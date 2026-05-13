Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανακάμπτουν οι αγορές, στο επίκεντρο τα βρετανικά ομόλογα

Ανοδικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων αποκλιμακώνονται μετά την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Keir Starmer να αντικρούσει τις πιέσεις για παραίτησή του.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,69% στις 610 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,77% στις 10.344 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,61% στις 24.102 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,11% στις 7.989 μονάδες.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκεται η Siemens, η οποία ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 6 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, μετά την ανακοίνωση καθαρών κερδών 2,03 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, υψηλότερων από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η μετοχή της Siemens υποχωρεί κατά 1,3%, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έκανε λόγο για ένα «ιδιαίτερα απαιτητικό» γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η ανοδική αντίδραση των ευρωπαϊκών αγορών έρχεται μετά τις πιέσεις της Τρίτης, όταν οι επενδυτές εκτίμησαν ότι οι πιθανότητες ταχείας αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απομακρύνονται, ενώ αυξήθηκαν και οι πολιτικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το Εργατικό Κόμμα την περασμένη εβδομάδα, επιμένοντας ότι θα συνεχίσει «να κυβερνά». Ωστόσο, παραμένει υπό έντονη πίεση, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν παραιτηθεί στελέχη υπουργικών γραφείων και αρκετοί υφυπουργοί.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, είχαν σημειώσει ισχυρή άνοδο την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για πιθανή χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε περίπτωση αλλαγής ηγεσίας. Σήμερα, οι αποδόσεις αποκλιμακώνονται κατά 2 έως 6 μονάδες βάσης, καθώς περιορίστηκε η νευρικότητα στις αγορές.

Σε διεθνές επίπεδο, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στην επικείμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, όπου αναμένεται να συζητηθούν τόσο οι εμπορικές σχέσεις όσο και ο πόλεμος με το Ιράν.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία διαμορφώθηκε στο 2,2% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία INSEE, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 1%, επίπεδο που επίσης κινήθηκε σύμφωνα με τις προκαταρκτικές προβλέψεις.

Όπως αναφέρει η INSEE, η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην εκτίναξη των τιμών ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14,3% σε ετήσια βάση, με βασικό μοχλό τη σημαντική άνοδο 31,4% στις τιμές των πετρελαιοειδών.