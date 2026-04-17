Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Κόσμος 17.04.2026, 21:03
Η Ρωσία σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός πυρηνικού όπλου στο διάστημα με στόχο την καταστροφή δορυφόρων, σε μια επίθεση που θα προκαλούσε παγκόσμιο χάος, προειδοποίησε Αμερικανός στρατιωτικός αρχηγός.

«Σκέφτονται να θέσουν σε τροχιά ένα πυρηνικό αντιδορυφορικό όπλο που θα έθετε σε κίνδυνο τους δορυφόρους όλων σε χαμηλή γήινη τροχιά, και αυτό θα ήταν ένα αποτέλεσμα που απλώς δεν θα μπορούσαμε να ανεχτούμε».

Ο Στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ, επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ, δήλωσε στους The Times ότι η Αμερική είναι «πολύ ανήσυχη» για το σχέδιο του Κρεμλίνου. Αυτό αποτελεί μέρος ενός μοτίβου αυξημένης ρωσικής επιθετικότητας στο διάστημα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αποκάλυψε επίσης ο στρατηγός τεσσάρων αστέρων. Αυτό περιλαμβάνει «συνεχείς παρεμβολές στις δορυφορικές επικοινωνίες και το GPS» σε τόσο μεγάλη κλίμακα που «θέτουν σε κίνδυνο επιβατικά αεροσκάφη».

Παράλληλα με τις αυστηρές προειδοποιήσεις του, ο Γουάιτινγκ κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να αυξήσει σημαντικά τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό της για τη διαστημική άμυνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη απειλή τόσο από τη Μόσχα όσο και από την Κίνα.

Η απειλή ενός πυρηνικού χτυπήματος σε τροχιά

Σε συνέντευξή του στο podcast των Times, «The General & The Journalist», αυτήν την εβδομάδα, ο Γουάιτινγκ ανέφερε: «Η Ρωσία παραμένει μια προηγμένη διαστημική δύναμη και συνεχίζει να επενδύει σε αντι-διαστημικά όπλα».

Ερωτηθείς για τα κίνητρα της Ρωσίας όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είπε: «Από τη ρωσική οπτική γωνία, κοιτάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, κοιτάζουν το ΝΑΤΟ και βλέπουν μια συντριπτική υπεροχή στα συμβατικά όπλα. Πιστεύουν λοιπόν ότι καινοτόμοι τρόποι προσπάθειας υπονόμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, όπως η εξουδετέρωση των διαστημικών μας ικανοτήτων, τους βοηθούν να εξισορροπήσουν το πεδίο της μάχης».

Ένα πυρηνικό όπλο στο διάστημα θα αποτελούσε μείζονα παραβίαση της Συνθήκης για το Απώτερο Διάστημα, την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία. Η παρέμβαση του Γουάιτινγκ είναι η πιο ειλικρινής και ξεκάθαρη δημόσια δήλωση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Οι φιλοδοξίες της Μόσχας ήρθαν για πρώτη φορά στο φως πριν από δύο χρόνια, αφότου αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν σχετικά μέλη του Κογκρέσου πίσω από κλειστές πόρτες τον Φεβρουάριο του 2024.

Ένα «Περλ Χάρμπορ του διαστήματος» και οι κίνδυνοι για τους πολίτες

Μια πυρηνική έκρηξη σε χαμηλή τροχιά —η οποία ορίζεται μεταξύ 300 και 1.200 μιλίων πάνω από τη Γη— θα μπορούσε να καταστρέψει και σταδιακά να υποβαθμίσει έως και 10.000 δορυφόρους, ή το 80% του συνολικού αριθμού που βρίσκεται στο διάστημα.

Πέρα από το συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές πληροφορίες, θα κατέρρεε επίσης μεγάλο μέρος των παγκόσμιων πολιτικών δορυφορικών επικοινωνιών (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία), καθώς και οι υπηρεσίες GPS. Το σενάριο αυτό έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ένα «Περλ Χάρμπορ του διαστήματος».

Αν και οι προσπάθειες της Ρωσίας να παρεμβάλει τους δυτικούς δορυφόρους γίνονται ως επί το πλείστον για στρατιωτικούς σκοπούς, ο Γουάιτινγκ προειδοποίησε ότι αυτό πραγματοποιείται απερίσκεπτα:

«Το πρόβλημα με τις παρεμβολές στο GPS είναι ότι γίνονται με τρόπο που επηρεάζει την πολιτική αεροπορία στην ανατολική Ευρώπη και σε όλη τη νότια Ευρώπη. Όταν θέτουμε σε κίνδυνο επιβατικά αεροπλάνα γεμάτα πολίτες που απλώς προσπαθούν να ταξιδέψουν για δουλειά ή για διακοπές, αυτό είναι απίστευτα προβληματικό. Δεν θέλουμε να δούμε να κανονικοποιείται κάτι τέτοιο».

Ο ρόλος της Κίνας και η πίεση για εξοπλισμούς

Η Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ του Γουάιτινγκ είναι υπεύθυνη για όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) και άνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο διαστημικός τομέας έχει «μετασχηματιστεί ριζικά την τελευταία δεκαετία», δήλωσε ο στρατηγός, «λόγω των απειλών που βλέπουμε πλέον στο διάστημα, όπου η Κίνα και η Ρωσία κατασκευάζουν μια σειρά επιχειρησιακών διαστημικών όπλων».

Παρά τις ενέργειες της Μόσχας, ο Γουάιτινγκ κατονόμασε την Κίνα ως τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Αμερικής στο διάστημα. Η υπερδύναμη έχει αναπτύξει το δικό της διαστημικό οπλοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβολείς, όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας και αντιδορυφορικούς πυραύλους.

«Από τη δική μου οπτική γωνία, ένας σύγχρονος στρατός θα πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις του στο διάστημα, δεδομένων των απειλών που παρατάσσονται πλέον εναντίον μας. Σίγουρα στις ΗΠΑ έχουμε αναγνωρίσει ότι αυτό θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις».

Ο στρατηγός τόνισε ότι η Βρετανία πρέπει να ξοδέψει πολλά περισσότερα, καθώς ο στρατός της έχει έναν από τους μικρότερους διαστημικούς προϋπολογισμούς στο ΝΑΤΟ, δαπανώντας λιγότερο από το 1% των αμυντικών της πόρων στο διάστημα (έναντι 4% της Γερμανίας και 3% της Γαλλίας).

Ο επόμενος πόλεμος και η νέα διαστημική εποχή

«Ο επόμενος μεγάλος πόλεμος είναι πιθανό να είναι ένας πόλεμος που θα ξεκινήσει στο διάστημα. Άλλες χώρες έχουν δει πώς πολεμάμε και πώς οτιδήποτε κάνουμε πλέον υποστηρίζεται από διαστημικές ικανότητες. Και πιθανότατα θα θελήσουν να τις εξουδετερώσουν για να μας στερήσουν αυτό το απίστευτο πλεονέκτημα».

Ο δορυφορικός πόλεμος αναγνωρίστηκε επισήμως ως μείζων απειλή για τη διεθνή ειρήνη στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο. Παρά τη νέα κούρσα εξοπλισμών, ωστόσο, ο στρατηγός πιστεύει ότι ένας πόλεμος στο διάστημα «δεν είναι αναπόφευκτος».

Ο Γουάιτινγκ παραμένει επίσης πολύ θετικός όσον αφορά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και πιστεύει ότι «βρισκόμαστε στο χείλος μιας εκπληκτικής νέας διαστημικής εποχής, και ο πύραυλος Artemis πραγματικά το αντανακλά αυτό», αναφερόμενος στη δημιουργία μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη «μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια».

«Μερικές φορές υπερεκτιμούμε το μέγεθος της αλλαγής βραχυπρόθεσμα και το υποτιμούμε μακροπρόθεσμα. Έτσι, νομίζω ότι ο κόσμος σε δέκα, είκοσι χρόνια από τώρα θα μοιάζει εξαιρετικά διαφορετικός, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούμε το διάστημα», κατέληξε ο στρατηγός.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων
Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Κόσμος
Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς – Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Διήμερη επίσκεψη Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη
Πολιτική

Διήμερη επίσκεψη Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

ΗΠΑ: Γιατί καθυστερούν οι παραδόσεις όπλων στην Ευρώπη
Κόσμος

Ιράν αντί για Ευρώπη - Πού στέλνουν οι ΗΠΑ τα όπλα τους

Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να εξαντλεί τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ

Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Πεντάγωνο
Κόσμος

Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Πεντάγωνο

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Ο πάπας Λέων είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει
Κόσμος

Τραμπ: Ο πάπας Λέων είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πάπα Λέοντα, αναφέροντας πως είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει, αλλά έχει αδυναμίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής

Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας
Κόσμος
Upd: 22:21

Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας

Προειδοποιεί για αναλογικά μέτρα η Τεχεράνη - Ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται, λέει ο αμερικανικός στρατός (CENTCOM)

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης - Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης

