Onitsuka Tiger: Γιατί «χωρίζει» από την Asics

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Την πρόθεσή της να αποσχίσει τον βραχίονα της Onitsuka Tiger ανακοίνωσε η Asics, θέλοντας να δημιουργήσει έναν αυτοτελή κερδοφόρο πόλο.

Δεν είναι τυχαίο πως η Onitsuka Tiger αποτελεί βασικό παράγοντα για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια ρεκόρ κερδών χάρη στην άνθηση του τουρισμού και την αύξηση της ζήτησης για τα αθλητικά παπούτσια εμπνευσμένα από ρετρό στυλ.

Η μετοχή της Asics έχει εκτοξευθεί περίπου επτά φορές τα τελευταία πέντε χρόνια

Η απόφαση για την Onitsuka Tiger

Σύμφωνα με το σχέδιο, η σχεδόν 80 ετών επιχείρηση Onitsuka Tiger θα μεταβιβαστεί στην OT Group, μια θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Asics, μέσω διαχωρισμού της εταιρείας που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου. Η συμφωνία δεν απαιτεί κανονιστική έγκριση.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων και στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της μάρκας.

«Καθώς οι οργανισμοί μεγαλώνουν πολύ, η λήψη αποφάσεων συχνά επιβραδύνεται καθώς οι εγκρίσεις γίνονται πιο πολυεπίπεδες και χρονοβόρες», διευκρίνισε στο Reuters ο Tatsunori Kawai, επικεφαλής στρατηγικής στην Mitsubishi UFJ ESmart Securities. «Επομένως, μια απόσχιση είναι μια ιδανική κίνηση για τέτοιες ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες.

«Η Onitsuka Tiger έχει ήδη εδραιώσει μια σταθερή και ανεξάρτητη θέση στην επωνυμία της και δεν υπάρχει μεγάλος εγχώριος ανταγωνισμός. Η απόσχιση είναι απίθανο να διαβρώσει την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της Asics».

Οι μετοχές της Asics, η οποία ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η Nike, η Adidas και η Puma, αυξήθηκαν σχεδόν 2% στο Τόκιο. Η μετοχή έχει εκτοξευθεί περίπου επτά φορές τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της αξία να ανέρχεται σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μοχλός ανάπτυξης

Τα Onitsuka Tiger αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Asics τα τελευταία χρόνια. Οι πωλήσεις της μάρκας αυξήθηκαν κατά 43% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα ‌136,5 δισεκατομμύρια ⁠γιεν (851 εκατομμύρια δολάρια) κατά το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στην Ευρώπη, τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ιαπωνία και το ασθενέστερο γεν.

Η επιχείρηση Onitsuka Tiger κατέγραψε περιθώριο κέρδους σχεδόν 38%, το υψηλότερο μεταξύ των πέντε βασικών κατηγοριών της Asics.

Τον Φεβρουάριο, η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής αθλητικών και lifestyle υποδημάτων και ενδυμάτων προέβλεψε άλλη μια χρονιά με ρεκόρ κερδών φέτος.

Ενώ τον Μάιο η Asics (4η) και η Onitsuka Tiger (10η) σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη μεριδίου αγοράς μεταξύ των μεσαίων εμπορικών σημάτων, σύμφωνα με μελέτη της Heuritech που είδε το φως της δημοσιότητας τον Μάιο.

Ιστορία 80 χρόνων

Γνωστή για τα μινιμαλιστικά της σχέδια, η Onitsuka Tiger έχει τις ρίζες της στον προκάτοχο της Asics, που ιδρύθηκε το 1949 από τον Kihachiro Onitsuka, ο οποίος προσπάθησε να κατασκευάσει αθλητικά παπούτσια πιστεύοντας ότι η ανατροφή υγιών νέων ήταν απαραίτητη για την ανοικοδόμηση της Ιαπωνίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Onitsuka ανέπτυξε το πρώτο του ζευγάρι παπούτσια μπάσκετ και ονόμασε τη μάρκα «Tiger», εμπνευσμένος από τη δύναμη και την ευκινησία αυτού που θεωρούσε το πιο ισχυρό ζώο της Ασίας.

Τα αθλητικά παπούτσια Onitsuka Tiger αναβίωσαν μετά την εμφάνισή τους στην ταινία του Quentin Tarantino «Kill Bill» του 2003, με την ηθοποιό Uma Thurman να φοράει το εμβληματικό κίτρινο ζευγάρι στην ταινία, που εκτοξεύτηκε σε πωλήσεις στη συνέχεια.