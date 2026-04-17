Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Αρνητική έναντι του δολαρίου εμφανίζεται η Deutsche Bank, η οποία επανέρχεται αμφισβητώντας το κυρίαρχο ανοδικό αφήγημα των τελευταίων μηνών και εκτιμώντας ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια ευρεία αποδυνάμωσή του.

Όπως σημειώνει, η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους» για ένα νέο κύκλο αποδυνάμωσης του δολαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει πώληση του δείκτη δολαρίου (DXY), προβλέποντας ευρεία υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος σε νέα χαμηλά κύκλου και πιθανή άνοδο της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου πάνω από το 1,20.

Οι ανοδικές καμπύλες αποδόσεων εκτός ΗΠΑ αποτελούν σαφές σήμα αποδυνάμωσης του δολαρίου

Αξίζει εδώ να σημειωθεί όμως ότι η ανάλυση φέρει την υπογραφή του George Saravelos, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής συναλλάγματος της τράπεζας, ο οποίος είχε βρεθεί στις αρχές του έτους στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης με την αμερικανική πλευρά.

Τότε, έκθεσή του είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις τεράστιες τοποθετήσεις της σε αμερικανικά ομόλογα ως «όπλο», μέσω μαζικών πωλήσεων, προκαλώντας ισχυρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Scott Bessent, χαρακτήρισε την εκτίμηση «ψευδές αφήγημα», επισημαίνοντας ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Christian Sewing, επικοινώνησε προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από το περιεχόμενο της έκθεσης.

Αρνητική η τάση

Στη νέα του έκθεση, ο Saravelos επισημαίνει ότι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του δολαρίου, οι υψηλές αποδόσεις, έχει πλέον εξασθενήσει. Οι αποδόσεις στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει σε σχέση με άλλες οικονομίες από την έναρξη της κρίσης στο Ιράν, καθώς οι διεθνείς κεντρικές τράπεζες υιοθετούν πιο «επιθετική» στάση σε σύγκριση με τη Fed.

Παράλληλα, οι ανοδικές καμπύλες αποδόσεων εκτός ΗΠΑ αποτελούν σαφές σήμα αποδυνάμωσης του δολαρίου, μια τάση που δύσκολα θα αντιστραφεί εάν οι τιμές ενέργειας δεν επιστρέψουν άμεσα στα προ της κρίσης επίπεδα.

Την ίδια ώρα, η παγκόσμια δημοσιονομική πολιτική, ιδίως στην Ασία, λειτουργεί ως αντίβαρο στις πιέσεις από την άνοδο των ενεργειακών τιμών. Παρά τις ανησυχίες για πλήγμα στη ζήτηση, οι τιμές καυσίμων στις πιο εκτεθειμένες οικονομίες έχουν συγκρατηθεί μέσω παρεμβάσεων, ενώ, όπως επισημαίνει η Deutsche Bank, οι Αμερικανοί καταναλωτές δέχονται μεγαλύτερο εισοδηματικό πλήγμα σε σχέση με τις μεγάλες ασιατικές οικονομίες.

Η ενεργητική στάση των κυβερνήσεων περιορίζει τον αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αρκετές χώρες εμφανίζονται απρόθυμες να ανεχθούν περαιτέρω αποδυνάμωση των νομισμάτων τους. Εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν, το αποκορύφωμα των αρνητικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη ενδέχεται να έχει ήδη περάσει.

Ο ρόλος των πολέμων

Παράλληλα, η τράπεζα εκτιμά ότι η ροή δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να επιβραδυνθεί αισθητά. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμες πωλήσεις ξένων περιουσιακών στοιχείων από χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τα στοιχεία της Fed αλλά και δείκτες υψηλής συχνότητας καταγράφουν επιβράδυνση των εισροών προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο βραχυπρόθεσμο σκέλος. Η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι εφοδιαστικές αλυσίδες μειώνει τα διαθέσιμα παγκόσμια πλεονάσματα που κατευθύνονται στις ΗΠΑ, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα «οριακού» δολαρίου για επενδύσεις.

Η έλευση του… petroyuan

Τέλος, η Deutsche Bank επισημαίνει έναν ακόμη πιθανό παράγοντα πίεσης για το δολάριο. Την ενίσχυση του λεγόμενου «petroyuan». Αν και η νέα γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή παραμένει αβέβαιη, μια πιθανή μετατόπιση από το σύστημα του «πετροδολαρίου» προς έναν μεγαλύτερο ρόλο της Κίνας, τόσο ως εγγυητή ασφάλειας όσο και ως παρόχου υποδομών πληρωμών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη διεθνή κυριαρχία του δολαρίου.

Ενδεικτικά, η τράπεζα σημειώνει ότι το κινεζικό νόμισμα εκτός συνόρων (CNH) είναι το ισχυρότερο νόμισμα από την έναρξη της κρίσης στο Ιράν, ξεπερνώντας σε επιδόσεις το ίδιο το δολάριο.