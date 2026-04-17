Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Ναυτιλία 17.04.2026, 23:40
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Οι μεταφορές ενεργειακών προϊόντων χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να επιβάλει δύο ναυτικούς αποκλεισμούς σε αντίθετες πλευρές του πλανήτη.

Οι ΗΠΑ, υπό την καθοδήγηση του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον ιρανικών πλοίων εντός και γύρω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας να ασκήσουν οικονομική πίεση στο Ιράν και να θέσουν τέλος στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει έναν de facto αποκλεισμό καυσίμων στην Κούβα, απειλώντας να επιβάλουν δασμούς σε κάθε χώρα που στέλνει αργό πετρέλαιο στο νησί της Καραϊβικής

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ανησυχία στην Κίνα, δεδομένου ότι αποτελεί από καιρό τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού αργού πετρελαίου, με το Πεκίνο να χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό «ανεύθυνο και επικίνδυνο».

Το Ιράν, από την πλευρά του, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς ανοιχτά» σε κάθε εμπορική κυκλοφορία, αμέσως μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει έναν de facto αποκλεισμό καυσίμων στην Κούβα, απειλώντας να επιβάλουν δασμούς σε κάθε χώρα που στέλνει αργό πετρέλαιο στο νησί του Φιντέλ Κάστρο στην καρδιά της Καραϊβικής.

Η Ρωσία, η οποία έχει ήδη παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό παραδίδοντας ένα φορτίο 100.000 τόνων αργού πετρελαίου στη χώρα που αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να προμηθεύει την Κούβα με ζωτικής σημασίας ποσότητες πετρελαίου.

Εμπειρογνώμονες και αναλυτές σε θέματα κυρώσεων υποστηρίζουν ότι και οι δύο αποκλεισμοί θέτουν ερωτήματα σχετικά με την προθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να αντιμετωπίσει προκλήσεις κατά της θαλάσσιας κυριαρχίας της, ιδίως εν όψει της συνάντησης κορυφής του αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ τον επόμενο μήνα.

Ο Μπρετ Έρικσον, εμπειρογνώμονας σε θέματα κυρώσεων και διευθύνων σύμβουλος της Obsidian Risk Advisors, δήλωσε  στο CNBC ότι η πιθανότητα να φτάσει ένα δεύτερο ρωσικό πετρελαιοφόρο στην Κούβα τις επόμενες εβδομάδες είναι πολύ υψηλή, επισημαίνοντας τις αντιφάσεις του ίδιου του Λευκού Οίκου.

«Όταν το Anatoly Kolodkin ελλιμενίστηκε στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Ματάνζας, αυτό συνιστούσε άμεση παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων. Το GL-134 είχε ήδη τροποποιηθεί σε GL-134A, το οποίο εξαιρούσε ρητά τις παραδόσεις προς την Κούβα. Η Ουάσιγκτον απλώς επέλεξε να μην του επιβάλει κυρώσεις», δήλωσε ο Έρικσον στο CNBC.

«Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε δημοσίως ότι δεν τον ενδιέφερε αν η Ρωσία πραγματοποιούσε παραδόσεις στην Κούβα. Έχοντας κάνει αυτή τη δήλωση και έχοντας αρνηθεί να παρεμποδίσει, ή ακόμη και να παρενοχλήσει, το πρώτο πλοίο, καθίσταται πολιτικά αδύνατο να κινηθεί τώρα εναντίον ενός δεύτερου».

Ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, σηματοδότησε μια απότομη κλιμάκωση της σύγκρουσης, παρά την παύση των εχθροπραξιών που συμφωνήθηκε στις 7 Απριλίου.

Ο Τραμπ ανέφερε ωστόσο την Πέμπτη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα». Επίσης, αναφέρθηκε σε έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων «πιθανώς, ίσως, το επόμενο Σαββατοκύριακο».

Συνομιλίες Τραμπ-Σι

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο Έρικσον είπε ότι το πιο επικίνδυνο σενάριο κλιμάκωσης εδώ δεν αφορά ένα δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου, αλλά μάλλον ένα πλοίο συνδεδεμένο με την Κίνα ή υπό κινεζική σημαία που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.

Επεσήμανε ότι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανανεώσουν τη γενική άδεια που χορήγησε προσωρινά ο Λευκός Οίκος για την πώληση ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Η άδεια πρόκειται να λήξει στις 12:01 π.μ. την Κυριακή.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Έρικσον είπε ότι τα κινεζικά διυλιστήρια θα είναι και πάλι οι κύριοι αγοραστές οποιουδήποτε ιρανικού πετρελαίου που μπορεί να εξαχθεί.

«Ενώ επιβάλλουν έναν αδήλωτο αποκλεισμό στην Κούβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν σε ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο να φτάσει στο νησί τον περασμένο μήνα, προφανώς επειδή ο Τραμπ δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μαξ Μπουτ, αναλυτής εξωτερικής πολιτικής και ανώτερος ερευνητής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, σε ένα διαδικτυακό άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Είναι τώρα έτοιμος να διακινδυνεύσει μια αντιπαράθεση με το Πεκίνο, ακριβώς καθώς προετοιμάζεται για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, αν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σταματήσει τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο στην Κίνα;», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι μια πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου.

