Αεροπορικές: Η κρίση καυσίμων των αεροσκαφών χειρότερη από την περίοδο Covid

Το σοκ στα καύσιμα των αεροσκαφών που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν αποτέλεσε μεγαλύτερη κρίση για την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία από την πανδημία Covid-19, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της AirAsia, Τόνι Φερνάντεζ.

Ενώ οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες στις ξαφνικές αυξήσεις τιμών τους τελευταίους δύο μήνες, οι ασιατικοί ανταγωνιστές τους έχουν βοηθηθεί από την αυξημένη ζήτηση για πελάτες να ταξιδέψουν στην περιοχή αντί να πάνε πιο μακριά.

«Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα με τoν Covid… αλλά έχοντας δει τα καύσιμα των αεροσκαφών να αυξάνονται σχεδόν τρεις φορές – αυτό είναι πολύ χειρότερο», δήλωσε ο Φερνάντεζ στους Financial Times.

Η AirAsia, με έδρα τη Μαλαισία, είναι ένας από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς της περιοχής με περίπου 250 αεροσκάφη και περισσότερους από 63 εκατομμύρια επιβάτες το 2024.

Η αεροπορική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις ελλείψεις εφοδιασμού που προκύπτουν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου, επειδή πολλά από τα κόστη του τομέα συνδέονται με τα καύσιμα αεριωθούμενων.

Οι τιμές αυξήθηκαν από περίπου 85 δολάρια το βαρέλι στα τέλη Φεβρουαρίου σε πάνω από 200 δολάρια μέσα σε λίγες μέρες, ενώ οι ελλείψεις εφοδιασμού σήμαιναν ότι σε πολλά μικρότερα αεροδρόμια δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν αποθέματα. Οι αεροπορικές εταιρείες αντέδρασαν αυξάνοντας τις τιμές των εισιτηρίων και μειώνοντας ορισμένες πτήσεις.

Η Spirit Airlines, η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που κατέρρευσε αυτή την εβδομάδα, είναι το πρώτο μεγάλο αμερικανικό εταιρικό θύμα του πολέμου, καθώς το υψηλότερο κόστος των καυσίμων αεριωθούμενων μετά τη σύγκρουση στο Ιράν την άφησε χωρίς «κάποια διέξοδο» από την πτώχευση.

Σε χειρότερη κατάσταση οι αμερικανικές αεροπορικές χαμηλού κόστους

Ο Φερνάντεζ δήλωσε ότι άλλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους αντιμετώπιζαν προβλήματα και περίμενε περισσότερες συγχωνεύσεις, αλλά πρόσθεσε ότι οι ασιατικές αεροπορικές εταιρείες τα πήγαιναν καλύτερα λόγω της ισχυρής ζήτησης για περιφερειακά ταξίδια.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η ζήτηση δεν έχει μειωθεί στην Ασία», είπε, προσθέτοντας: «Αν μη τι άλλο, η γεωπολιτική αναγκάζει περισσότερους Ασιάτες να παραμείνουν στο δικό μας μέρος του κόσμου αντί να ταξιδέψουν εκτός», ενώ τόνισε πως «η χωρητικότητα του Κόλπου έχει εξαντληθεί και υπάρχει μια τεράστια αύξηση των τιμών για την Ευρώπη, η οποία έχει οδηγήσει περισσότερη κίνηση προς την πλευρά μας».

Πριν από τον πόλεμο, η AirAsia έβγαινε από μια τρομακτική πανδημία, όταν η αεροπορική εταιρεία αναγκάστηκε να αποσυρθεί από αρκετές αγορές και χαρακτηρίστηκε ως προβληματική εταιρεία από την κυβέρνηση της Μαλαισίας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου να συνδέσει την Ασία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη μέσω πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, η αεροπορική εταιρεία εγκαινίασε έναν κόμβο στο Μπαχρέιν τον Φεβρουάριο, ήτοι λίγες εβδομάδες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Η εταιρεία άρχισε να πουλάει εισιτήρια για πτήσεις από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Λονδίνο μέσω Μπαχρέιν που επρόκειτο να ξεκινήσουν τον Ιούνιο.

Μακρόπνοα σχέδια για την AirAsia

Ο Φερνάντεζ ανακοίνωσε ότι η AirAsia δεν προωθούσε πλέον αυτές τις πτήσεις, αλλά είχε πουλήσει 50.000 εισιτήρια και εξακολουθούσε να είναι αφοσιωμένη στον κόμβο του Μπαχρέιν και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική.

«Το Μπαχρέιν εξακολουθεί να είναι στα σχέδιά μας και είμαστε πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό, εκτός αν υπάρξει άλλος πόλεμος», είπε.

Η AirAsia μόλις υπέγραψε συμφωνία 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Airbus για 150 Αεριωθούμενα αεροσκάφη A220-300. Η παραγγελία αποτελεί ρεκόρ για τον Καναδά, όπου η Airbus κατασκευάζει τα αεροπλάνα σε εργοστάσιο του Κεμπέκ.

Εάν η Airbus λανσάρει μια μεγαλύτερη έκδοση του αεροσκάφους με άλλες 25 θέσεις, ο Φερνάντεζ δήλωσε ότι θα αγοράσει άλλα 150 αεροπλάνα.

Η συμφωνία είχε προγραμματιστεί εδώ και ένα χρόνο και δεν επηρεάστηκε από τις αναταραχές στον κλάδο των αερομεταφορών τις τελευταίες εβδομάδες, πρόσθεσε.

«Έχουμε χτίσει την AirAsia λαμβάνοντας τολμηρές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή, όχι την πιο εύκολη. Αυτή η παραγγελία αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη πειθαρχία μας και την κλίμακα των φιλοδοξιών μας», επισήμανε ο ίδιος.