Τουρισμός: Ισχυρές αντοχές κόντρα στη γεωπολιτική καταιγίδα – Τα αγκάθια

Η Ελλάδα κερδίζει από τη στροφή των Ευρωπαίων προς τη Μεσόγειο – Τι δείχνει η έρευνα της ETC και οι προκλήσεις από τον πόλεμο 

Τουρισμός 10.05.2026, 16:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ευρωπαϊκού τουρισμού για το 2026, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της European Travel Commission (ETC) για τις τάσεις και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού τουρισμού. Τα στοιχεία της έκθεσης που δημοσιοποιήθηκε στις 7 Μαΐου,  δείχνουν ότι η χώρα μπορεί να διατηρήσει εν μέσω της αβεβαιότητας που δημιουργεί η κρίσης τη Μέση Ανατολή, την θέση της ως τους βασικούς ωφελημένους της νέας γεωπολιτικής και ταξιδιωτικής πραγματικότητας στην Ευρώπη, καθώς οι ταξιδιώτες στρέφονται ολοένα περισσότερο προς τη Μεσόγειο, αναζητώντας ασφάλεια, ήπιες θερμοκρασίες και καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Ο τουρισμός και η εκρηκτική εκκίνηση το 2026

Αν η καλή ημέρα φαίνεται από το πρωί τα στοιχεία των πρώτων μηνών του 2026  είναι εντυπωσιακά για την χώρα μας. Σύμφωνα με την ETC, οι διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 33,3% τον Ιανουάριο. Επίσης σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 44,5% τον Φεβρουάριο του 2026 και κατά 38,5% συνολικά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη για την περίοδο αυτή.

Δεδομένου ότι η ETC αξιοποιεί τα στοιχεία της ΤτΕ φαίνεται ότι η επίδοση του πρώτου διμήνου σε ότι αφορά τις αφίξεις του πρώτου διμήνου, είναι η υψηλότερη μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ με την Λιθουανία να ακολουθεί με 33,4% για το πρώτο δίμηνο.

Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν με πιο ήπιο ρυθμό, (κατά 2,3% τον Ιανουάριο), γεγονός που αποτυπώνει την έντονη ανάπτυξη των city breaks και των σύντομων χειμερινών αποδράσεων.

Η Ελλάδα κερδίζει από τη γεωπολιτική αναδιάταξη του τουρισμού

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η έκθεση στην επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταβάλλει τις ταξιδιωτικές ροές στην Ευρώπη.

Η ETC εκτιμά ότι η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία, συγκαταλέγεται στις χώρες που θα ωφεληθούν περισσότερο από την ανακατεύθυνση της ζήτησης προς ασφαλέστερους και πιο κοντινούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη εμφανίζεται λιγότερο ευάλωτη στις γεωπολιτικές αναταράξεις επειδή περίπου το 80% των ταξιδιών είναι ενδοευρωπαϊκά, γεγονός που λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στις διαταραχές των μακρινών αεροπορικών διαδρομών και στις αυξήσεις του κόστους μεταφοράς.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι σε περιόδους αστάθειας στη Μέση Ανατολή οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες στρέφονται παραδοσιακά προς τη Μεσόγειο και σε προορισμούς που θεωρούνται ασφαλείς και σταθεροί. Η Μεσογειακή Ευρώπη αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιό της το 2026 λόγω της κρίσης ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν.

Παράλληλα, η ETC επισημαίνει ότι η αναζήτηση value-for-money επιλογών θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για τους ταξιδιώτες, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας και αεροπορικών εισιτηρίων ωθεί τους καταναλωτές σε πιο προσεκτικές επιλογές προορισμών. Σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Η Ευρώπη αναμένει νέο κύμα τουριστικής ανάπτυξης

Η έκθεση προβλέπει ότι οι αφίξεις στην Ευρώπη θα αυξηθούν κατά 7,8% το 2026, ενώ η ταξιδιωτική δαπάνη αναμένεται να αυξηθεί κατά 10,3%, καθώς οι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν να δίνουν έμφαση στην ασφάλεια και στη σχέση ποιότητας-τιμής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της μετατόπισης της ζήτησης από τη Μέση Ανατολή προς τη Μεσόγειο.

Τα «αγκάθια» εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης

Ωστόσο η ETC αναφέρεται και στα «αγκάθια» που απειλούν τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά 6,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνει η ETC ωστόσο προειδοποιεί για το αυξημένο κόστος καυσίμων, τις υψηλότερες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, τους κινδύνους διαταραχών στις αεροπορικές συνδέσεις, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο πόλεμος ΗΠΑ/Ισραήλ-Ιράν έχει οδηγήσει σε σημαντική αναστάτωση στα ταξίδια από τα τέλη Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας βασικούς κόμβους διαμετακόμισης, όπως το Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και η Ντόχα, αναφέρει η έκθεση. Ο πόλεμος θα συνεχίσει να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά ταξίδια μέσω διαφόρων καναλιών: λιγότερα εξερχόμενα ταξίδια τουριστών από τη Μέση Ανατολή, μειωμένα ταξίδια μέσω βασικών κόμβων διαμετακόμισης του Κόλπου και υψηλότερα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες τιμές καυσίμων αεροσκαφών.

Αν η πολεμική σύγκρουση έληγε  στα τέλη Απριλίου οι αναταραχές που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή θα έθεταν σε κίνδυνο το 4% των διεθνών διανυκτερεύσεων της Ευρώπης, που ισοδυναμεί με 103 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2026. Μιας μεγαλύτερης διάρκειας σύγκρουση όμως αυξάνει τον κίνδυνο της μείωσης μεγαλύτερου αριθμού διανυκτερεύσεων φέτος, σύμφωνα με την έκθεση.

