Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO

Αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο υποβάλει την Παρσκευή η Cerebras, εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών που υποστηρίζουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανέφεραν στο CNBC δύο άτομα που είναι ενήμερα για το θέμα.

Για χρόνια, η Cerebras επιδίωκε να πουλήσει μικροεπεξεργαστές σε εταιρείες, αλλά έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τους μικροεπεξεργαστές αυτούς στα δικά της κέντρα δεδομένων ως υπηρεσία cloud για λογαριασμό πελατών. Τον Ιανουάριο, η Cerebras ανακοίνωσε σχέδια για την παροχή υπολογιστικής ισχύος έως 750 μεγαβάτ στην OpenAI έως το 2028, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η OpenAI έχει έκτοτε επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα λάβει δικαιώματα αγοράς μετοχών της Cerebras, σύμφωνα με ένα από τα άτομα.

Μια άλλη σημαντική επέκταση ενδέχεται να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του Μαρτίου της Oracle, ο Διευθύνων Σύμβουλος Clay Magouyrk ανέφερε ότι η εταιρεία βάσεων δεδομένων και cloud προσφέρει τσιπ της Cerebras και άλλων προμηθευτών. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, ο τιμοκατάλογος της Oracle δεν περιείχε αναφορές στην Cerebras.

Η Cerebras παρέχει στην OpenAI υπολογιστική ισχύ βασισμένη στο cloud για τη λειτουργία ενός εργαλείου κωδικοποίησης. Πολλές εταιρείες που κατασκευάζουν και αναπτύσσουν μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia ή GPU. Η Advanced Micro Devices (AMD) έχει επίσης κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης.

Νέες συνεργασίες με Cerebras

Η Cerebras έχει προσελκύσει νέες συνεργασίες, τονίζοντας την υψηλή ταχύτητα που μπορούν να προσφέρουν οι επεξεργαστές μεγάλης κλίμακας της, ιδίως όσον αφορά την ανταπόκριση σε ερωτήματα τελικών χρηστών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) το 2024, αλλά απέσυρε τα σχετικά έγγραφα πέρυσι προκειμένου να προσθέσει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και τη στρατηγική της.

Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν μεγάλη ζήτηση για αρχικές δημόσιες προσφορές από μεγάλες και αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας, μετά από μια σχετική ξηρασία που ξεκίνησε το 2022. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και OpenAI εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισαχθούν στο χρηματιστήριο ήδη από φέτος.

Τον Φεβρουάριο, η Cerebras ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματοδότηση σε γύρο αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Σεπτέμβριο, λίγες ημέρες πριν από την απόσυρση των εγγράφων για την IPO, η Cerebras ανακοίνωσε ότι είχε συγκεντρώσει 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης με αποτίμηση 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Cerebras ιδρύθηκε το 2016 και εδρεύει στο Sunnyvale της Καλιφόρνια. Ο Andrew Feldman, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της startup, πούλησε τη startup διακομιστών SeaMicro στην AMD για 355 εκατομμύρια δολάρια το 2012.

Ο Feldman έχει δηλώσει ότι το 2018, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Elon Musk προσπάθησε να αγοράσει την Cerebras. Μεταξύ των επενδυτών της εταιρείας συγκαταλέγεται ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman.