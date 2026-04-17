Tesco: Ανθεκτική ανάπτυξη εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Σε μια περίοδο που οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα το καλάθι του καταναλωτή, η βρετανική αλυσίδα Tesco επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη συγκράτηση των τιμών. Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025/26 αποτυπώνουν μια ανθεκτική επιχείρηση, ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, όπως επισημαίνουν και οι αναλυτές, σύμφωνα με το ESM Magazine.

Ισχυρές επιδόσεις για την Tesco παρά τις πιέσεις

Η βρετανική αλυσίδα λιανικής κατέγραψε αύξηση πωλήσεων σε όλες τις αγορές της, συνοδευόμενη από άνοδο στην κερδοφορία και ισχυρές ταμειακές ροές. Συγκεκριμένα, οι ετήσιες πωλήσεις (χωρίς ΦΠΑ και καύσιμα) αυξήθηκαν κατά 4,3%, φτάνοντας τα £66,59 δισ. (€76,55 δισ.).

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 0,6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, αγγίζοντας τα £3,12 δισ. (€3,59 δισ.).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 0,7%, καθώς η Tesco συνέχισε να κερδίζει μερίδιο αγοράς.

Παράλληλα, η θυγατρική Booker σημείωσε επίσης αύξηση 0,7% στα λειτουργικά της κέρδη, ενώ στην Κεντρική Ευρώπη καταγράφηκε μικρή πτώση 0,9%, επηρεασμένη από αποεπενδύσεις σε ακίνητα.

Η στρατηγική απέναντι στον πληθωρισμό

Ο διευθύνων σύμβουλος Ken Murphy τόνισε τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίξει τους καταναλωτές: «Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλουμε στη συγκράτηση του κόστους των εβδομαδιαίων αγορών, και με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να δημιουργεί περαιτέρω αβεβαιότητα για τους καταναλωτές και την οικονομία γενικότερα, αυτή η δέσμευση έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ». Και πρόσθεσε ότι «τον τελευταίο χρόνο, παρά τις πιέσεις στα κόστη που προκάλεσαν οι νέοι κανονισμοί, αυξήσαμε τις επενδύσεις μας για να διατηρήσουμε τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα, να βελτιώσουμε περαιτέρω την ποιότητα και να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες».

Τι λένε οι αναλυτές

Σύμφωνα με την AJ Bell, η κρίση στη Μέση Ανατολή ήδη επηρεάζει τις τιμές καυσίμων και αναμένεται να αυξήσει και το κόστος τροφίμων: «Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση, και αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα μελλοντικά κέρδη της Tesco».

Όπως σημειώνουν, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται περισσότερο στο μέλλον παρά στις τρέχουσες επιδόσεις: «Αυτό το γενικό κλίμα έχει επισκιάσει τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της Tesco, καθώς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια και όχι σε όσα μόλις πέτυχε».

Ο ανταγωνισμός και οι αντοχές

Η Shore Capital χαρακτήρισε τη χρονιά «πειθαρχημένη και ισχυρή», επισημαίνοντας ότι η Tesco ξεπέρασε τις προσδοκίες, ακόμη και χωρίς σημαντική συμβολή από νέα καταστήματα.

Από την πλευρά της, η Bernstein εξέφρασε επιφυλάξεις για τις προβλέψεις κερδοφορίας, κάνοντας λόγο για «συντηρητική καθοδήγηση» εν μέσω αβεβαιότητας.

Τέλος, η Third Bridge εκτιμά ότι η Tesco παραμένει θωρακισμένη απέναντι στον ανταγωνισμό από Aldi και Asda, χάρη στη χρηματοοικονομική της ισχύ και την ικανότητα να διατηρεί ανταγωνιστικές τιμές χωρίς απώλειες σε όγκο πωλήσεων.

Προοπτικές για το 2026/27

Η εταιρεία αναμένει προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη μεταξύ £3,0 δισ. και £3,3 δισ. για την επόμενη χρήση. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, ο πληθωρισμός και ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Παρά τις προκλήσεις, η Tesco δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προσιτή τιμή – μια εξίσωση που θα καθορίσει την πορεία της τα επόμενα χρόνια.