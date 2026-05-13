Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικά ανοδικά, ξεχωρίζει η Metlen

Να ανακτήσει μέρος των χθεσινών απωλειών προσπαθεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας ώθηση από την άνοδο των Metlen και ΔΕΗ, ενώ οι πωλητές παραμένουν στις επάλξεις, συγκρατώντας τις προσπάθειες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,57% στις 2.279,26 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 22,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,3 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,54% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.782,36 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,60% στις 2.598,19 μονάδες.

Στο επίκεντρο οι αλλαγές του MSCI

Στο επίκεντρο σήμερα παραμένουν οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο πάροχος MSCI στους δείκτες του, προσθέτοντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη MSCI Greece Standard, ενώ η CrediaBank προστέθηκε στον MSCI Greece Small Cap Index. Στον δείκτη Small Cap, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Cenergy αφαιρέθηκαν. Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 29 Μαΐου (ημερομηνία εφαρμογής 2 Ιουνίου 2026). Μετά την αναθεώρηση, ο MSCI Greece Standard Index θα αποτελείται από 9 μετοχές, τις Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, ΔΕΗ , OTE, Allwyn, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Πέραν των παραπάνω, η τελευταία προσομοιωμένη (pro-forma) ανάλυση της MSCI για τη μελλοντική αναβάθμιση της Ελλάδας σε Developed Market υποδηλώνει ότι ο MSCI Greece Standard Index στις ανεπτυγμένες αγορές πιθανότατα θα περιλαμβάνει τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, καθώς και τις ΔΕΗ και OTE. Η ανάλυση παραμένει καθαρά ενδεικτική, καθώς οι τελικές συμμετοχές της Ελλάδας στους δείκτες MSCI θα καθοριστούν επίσημα κατά την αναθεώρηση δεικτών του Μαΐου 2027.

Στο επίκεντρο σήμερα και η προαιρετική δημόσια πρόταση, στα 10 ευρώ ανά μετοχή της Austriacard Holdings, από την Dai Nippon Printing. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Austriacard, ανεξάρτητα από την Εταιρία, ο κ. Νικόλαος Λύκος, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Austriacard και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, ανέλαβε προς την DNP ανέκκλητη δέσμευση να αποδεχθεί την Πρόταση για όλο το μετοχικό ποσοστό του, που ανέρχεται σε περίπου 74,6%.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen σημειώνει άλμα 3,10%, με τις Σαράντης και Alpha Bank να ακολουθούν με άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Allwyn, Eurobank, Helleniq Energy, Πειραιώς, Λάμδα, Jumbo, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική, Κύπρου, Τιτάν και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, η Cenergy χάνει 2,22%, με τη Motor Oil να είναι στο -1,14%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aktor, Optima Bank, Βιοχάλκο και ΕΛΧΑ, ενώ χωρίς μεταβολή είναι η Coca Cola και ΔΑΑ.