Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια

Το Μουντιάλ δεν είναι μόνο η γιορτή του ποδοσφαίρου. Σήμερα, αποτελεί και ένα πεδίο επενδυτικής κερδοσκοπίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια εξειδικευμένη εταιρεία ιδιωτικής πίστης βλέπει πίσω από τις κερκίδες ένα χρυσοφόρο χρηματοοικονομικό προϊόν: τα εισιτήρια των αγώνων.

Και επενδύει εκατομμύρια για να τα αγοράσει και να τα μεταπωλήσει σε τιμές πολλαπλάσιες της αξίας τους.

Το Μουντιάλ και η επενδυτική κίνηση της Eagle Point

Η Eagle Point Credit Management αύξησε πρόσφατα ένα χρηματοδοτικό πακέτο 50 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Sports Illustrated Tickets, θυγατρική του γνωστού αθλητικού περιοδικού. Στόχος είναι η αγορά μεγάλου όγκου εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο και η μεταπώλησή τους με σημαντικά κέρδη.

Η δομή του δανείου είναι εντυπωσιακή: καλύπτει το 100% του κόστους αγοράς των εισιτηρίων. Δηλαδή, αν η πλατφόρμα αγοράσει εισιτήρια αξίας 1 εκατ. δολαρίων, δανείζεται ολόκληρο το ποσό.

«Ρίσκο χωρίς ρίσκο»;

Όπως εξηγεί Financial Times ο ιδρυτής της Eagle Point, Τόμας Μαγιέφσκι, η λογική πίσω από τη συμφωνία είναι απλή: η ζήτηση για το Μουντιάλ είναι τόσο υψηλή που τα εισιτήρια συχνά πωλούνται έως και τρεις φορές πάνω από την ονομαστική τους αξία. Έτσι, το πραγματικό ρίσκο του δανεισμού θεωρείται χαμηλό.

Οι αποδόσεις για τους επενδυτές σε τέτοιου είδους συναλλαγές κινούνται σε διψήφια ποσοστά, ενώ σε περίπτωση αθέτησης της πληρωμής, οι δανειστές μπορούν να κατασχέσουν χιλιάδες εισιτήρια από διάφορες διοργανώσεις ανά τον κόσμο.

Oι εκρηκτικές τιμές και οι αντιδράσεις

Οι τιμές των εισιτηρίων για το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Τα εισιτήρια για τον τελικό έχουν φτάσει ακόμη και τα 10.000 δολάρια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 20.000 στη δευτερογενή αγορά.

Οι δήμαρχοι μεγάλων πόλεων των ΗΠΑ έχουν επικρίνει τη FIFA για τη χρήση δυναμικής τιμολόγησης, που προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τη ζήτηση.

Η FIFA και το ποσοστό κέρδους

Η ίδια η FIFA συμμετέχει ενεργά στην αγορά μεταπώλησης, κρατώντας προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα εισιτήριο αξίας 2.735 δολαρίων μεταπωλείται σχεδόν στα 6.000 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται οι πρόσθετες χρεώσεις.

Πέρα από το ποδόσφαιρο

Η Sports Illustrated Tickets δεν περιορίζεται στο Μουντιάλ.

Διαχειρίζεται επίσης εισιτήρια για συναυλίες, K-pop shows και θεατρικές παραστάσεις, με ιδιαίτερα κερδοφόρες συνεργασίες, όπως με το συγκρότημα BTS.

Ωστόσο, ακόμη και εκεί, η ζήτηση δεν θεωρείται τόσο σταθερή όσο στο ποδόσφαιρο.

Ένα τουρνουά για λίγους;

Παρά τον παγκόσμιο χαρακτήρα του Μουντιάλ, οι τιμές φαίνεται να το μετατρέπουν σε προνόμιο για λίγους. Ακόμη και στελέχη της Wall Street παραδέχονται ότι τα κόστη έχουν ξεφύγει. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο Μαζέφσκι, «είδα εισιτήρια για τον τελικό να φτάνουν τα 20.000 δολάρια και τελικά δεν αγόρασα ούτε ένα».