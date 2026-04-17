Tεχνητή νοημοσύνη 17.04.2026, 21:48
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο υποβάλει την Παρσκευή η Cerebras, εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών που υποστηρίζουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανέφεραν στο CNBC δύο άτομα που είναι ενήμερα για το θέμα.

Για χρόνια, η Cerebras επιδίωκε να πουλήσει μικροεπεξεργαστές σε εταιρείες, αλλά έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τους μικροεπεξεργαστές αυτούς στα δικά της κέντρα δεδομένων ως υπηρεσία cloud για λογαριασμό πελατών. Τον Ιανουάριο, η Cerebras ανακοίνωσε σχέδια για την παροχή υπολογιστικής ισχύος έως 750 μεγαβάτ στην OpenAI έως το 2028, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η OpenAI έχει έκτοτε επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα λάβει δικαιώματα αγοράς μετοχών της Cerebras, σύμφωνα με ένα από τα άτομα.

Μια άλλη σημαντική επέκταση ενδέχεται να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του Μαρτίου της Oracle, ο Διευθύνων Σύμβουλος Clay Magouyrk ανέφερε ότι η εταιρεία βάσεων δεδομένων και cloud προσφέρει τσιπ της Cerebras και άλλων προμηθευτών. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, ο τιμοκατάλογος της Oracle δεν περιείχε αναφορές στην Cerebras.

Η Cerebras παρέχει στην OpenAI υπολογιστική ισχύ βασισμένη στο cloud για τη λειτουργία ενός εργαλείου κωδικοποίησης. Πολλές εταιρείες που κατασκευάζουν και αναπτύσσουν μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia ή GPU. Η Advanced Micro Devices (AMD) έχει επίσης κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης.

Νέες συνεργασίες με Cerebras

Η Cerebras έχει προσελκύσει νέες συνεργασίες, τονίζοντας την υψηλή ταχύτητα που μπορούν να προσφέρουν οι επεξεργαστές μεγάλης κλίμακας της, ιδίως όσον αφορά την ανταπόκριση σε ερωτήματα τελικών χρηστών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) το 2024, αλλά απέσυρε τα σχετικά έγγραφα πέρυσι προκειμένου να προσθέσει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και τη στρατηγική της.

Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν μεγάλη ζήτηση για αρχικές δημόσιες προσφορές από μεγάλες και αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας, μετά από μια σχετική ξηρασία που ξεκίνησε το 2022. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και OpenAI εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισαχθούν στο χρηματιστήριο ήδη από φέτος.

Τον Φεβρουάριο, η Cerebras ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματοδότηση σε γύρο αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Σεπτέμβριο, λίγες ημέρες πριν από την απόσυρση των εγγράφων για την IPO, η Cerebras ανακοίνωσε ότι είχε συγκεντρώσει 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης με αποτίμηση 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Cerebras ιδρύθηκε το 2016 και εδρεύει στο Sunnyvale της Καλιφόρνια. Ο Andrew Feldman, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της startup, πούλησε τη startup διακομιστών SeaMicro στην AMD για 355 εκατομμύρια δολάρια το 2012.

Ο Feldman έχει δηλώσει ότι το 2018, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Elon Musk προσπάθησε να αγοράσει την Cerebras. Μεταξύ των επενδυτών της εταιρείας συγκαταλέγεται ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman.

Σχετικά άρθρα:
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων
Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

Snap: Μαζικές περικοπές και στροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Κέρδη για τη μετοχή
Tεχνητή νοημοσύνη

Snap: Άλμα στη μετοχή μετά τις απολύσεις 16% του προσωπικού λόγω AI

Η Snap εκτινάσσει τη μετοχή της μετά την ανακοίνωση περικοπής 16% του προσωπικού, ποντάροντας στην τεχνητή νοημοσύνη για μείωση κόστους και αύξηση κερδοφορίας

ΕΕ: Νέα παρέμβαση στη Meta για αποκλεισμό τρίτων στην εφαρμογή WhatsApp
World

Ξανά στο στόχαστρο της ΕΕ η Meta για το WhatsApp

Η ΕΕ διαπιστώνει ότι το μέτρο που πήρε η Meta, με καταβολή τέλους, ισοδυναμεί με την προηγούμενη απαγόρευση πρόσβασης

ASML: Ο γίγαντας των τσιπ αυξάνει τις προβλέψεις του για το 2026
Tεχνητή νοημοσύνη

Ισχυρά κέρδη για την ASML - Αυξάνει τις προβλέψεις της για το 2026

Η ζήτηση για τσιπ ξεπερνά την προσφορά, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ASML, Κριστόφ Φουκέ

OpenAI: Οι επενδυτές αμφισβητούν την αποτίμηση 852 δισ. δολ. καθώς αλλάζει η στρατηγική
Tεχνητή νοημοσύνη

«Κίτρινη κάρτα» επενδυτών στην αποτίμηση 852 δισ. της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν επαναπροσδιορίζει την εστίαση τηςOpenAI καθώς η Anthropic δοκιμάζει το αρχικό της προβάδισμα

Meta: Ο Ζάκερμπεργκ γίνεται AI – Το νέο πείραμα που αλλάζει την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Το AI alter ego που μιλά με τους εργαζομένους

Η Meta δημιουργεί μια AI εκδοχή του Mark Zuckerberg που θα επικοινωνεί με εργαζομένους

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Χρειάζεται τη δική της τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης

«Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για να διασφαλίσει ότι οι στρατοί της δεν μπορούν να «απενεργοποιηθούν» από ξένους αντιπάλους»

Latest News
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης

