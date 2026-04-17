Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»

Σε μια αιφνιδιαστική δήλωση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στο Reuters ότι η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να συνεργαστεί με το Ιράν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου. Όπως ανέφερε, η διαδικασία θα γίνει «με έναν ωραίο, χαλαρό ρυθμό», δίνοντας έμφαση στη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη, ο Τραμπ περιέγραψε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει ακόμα και εκσκαφές με βαρέα μηχανήματα, με τελικό στόχο τη μεταφορά του υλικού στις ΗΠΑ.

Τραμπ: Η «πυρηνική σκόνη» και τα κατάλοιπα των βομβαρδισμών

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε «πυρηνική σκόνη», όρος που –σύμφωνα με τον ίδιο– περιγράφει τα κατάλοιπα που άφησαν πίσω τους οι βομβαρδισμοί των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Εκτιμάται ότι το Ιράν διαθέτει πάνω από 900 λίβρες ουρανίου εμπλουτισμένου έως και 60%, επίπεδο που προκαλεί έντονες ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα σημεία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι διαπραγματεύσεις και η στρατιωτική πίεση

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια επικείμενη συμφωνία, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με το Ιράν είναι πολύ καλές» αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι να ολοκληρωθεί μια συμφωνία.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την αποναρκοθέτηση στρατηγικών θαλάσσιων περιοχών, ένδειξη ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν πρακτικά μέτρα αποκλιμάκωσης.

Οι διαψεύσεις για οικονομική συμφωνία

Απαντώντας σε δημοσιεύματα περί συμφωνίας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ουράνιο, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός: «Είναι απολύτως ψευδές. Δεν αλλάζουν χέρια χρήματα».

Τόνισε, ωστόσο, ότι απαιτούνται περισσότερες συνομιλίες, πιθανόν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διπλωματικών εξελίξεων.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, αλλά η ρητορική του Αμερικανού προέδρου δείχνει μια στροφή προς τη συνεργασία, σε μια από τις πιο περίπλοκες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ετών.