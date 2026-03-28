Humanis: Δημιούργησε μαζί με το Yale το «Leading with Wisdom in the Age of AI»

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και φέρνει στο ίδιο εκπαιδευτικό περιβάλλον εταιρείες από όλους τους κλάδους της οικονομίας και του επιχειρείν

Academia 28.03.2026, 12:05
Humanis: Δημιούργησε μαζί με το Yale το «Leading with Wisdom in the Age of AI»
Το «Leading with Wisdom in the Age of AI» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 17 & 18 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε C-level στελέχη, CEOs και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, με περιορισμένο αριθμό 40 συμμετεχόντων, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης, ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών με το διεθνώς αναγνωρισμένο faculty του Yale School of Management.

Η διεθνής βιομηχανία και η ενέργεια, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες ασφαλείας, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το online gaming, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, καθώς και ο τομέας του fintech, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κλάδους που στελέχη τους έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Σε μια περίοδο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν τη στρατηγική τους, λαμβάνουν αποφάσεις και επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο της ηγεσίας, η Humanis και το Yale School of Management  δημιούργησαν το «Leading with Wisdom in the Age of AI», μια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και φέρνει στο ίδιο εκπαιδευτικό περιβάλλον εταιρείες από όλους τους κλάδους της οικονομίας και του επιχειρείν.

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ώριμη, καθώς, όπως επισημαίνεται και από τους καθηγητές του Yale School of Management, Jiwoong Shin, Professor of Marketing, και Gal Zauberman, Joseph F. Cullman 3rd Professor of Marketing, που θα παρευρεθούν στη χώρα μας, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον εξελιχθεί σε μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, καθιστώντας αναγκαία τη βαθύτερη κατανόηση και τη στρατηγική αξιοποίησή της.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες ώστε να ηγούνται με σαφήνεια, κρίση και υπευθυνότητα, διατηρώντας πάντα τον ανθρώπινο παράγοντα στον πυρήνα της στρατηγικής τους. H θεματολογία του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οικονομική διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη σύνδεσή της με τη στρατηγική των επιχειρήσεων, τη σχέση ανθρώπων και αλγορίθμων, το μέλλον της εργασίας, τη δημιουργικότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη διαχείριση πελατών, αλλά και την έννοια της ηγετικής κρίσης σε έναν κόσμο όπου τα έξυπνα συστήματα επηρεάζουν όλο και περισσότερο αποφάσεις υψηλού αντίκτυπου.

Η Μαίρη Μπιτούνη, Managing Director & Business Vision Leader της Humanis, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς τεχνολογία. Είναι μια επανάσταση  που επαναπροσδιορίζει τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργικότητα στις επιχειρήσεις. Αλλά και την ηθική της κοινωνίας. Σας καλώ  να σκεφτούμε μαζί και να σχεδιάσουμε μαζί καλύτερους δρόμους για τις εταιρείες και τους ανθρώπους μας. Ας μην ξεχνάμε ο άνθρωπος επιλέγει, η μηχανή εκτελεί.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και φέρνει στο ίδιο εκπαιδευτικό περιβάλλον εταιρείες από όλους τους κλάδους της οικονομίας και του επιχειρείν

