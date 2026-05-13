IEA: Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026

Ο IEA προβλέπει ότι η συνολική παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα είναι 1,78 εκατομμύρια bpd χαμηλότερη από τη ζήτηση το 2026

Πετρέλαιο 13.05.2026, 12:11
Σχολιάστε
IEA: Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) θα μειωθεί η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου το 2026, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), στο καλό σενάριο ότι το πετρέλαιο που ρέει από τα Στενά του Ορμούζ -σχεδόν το 20% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού- θα επανέλθει σταδιακά από τον Ιούνιο (προηγούμενη πρόβλεψη για πτώση 1,5 εκατομμυρίων bpd).

Για τη ζήτηση, ο οργανισμός προβλέπει ότι θα συρρικνωθεί κατά 420 χιλ. βαρέλια ημερησίως σε ετήσια βάση το 2026, στα 104 mb/d – 1,3 mb/d λιγότερο από την προπολεμική πρόβλεψη του IEA.

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση του IEA για την Αγορά Πετρελαίου, η μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, κατά 2,45 mb/d, εκ των οποίων ο ΟΟΣΑ αποτελεί 930 χιλ. βαρέλια ημερησίως και οι χώρες εκτός ΟΟΣΑ 1,5 mb/d.

Οι τομείς των πετροχημικών και των αερομεταφορών επηρεάζονται περισσότερο αυτήν τη στιγμή, αλλά οι υψηλότερες τιμές, το ασθενέστερο οικονομικό περιβάλλον και τα μέτρα εξοικονόμησης της ζήτησης θα επηρεάσουν ολοένα και περισσότερο την κατανάλωση καυσίμων.

πετρέλαιο

Χαμηλότερη η προσφορά από τη ζήτηση

Ο IEA προβλέπει ότι η συνολική παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα είναι 1,78 εκατομμύρια bpd χαμηλότερη από τη ζήτηση το 2026 στην τελευταία μηνιαία έκθεση (έναντι 0,41 εκατομμυρίων bpd υψηλότερης στην προηγούμενη έκθεση).

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου μειώνεται κατά 420.000 bpd το 2026 λόγω του πολέμου στο Ιράν, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για μείωση κατά 80.000 bpd.

Η συνολική παγκόσμια απώλεια προσφοράς από το κλείσιμο του Ορμούζ ανέρχεται στα 12,8 εκατομμύρια bpd από τον Φεβρουάριο.

Η παγκόσμια λειτουργία των διυλιστηρίων πετρελαίου μειώνεται κατά 1,6 εκατομμύρια bpd το 2026 λόγω επιθέσεων, χαμηλότερης διαθεσιμότητας αργού πετρελαίου και περιορισμών στις εξαγωγές.

πετρέλαιο

Αναδιάταξη προσφοράς και ζήτησης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαντλεί τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ, προειδοποιεί ο IEA, μετά από 246 εκατομμύρια βαρέλια που αντλήθηκαν τον Μάρτιο-Απρίλιο.

Περισσότερο από δέκα εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες εφοδιασμού από τα Στενά του Ορμούζ μειώνουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ.

Οι τιμές αναφοράς πετρελαίου έχουν σημειώσει έντονες διακυμάνσεις ως απάντηση σε αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με το North Sea Dated να βυθίζεται από το υψηλό των 144 δολαρίων/βαρέλι σε κάτω από τα 100 δολάρια/βαρέλι πριν ανακάμψει ξανά σε περίπου στα 110 δολάρια/βαρέλι.

Με την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στο Ορμούζ να παραμένει περιορισμένη, οι σωρευτικές απώλειες εφοδιασμού από τους παραγωγούς του Κόλπου ήδη υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια, με περισσότερα από 14 mb/d πετρελαίου να έχουν πλέον αποκλειστεί από την αγορά, ένα πρωτοφανές σοκ εφοδιασμού. Το τρέχον χάσμα προσφοράς-ζήτησης είναι σημαντικά μικρότερο, ωστόσο, επειδή η αγορά είχε ήδη πλεόνασμα ενόψει της κρίσης, ενώ οι παραγωγοί και οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στα μηνύματα της αγοράς.

Από την πλευρά της προσφοράς, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν ανακατευθύνει με επιτυχία ορισμένες εξαγωγές σε τερματικούς σταθμούς που φορτώνουν εκτός του Κόλπου. Ταυτόχρονα, τα αποθέματα από εμπορικές και κυβερνητικές στρατηγικές αποθήκες σε χώρες κατανάλωσης εισρέουν στις αγορές για να αντισταθμίσουν μέρος των απωλειών. Τα παρατηρούμενα παγκόσμια αποθέματα, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου σε νερό, μειώθηκαν κατά 250 mb τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ή 4 mb/d. Οι παραγωγοί εκτός της Μέσης Ανατολής αύξησαν επίσης την παραγωγή καθώς και τις εξαγωγές σε επίπεδα ρεκόρ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι προσδοκίες για την αύξηση της προσφοράς από την Αμερική το 2026 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά περισσότερο από 600 kb/d από την αρχή του έτους, σε 1,5 mb/d κατά μέσο όρο. Επιπλέον, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της λεκάνης του Ατλαντικού, που τώρα κατευθύνονται κυρίως στις αγορές ανατολικά του Σουέζ που έχουν πληγεί σοβαρά, έχουν αυξηθεί κατά 3,5 mb/d από τον Φεβρουάριο, με αξιοσημείωτα κέρδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Καζακστάν και τη Βενεζουέλα.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας έχουν επίσης αυξηθεί, καθώς οι επανειλημμένες επιθέσεις στα διυλιστήριά της έχουν μειώσει την εγχώρια χρήση και έχουν οδηγήσει σε υψηλότερες αποστολές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άρει προσωρινά τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο επί πετρελαιοφόρων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρυσός: Δεύτερη ημέρα απωλειών
Commodities

Δεύτερη ημέρα πτώσης για τον χρυσό
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»
Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
JPMorgan: Ισχυρά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, σύσταση overweight
Business

JPMorgan για ΔΕΗ - Ισχυρά τα αποτελέσματα, σύσταση overweight

Η JP Morgan επανέλαβε την πρόβλεψη για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ηλεκτρισμός

Στην πρίζα ο GSI μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ - Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Χρήστος Κολώνας
McDonalds: Η στρατηγική της Premier Capital στην Ελλάδα – Από το The Mall Athens στην ανακαίνιση του Συντάγματος
Business

McDonald’s: Τα 1.400 burgers την ώρα και το λίφτινγκ στο Σύνταγμα

Η Premier Capital Hellas επενδύει στην ελληνική αγορά με το concept «Project Ray» των McDonald’s - Ετοιμάζει το επόμενο «χτύπημα» στην καρδιά της Αθήνας

Γιώργος Μανέττας
Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Markets

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι οι ελληνικές μετοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των επενδυτών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AXIA – Alpha Finance: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις θα εμφανίσει η HELLENiQ ENERGY το α’ τρίμηνο του 2026
Business

AXIA - Alpha Finance: Ισχυρές επιδόσεις για HELLENiQ ENERGY

Με βάση τις εκτιμήσεις των AXIA και Alpha Finance, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 276 εκατ.

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μπλόκο σε λαθρεμπόριο: Πώς GPS και X-Ray θα ελέγχουν φορτηγά

Το νέο σύστημα Hellenic Digital Borders επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για το οριστικό «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο

Ανδρομάχη Παύλου
Πιερρακάκης: Γιατί «ποντάρει» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Γιατί ο Πιερρακάκης «ποντάρει» στους «πρωταθλητές»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για ανάγκη μεγαλύτερων τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης
Ενέργεια

Καμπανάκι Μυτιληναίου για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Μετά την προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο η Ευρώπη πλέον έχει μετακινηθεί σε μεγάλη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, τόνισε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος

IEA: Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026
Πετρέλαιο

SOS από IEA - Με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα αποθέματα πετρελαίου

Ο IEA προβλέπει ότι η συνολική παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα είναι 1,78 εκατομμύρια bpd χαμηλότερη από τη ζήτηση το 2026

Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
Ενέργεια

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια ενιαία αγορά ενέργειας

«Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά για να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες της και την ενεργειακή της ασφάλεια», τόνισε ο κ. Παπασταύρου

ΔΕΗ: Το σχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες, τις ΑΠΕ και το retail
Business

ΔΕΗ: Το σχέδιο για τηλεπικοινωνίες, ΑΠΕ και retail

Η ΔΕΗ επιταχύνει επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα και διατηρεί ισχυρή θέση στη λιανική αγορά ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ηλεκτρισμός

Στην πρίζα ο GSI μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ - Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Χρήστος Κολώνας
GSI: Πράσινο φως για τον ΑΔΜΗΕ να υποβάλει επίσημο αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ
Ενέργεια
Upd: 20:31

Σε τροχιά χρηματοδότησης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Η συνάντηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη Λευκωσία άνοιξε τον δρόμο για την επόμενη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Πετρέλαιο: ΗΠΑ και Κίνα αμβλύνουν την κρίση
Πετρέλαιο

ΗΠΑ και Κίνα αμβλύνουν την ενεργειακή κρίση

Οι αμερικανικές εξαγωγές και η επιβράδυνση των κινεζικών εισαγωγών συγκρατούν τις τιμές προς το παρόν

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Χρυσός: Δεύτερη ημέρα απωλειών
Commodities

Δεύτερη ημέρα πτώσης για τον χρυσό

Ο χρυσός βάλλεται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση Σι - Τραμπ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα του σε μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη

Τι λέει σε ανακοίνωσή της η Ryanair για τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»

Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα για τα ταξίδια από την Κομισιόν

Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..

Η υπηρεσία περιφερειακών υποθέσεων της ΕΕ βρίσκεται ενώπιον αναδιάρθρωσης - Τι θα αποφασίσει η Κομισιόν

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κ. Πιερρακάκης στη νέα ρύθμιση που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο
AGRO

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο

Τι διακινήθηκε κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθώδους πυρετού

Wall Street: Υπό την πίεση του πληθωρισμού η αγορά
Wall Street

Υπό την πίεση του πληθωρισμού η Wall Street

Στο προσκήνιο βρίσκονται σήμερα οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ειδικότερα των κατασκευαστών chips

Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο
World

Αναταράξεις στις αγορές μετά την εκτίναξη του πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού κινήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022 στις ΗΠΑ

Τζούλη Καλημέρη
Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal
Business

Κοντός (Austriacard): «Το deal με την DNP θα μας κάνει παγκόσμιο ηγέτη»  

Τι ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ο CEO της Austriacard για την δημόσια προσφορά της DPM για εξαγορά της εταιρείας – Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς

Γιώργος Μανέττας
Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Η στρατηγική της Birkenstock για την παραγωγή της - Το αποτύπωμα των δασμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βραζιλία: Κατάσχεσαν 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Ποντοπόρος

Η Βραζιλία κατάσχεσε 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 341 κιλά κοκαΐνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων

ΦΑΓΕ – DoValue: Πρόστιμα μαμούθ για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Πρόστιμο μαμούθ σε ΦΑΓΕ Ελλάδος και DoValue

Για την παράβαση της αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΦΑΓΕ Ελλάδος ύψους 1.757.503€

Alibaba: Κατάρρευση κερδών κατά 84% παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud
Τεχνολογία

Κατάρρευση κερδών για Alibaba παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud

Η Alibaba ανέφερε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ανήλθαν σε 9 δισ. γιουάν

Βρετανία: Σε αναταραχή η αγορά ομολόγων – Η ομιλία του Βασιλιά για το κυβερνητικό πρόγραμμα
Ομόλογα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η αγορά των βρετανικών ομολόγων

Η πολιτική αναταραχή αποτυπώνεται στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα –
Τουρισμός

Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης των προσωρινών δικαιούχων - Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies