Λιανεμπόριο: Άνοδος 7,2% στον τζίρο τον Φεβρουάριο

Αύξηση 7,2% παρουσίασε ο τζίρος στον λιανεμπόριο τον Φεβρουάριο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 7,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 αύξηση 6,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,6% και σε

σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 αύξηση 6,5%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,6% (Πίνακας 5).

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,4%.