήσεων λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 6,7%.

Δευτερογενείς ανησυχίες

Παρά το θετικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη έχει αυξηθεί «σημαντικά» από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, ενώ οι μεσοπρόθεσμες εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης, καθώς και από πιθανούς απρόβλεπτους παράγοντες, όπως η αύξηση των μισθών και μια ενδεχόμενη μεταβολή στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Η ίδια επισήμανε, ωστόσο, ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί χαμηλότερος σε περίπτωση που οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή υποχωρήσουν γρήγορα, αν οι έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις αποδειχθούν ασθενέστερες των εκτιμήσεων και εφόσον «χώρες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αυξήσουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους προς την ευρωζώνη».

Παράλληλα, η Λαγκάρντ τόνισε ότι η οικονομία της ευρωζώνης βρισκόταν σε «σχετικά σταθερή θέση» κατά την έναρξη του πολέμου, αν και οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν καθοδικοί.

«Η μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενη ενέργεια και η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας», υπογράμμισε.

Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ το ΧΑ

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς όταν έγινε γνωστό ότι το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για εμπορική κυκλοφορία, οι αγοραστές επανήλθαν δυναμικά στα τερματικά, οδηγώντας τον γενικό δείκτη πάνω από τις 2.300 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,50% στις 2.309,10 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.258,66 μονάδων (-0,72%) και 2.322,13 μονάδων (+2,07%). Ο τζίρος ανήλθε στα 365,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 53,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,4 εκατ. τεμάχια αξίας 23,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,69% στις 5.885,50 μονάδες, ενώ στο +1,07% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.854,23 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,81% στις 2.716,72 μονάδες.

Η αντίδραση των αγορών

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 11%, επιδεινώνοντας τις προηγούμενες απώλειες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 11,12 δολάρια, ή 11,2%, στα 88,27 δολάρια το βαρέλι στις 13:11 GMT. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 11,40 δολάρια, ή 12%, στα 83,29 δολάρια το βαρέλι.

«Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν υποδηλώνουν αποκλιμάκωση, εφόσον τηρείται η εκεχειρία. Τώρα πρέπει να δούμε επίσης αν ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν τα Στενά θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου σημείωσαν πτώση έως και 9,8%, φτάνοντας κοντά στα 38 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones αυξήθηκαν κατά 524 μονάδες ή 1,1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 διαπραγματεύτηκαν με άνοδο 0,8%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0,9%.

Το δολάριο

Το δολάριο έχασε όλα τα κέρδη που είχε σημειώσει από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index υποχώρησε κατά 0,5% στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 27 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας μια σειρά απωλειών, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στην εκεχειρία και στις πιθανές διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία.

Τα αμερικανικά ομόλογα

Οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο, στέλνοντας τις αποδόσεις στα χαμηλότερα επίπεδα του μήνα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω αισιοδοξίας ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή είναι εφικτή.

Οι αποδόσεις των βασικών δεικτών μειώθηκαν επτά έως εννέα μονάδες βάσης σε όλες τις διάρκειες και οι traders αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια φέτος.

Το ευρύ ράλι, το οποίο έστειλε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου στο 4,24%, πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε απότομα κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων των ΗΠΑ αυξήθηκαν απότομα μετά την ανακοίνωση του Ιράν, αυξάνοντας την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους.

Οι traders βλέπουν πλέον μια πιθανότητα περίπου 60% ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο μέχρι τον Δεκέμβριο.