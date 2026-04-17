Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό

Στην αναζοωγόνηση του τουρισμού μέσω της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαικής Ενωσης ελπίζει η Κύπρος που είδε τον σημαντικότερο κλάδο της οικονομίας της να έχει πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Η Κύπρος βρίσκεται μόλις 1.200 χιλιόμετρα από το Ιράν. Στις αρχές Μαρτίου, λίγες μέρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ένα drone Shahed χτύπησε τη βρετανική ναυτική βάση στην περιοχή Ακρωτήρι, προκαλώντας ενα κύμα ακυρώσεων ταξιδιών, καθώς ξένες κυβερνήσεις προειδοποίησαν τους ταξιδιώτες να μείνουν αποφυγουν την περιοχή, με ανακοινώσεις ακόμα και με ταξιδιωτικές οδηγίες.

Η ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής

Η Κύπρος, αναφέρει το Politico, προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά. Ως κάτοχος της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κύπρος θα φιλοξενήσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για δύο ημέρες αργότερα αυτό το μήνα.

Πρώτα στην παραθεριστική πόλη της Αγίας Νάπας στις 23 Απριλίου, και στη συνέχεια στην πρωτεύουσα, τη Λευκωσία, στις 24 Απριλίου.

Για την Κύπρο, η σύνοδος κορυφής είναι κάτι περισσότερο από μια διπλωματική εκδήλωση. Είναι επίσης μια γιγαντιαία, υψηλού προφίλ εκστρατεία καθησυχασμού.

«Πάνω απ’ όλα, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε ο Κώστας Κουμής, υπουργός Τουρισμού της Κύπρου, στο Politico. «Η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος στην Κύπρο… μπορεί σίγουρα να διαδώσει ακόμα πιο δυνατά το μήνυμα ότι η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα».

Οπως εξηγεί το Politico, η ελπίδα είναι απλή: Μια σύνοδος κορυφής που συνήθως συνδέεται με περιμετρικά μέτρα ασφαλείας, βοηθούς με έλλειψη ύπνου και διμερή δράματα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην προώθηση της Κύπρου ως ενός ανοιχτού, ήρεμου και σε πλήρη λειτουργία προορισμού.

Εμπιστοσύνη

O Αντώνης Ορθόδοξου, εκπρόσωπος της ένωσης του τουριστικού κλάδου της Κύπρου ACTTA, λέει πως η εικόνα που δίνεται έχει σημασία.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η [σύνοδος κορυφής] θα αποτελέσει την αρχή για να εμπιστευτούν περισσότερο οι άνθρωποι ότι η Κύπρος είναι ασφαλής», είπε. «Αν έρθετε στην Κύπρο, θα διαπιστώσετε ότι το νησί δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάστε».

Υπάρχει επίσης το όχι και τόσο ασήμαντο ζήτημα της άμεσης οικονομικής τόνωσης. Ο τουρισμός αποτελεί περίπου το 15% της κυπριακής οικονομίας, και μια μικρή «εισβολή» από τις Βρυξέλλες έχει τα δικά της πλεονεκτήματα: εκατοντάδες κρατήσεις ξενοδοχειακών δωματίων, γεμάτα εστιατόρια, πολυσύχναστα μπαρ, και ένας μικρός στρατός αξιωματούχων, προσωπικού ασφαλείας και δημοσιογράφων που όλοι χρειάζονται κάπου να κοιμηθούν, να φάνε και να στείλουν τα ρεπορτάζ τους.

«Θα έρθουν πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στην ΕΕ», είπε ο Ορθόδοξου. «Έτσι, θα φέρει κάποια χρήματα.»

Τα ακριβά εισιτήρια για την Κύπρο

Η σύνοδος κορυφής είχε επίσης ως στόχο, εν μέρει, να αποτελέσει μια εμφανή επίδειξη υποστήριξης προς την Κύπρο, αφού αρκετές σημαντικές συναντήσεις της ΕΕ στο νησί είχαν αναβληθεί κατά την πρώτη φάση του πολέμου με το Ιράν, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Η ζημιά δεν ήταν μόνο ψυχολογική. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί καθώς αυξήθηκαν τα κόστη καυσίμων, με ορισμένα εισιτήρια μετ’ επιστροφής από τις Βρυξέλλες να ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ — ένα οδυνηρό πλήγμα για ένα νησί που εξαρτάται από τις αεροπορικές συνδέσεις για να παραμείνει συνδεδεμένο με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ένας Κύπριος αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι η κυβέρνηση, η οποία οργάνωσε ειδικές πτήσεις προς τις Βρυξέλλες για τη διάρκεια της προεδρίας της στο Συμβούλιο, σχεδίαζε να κλείσει περισσότερες, αλλά αναγκάστηκε να περιορίσει αυτά τα σχέδια λόγω του πολέμου.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος χαρακτήρισε τις τιμές ως καταστροφή για την Κύπρο.

Ακόμη και αν η σύνοδος κορυφής συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, οι αξιωματούχοι δεν τρέφουν καμία ψευδαίσθηση ότι μια μεγάλη φωτογράφιση της ΕΕ θα επανορθώσει πλήρως τη ζημιά.

«Σίγουρα δεν θα επιτευχθούν τα περσινά ρεκόρ επιδόσεων», δήλωσε ο Κουμής. «Ο Μάρτιος έχει επηρεαστεί, και ο Απρίλιος επίσης.»