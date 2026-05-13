IEA: Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) θα μειωθεί η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου το 2026, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), στο καλό σενάριο ότι το πετρέλαιο που ρέει από τα Στενά του Ορμούζ -σχεδόν το 20% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού- θα επανέλθει σταδιακά από τον Ιούνιο (προηγούμενη πρόβλεψη για πτώση 1,5 εκατομμυρίων bpd).

Για τη ζήτηση, ο οργανισμός προβλέπει ότι θα συρρικνωθεί κατά 420 χιλ. βαρέλια ημερησίως σε ετήσια βάση το 2026, στα 104 mb/d – 1,3 mb/d λιγότερο από την προπολεμική πρόβλεψη του IEA.

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση του IEA για την Αγορά Πετρελαίου, η μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, κατά 2,45 mb/d, εκ των οποίων ο ΟΟΣΑ αποτελεί 930 χιλ. βαρέλια ημερησίως και οι χώρες εκτός ΟΟΣΑ 1,5 mb/d.

Οι τομείς των πετροχημικών και των αερομεταφορών επηρεάζονται περισσότερο αυτήν τη στιγμή, αλλά οι υψηλότερες τιμές, το ασθενέστερο οικονομικό περιβάλλον και τα μέτρα εξοικονόμησης της ζήτησης θα επηρεάσουν ολοένα και περισσότερο την κατανάλωση καυσίμων.

Χαμηλότερη η προσφορά από τη ζήτηση

Ο IEA προβλέπει ότι η συνολική παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα είναι 1,78 εκατομμύρια bpd χαμηλότερη από τη ζήτηση το 2026 στην τελευταία μηνιαία έκθεση (έναντι 0,41 εκατομμυρίων bpd υψηλότερης στην προηγούμενη έκθεση).

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου μειώνεται κατά 420.000 bpd το 2026 λόγω του πολέμου στο Ιράν, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για μείωση κατά 80.000 bpd.

Η συνολική παγκόσμια απώλεια προσφοράς από το κλείσιμο του Ορμούζ ανέρχεται στα 12,8 εκατομμύρια bpd από τον Φεβρουάριο.

Η παγκόσμια λειτουργία των διυλιστηρίων πετρελαίου μειώνεται κατά 1,6 εκατομμύρια bpd το 2026 λόγω επιθέσεων, χαμηλότερης διαθεσιμότητας αργού πετρελαίου και περιορισμών στις εξαγωγές.

Αναδιάταξη προσφοράς και ζήτησης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαντλεί τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ, προειδοποιεί ο IEA, μετά από 246 εκατομμύρια βαρέλια που αντλήθηκαν τον Μάρτιο-Απρίλιο.

Περισσότερο από δέκα εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες εφοδιασμού από τα Στενά του Ορμούζ μειώνουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ.

Οι τιμές αναφοράς πετρελαίου έχουν σημειώσει έντονες διακυμάνσεις ως απάντηση σε αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με το North Sea Dated να βυθίζεται από το υψηλό των 144 δολαρίων/βαρέλι σε κάτω από τα 100 δολάρια/βαρέλι πριν ανακάμψει ξανά σε περίπου στα 110 δολάρια/βαρέλι.

Με την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στο Ορμούζ να παραμένει περιορισμένη, οι σωρευτικές απώλειες εφοδιασμού από τους παραγωγούς του Κόλπου ήδη υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια, με περισσότερα από 14 mb/d πετρελαίου να έχουν πλέον αποκλειστεί από την αγορά, ένα πρωτοφανές σοκ εφοδιασμού. Το τρέχον χάσμα προσφοράς-ζήτησης είναι σημαντικά μικρότερο, ωστόσο, επειδή η αγορά είχε ήδη πλεόνασμα ενόψει της κρίσης, ενώ οι παραγωγοί και οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στα μηνύματα της αγοράς.

Από την πλευρά της προσφοράς, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν ανακατευθύνει με επιτυχία ορισμένες εξαγωγές σε τερματικούς σταθμούς που φορτώνουν εκτός του Κόλπου. Ταυτόχρονα, τα αποθέματα από εμπορικές και κυβερνητικές στρατηγικές αποθήκες σε χώρες κατανάλωσης εισρέουν στις αγορές για να αντισταθμίσουν μέρος των απωλειών. Τα παρατηρούμενα παγκόσμια αποθέματα, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου σε νερό, μειώθηκαν κατά 250 mb τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ή 4 mb/d. Οι παραγωγοί εκτός της Μέσης Ανατολής αύξησαν επίσης την παραγωγή καθώς και τις εξαγωγές σε επίπεδα ρεκόρ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι προσδοκίες για την αύξηση της προσφοράς από την Αμερική το 2026 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά περισσότερο από 600 kb/d από την αρχή του έτους, σε 1,5 mb/d κατά μέσο όρο. Επιπλέον, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της λεκάνης του Ατλαντικού, που τώρα κατευθύνονται κυρίως στις αγορές ανατολικά του Σουέζ που έχουν πληγεί σοβαρά, έχουν αυξηθεί κατά 3,5 mb/d από τον Φεβρουάριο, με αξιοσημείωτα κέρδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Καζακστάν και τη Βενεζουέλα.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας έχουν επίσης αυξηθεί, καθώς οι επανειλημμένες επιθέσεις στα διυλιστήριά της έχουν μειώσει την εγχώρια χρήση και έχουν οδηγήσει σε υψηλότερες αποστολές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άρει προσωρινά τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο επί πετρελαιοφόρων.