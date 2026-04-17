Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Η Ρωσία σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός πυρηνικού όπλου στο διάστημα με στόχο την καταστροφή δορυφόρων, σε μια επίθεση που θα προκαλούσε παγκόσμιο χάος, προειδοποίησε Αμερικανός στρατιωτικός αρχηγός.

«Σκέφτονται να θέσουν σε τροχιά ένα πυρηνικό αντιδορυφορικό όπλο που θα έθετε σε κίνδυνο τους δορυφόρους όλων σε χαμηλή γήινη τροχιά, και αυτό θα ήταν ένα αποτέλεσμα που απλώς δεν θα μπορούσαμε να ανεχτούμε».

Ο Στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ, επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ, δήλωσε στους The Times ότι η Αμερική είναι «πολύ ανήσυχη» για το σχέδιο του Κρεμλίνου. Αυτό αποτελεί μέρος ενός μοτίβου αυξημένης ρωσικής επιθετικότητας στο διάστημα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αποκάλυψε επίσης ο στρατηγός τεσσάρων αστέρων. Αυτό περιλαμβάνει «συνεχείς παρεμβολές στις δορυφορικές επικοινωνίες και το GPS» σε τόσο μεγάλη κλίμακα που «θέτουν σε κίνδυνο επιβατικά αεροσκάφη».

Παράλληλα με τις αυστηρές προειδοποιήσεις του, ο Γουάιτινγκ κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να αυξήσει σημαντικά τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό της για τη διαστημική άμυνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη απειλή τόσο από τη Μόσχα όσο και από την Κίνα.

Η απειλή ενός πυρηνικού χτυπήματος σε τροχιά

Σε συνέντευξή του στο podcast των Times, «The General & The Journalist», αυτήν την εβδομάδα, ο Γουάιτινγκ ανέφερε: «Η Ρωσία παραμένει μια προηγμένη διαστημική δύναμη και συνεχίζει να επενδύει σε αντι-διαστημικά όπλα».

Ερωτηθείς για τα κίνητρα της Ρωσίας όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είπε: «Από τη ρωσική οπτική γωνία, κοιτάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, κοιτάζουν το ΝΑΤΟ και βλέπουν μια συντριπτική υπεροχή στα συμβατικά όπλα. Πιστεύουν λοιπόν ότι καινοτόμοι τρόποι προσπάθειας υπονόμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, όπως η εξουδετέρωση των διαστημικών μας ικανοτήτων, τους βοηθούν να εξισορροπήσουν το πεδίο της μάχης».

Ένα πυρηνικό όπλο στο διάστημα θα αποτελούσε μείζονα παραβίαση της Συνθήκης για το Απώτερο Διάστημα, την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία. Η παρέμβαση του Γουάιτινγκ είναι η πιο ειλικρινής και ξεκάθαρη δημόσια δήλωση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Οι φιλοδοξίες της Μόσχας ήρθαν για πρώτη φορά στο φως πριν από δύο χρόνια, αφότου αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν σχετικά μέλη του Κογκρέσου πίσω από κλειστές πόρτες τον Φεβρουάριο του 2024.

Ένα «Περλ Χάρμπορ του διαστήματος» και οι κίνδυνοι για τους πολίτες

Μια πυρηνική έκρηξη σε χαμηλή τροχιά —η οποία ορίζεται μεταξύ 300 και 1.200 μιλίων πάνω από τη Γη— θα μπορούσε να καταστρέψει και σταδιακά να υποβαθμίσει έως και 10.000 δορυφόρους, ή το 80% του συνολικού αριθμού που βρίσκεται στο διάστημα.

Πέρα από το συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές πληροφορίες, θα κατέρρεε επίσης μεγάλο μέρος των παγκόσμιων πολιτικών δορυφορικών επικοινωνιών (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία), καθώς και οι υπηρεσίες GPS. Το σενάριο αυτό έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ένα «Περλ Χάρμπορ του διαστήματος».

Αν και οι προσπάθειες της Ρωσίας να παρεμβάλει τους δυτικούς δορυφόρους γίνονται ως επί το πλείστον για στρατιωτικούς σκοπούς, ο Γουάιτινγκ προειδοποίησε ότι αυτό πραγματοποιείται απερίσκεπτα:

«Το πρόβλημα με τις παρεμβολές στο GPS είναι ότι γίνονται με τρόπο που επηρεάζει την πολιτική αεροπορία στην ανατολική Ευρώπη και σε όλη τη νότια Ευρώπη. Όταν θέτουμε σε κίνδυνο επιβατικά αεροπλάνα γεμάτα πολίτες που απλώς προσπαθούν να ταξιδέψουν για δουλειά ή για διακοπές, αυτό είναι απίστευτα προβληματικό. Δεν θέλουμε να δούμε να κανονικοποιείται κάτι τέτοιο».

Ο ρόλος της Κίνας και η πίεση για εξοπλισμούς

Η Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ του Γουάιτινγκ είναι υπεύθυνη για όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) και άνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο διαστημικός τομέας έχει «μετασχηματιστεί ριζικά την τελευταία δεκαετία», δήλωσε ο στρατηγός, «λόγω των απειλών που βλέπουμε πλέον στο διάστημα, όπου η Κίνα και η Ρωσία κατασκευάζουν μια σειρά επιχειρησιακών διαστημικών όπλων».

Παρά τις ενέργειες της Μόσχας, ο Γουάιτινγκ κατονόμασε την Κίνα ως τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Αμερικής στο διάστημα. Η υπερδύναμη έχει αναπτύξει το δικό της διαστημικό οπλοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβολείς, όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας και αντιδορυφορικούς πυραύλους.

«Από τη δική μου οπτική γωνία, ένας σύγχρονος στρατός θα πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις του στο διάστημα, δεδομένων των απειλών που παρατάσσονται πλέον εναντίον μας. Σίγουρα στις ΗΠΑ έχουμε αναγνωρίσει ότι αυτό θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις».

Ο στρατηγός τόνισε ότι η Βρετανία πρέπει να ξοδέψει πολλά περισσότερα, καθώς ο στρατός της έχει έναν από τους μικρότερους διαστημικούς προϋπολογισμούς στο ΝΑΤΟ, δαπανώντας λιγότερο από το 1% των αμυντικών της πόρων στο διάστημα (έναντι 4% της Γερμανίας και 3% της Γαλλίας).

Ο επόμενος πόλεμος και η νέα διαστημική εποχή

«Ο επόμενος μεγάλος πόλεμος είναι πιθανό να είναι ένας πόλεμος που θα ξεκινήσει στο διάστημα. Άλλες χώρες έχουν δει πώς πολεμάμε και πώς οτιδήποτε κάνουμε πλέον υποστηρίζεται από διαστημικές ικανότητες. Και πιθανότατα θα θελήσουν να τις εξουδετερώσουν για να μας στερήσουν αυτό το απίστευτο πλεονέκτημα».

Ο δορυφορικός πόλεμος αναγνωρίστηκε επισήμως ως μείζων απειλή για τη διεθνή ειρήνη στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο. Παρά τη νέα κούρσα εξοπλισμών, ωστόσο, ο στρατηγός πιστεύει ότι ένας πόλεμος στο διάστημα «δεν είναι αναπόφευκτος».

Ο Γουάιτινγκ παραμένει επίσης πολύ θετικός όσον αφορά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και πιστεύει ότι «βρισκόμαστε στο χείλος μιας εκπληκτικής νέας διαστημικής εποχής, και ο πύραυλος Artemis πραγματικά το αντανακλά αυτό», αναφερόμενος στη δημιουργία μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη «μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια».

«Μερικές φορές υπερεκτιμούμε το μέγεθος της αλλαγής βραχυπρόθεσμα και το υποτιμούμε μακροπρόθεσμα. Έτσι, νομίζω ότι ο κόσμος σε δέκα, είκοσι χρόνια από τώρα θα μοιάζει εξαιρετικά διαφορετικός, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούμε το διάστημα», κατέληξε ο στρατηγός.

Πηγή in.gr