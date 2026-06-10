Αδήλωτη εργασία: Μπαίνει στο μικροσκόπιο της Επιθεώρησης Εργασίας – Τα πρόστιμα ανά παράβαση

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Στην αδήλωτη εργασία επικεντρώνεται η Επιθεώρηση Εργασίας βάζοντας στο στόχαστρο τους κλάδου παραγωγής που παρουσιάζουν αυξημένη παραβατικότητα.

Κατά το 2025 οι 82.233 έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής αποτέλεσαν αριθμό ρεκόρ της τελευταίας τετραετίας. Ταυτόχρονα, επιβλήθηκαν 19.093 κυρώσεις, περισσότερες από 2.500 μηνύσεις και 587 διακοπές εργασιών.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα – σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ανεξάρτητης αρχής – τίθενται σε προτεραιότητα οι στοχευμένοι έλεγχοι συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας με στόχο την αντιμετώπιση της αδήλωτης απασχόλησης.

Πρόκειται για παραγωγικής κλάδους όπως ο επισιτισμός, τα βιοτεχνικά πάρκα, οι βιομηχανικές ζώνες , τα κομμωτήρια, τα πρατήρια βενζίνης, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι μεταφορικές επιχειρήσεις, το λιανικό εμπόριο, η καθαριότητα, οι κατασκευές, η φιλοξενία, οι υπηρεσίες ασφάλειας αλλά και οι επιχειρήσεις φασόν, όπου διαπιστώνεται ιδιαιτέρως υψηλός δείκτης παραβατικότητας.

Σαρωτικοί έλεγχοι το 2025

Την προηγούμενη χρονιά στις εργασιακές σχέσεις διενεργήθηκαν 46.680 έλεγχοι. Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ελέγχων παρουσίασε ο κλάδος της εστίασης, όπου πραγματοποιήθηκαν 12.415 έλεγχοι, αντιπροσωπεύοντας το 26,6% του συνόλου.

Ο ίδιος κλάδος βρέθηκε στην πρώτη θέση και ως προς τα πρόστιμα, καθώς επιβλήθηκαν 4.279 κυρώσεις, ενώ καταγράφηκε και η υψηλότερη συχνότητα παραβάσεων με ποσοστό 33,18%. Στη δεύτερη θέση των ελέγχων βρέθηκε το λιανικό εμπόριο με 9.482 ελέγχους, ενώ ακολούθησαν το χονδρικό εμπόριο με 2.877 και τα καταλύματα με 2.816 ελέγχους.

Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με 2.994 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Ακολούθησαν οι παραβάσεις ωραρίου (2.332), η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (1.410) και η αδήλωτη εργασία (1.372).

Τα πρόστιμα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στα πρόστιμα που επιβάλλονται ανά παράβαση:

Αδήλωτη εργασία: Χρηματικό πρόστιμο 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο και μέχρι 31.500 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.

Είσπραξη παροχών ανεργίας: Ο εργαζόμενος εισπράττει παροχές ανεργίας και παράλληλα εργάζεται χωρίς να έχει ενημερώσει σχετικά τον φορέα απασχόλησης (ΔΥΠΑ): Ο εργοδότης τιμωρείται και με χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ (πλέον της αδήλωτης εργασίας).

Απασχόληση αλλοδαπού χωρίς την απαιτούμενη άδεια (άδεια εργασίας της Ε.Ε. άδεια διαμονής) : Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ.

Μη χορήγηση του ελάχιστου μισθού σύμφωνα με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Εάν υποκρύπτει υποδηλωμένη εργασία, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει έως τα 10.500 ευρώ.

Μη γνήσιος δανεισμός προσωπικού από εργοδότη που δανείζει προσωπικό χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εάν διαπιστωθεί παράνομη απασχόληση, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 10.500 ευρώ.

Δανεισμός προσωπικού χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή κατά παράβαση των προϋποθέσεων λειτουργίας Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης. Επίσης μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Παραβίαση της υποχρέωσης επίδειξης αντιγράφων των εγγράφων διαμονής. Μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

Παραβίαση της υποχρέωσης διευκόλυνσης ελέγχων και εν γένει συνεργασίας σε αυτούς ή επίδειξης και προσκόμισης εγγράφων. Ανάλογη επιβολή προστίμων.