Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Ηλεκτρισμός 13.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μία νέα εξέλιξη για το πολύπαθο project «Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου» έρχεται να φέρει αισιοδοξία ως προς την υλοποίηση του έργου.

Το αν αυτή όμως θα διαρκέσει και αν δεν προκληθεί ένα ακόμη εμπόδιο, όπως από τον παράγοντα Τουρκία, μένει να φανεί. Και το κυριότερο αν το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) θα μπει σε τροχιά εκτέλεσης είναι ένα ζητούμενο…

Με τα λόγια αυτά διπλωματικές πηγές αλλά και στελέχη της αγοράς ενέργειας σχολιάζουν τη χθεσινή συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου ώστε να στηρίξουν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του ΑΔΜΗΕ για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Νέα πλάτη από Βρυξέλλες για το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στην Κύπρο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Κύπριος ομόλογός του, Μιχάλης Δαμιανός, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος Dan Jorgensen, o πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), Μάνος Μανουσάκης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Ιωάννης Τσακίρης προέτρεψαν τον Διαχειριστή για την αποστολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την Τράπεζα.

Το σημαντικότερο όλων είναι πώς η Ε.Ε. μέσω του Επιτρόπου επαναβεβαίωσε τη στήριξη της στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ενώ οι δύο χώρες εμφανίζονται σύμφωνες στην προώθηση του μετά τις προ μηνών αντιρρήσεις της Λευκωσίας.

Μάλιστα ο Επίτροπος Ενέργειας σε δηλώσεις του εκτός του ότι θύμισε τη χρηματοδοτική ενίσχυση των 680 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. ως έργου κοινού ενδιαφέροντος αλλά και ότι η Κομισιόν χαρακτήρισε τον GSI ως έναν από τους οκτώ Ενεργειακούς Διαδρόμους δίνεται προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της ενεργειακής Ένωσης, τόνισε και τη σημασία του με αφορμή τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής: «Πρόκειται για ένα έργο που μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού και την ενοποίηση της αγοράς, καθώς και να επιταχύνει την ενσωμάτωση φθηνής και βιώσιμης ανανεώσιμης ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζουμε ακόμη μία ενεργειακή κρίση, που συνδέεται με την εξάρτησή μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα».

Το αίτημα χρηματοδότησης για το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ο ΑΔΜΗΕ θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ.

Να σημειωθεί ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει λάβει, όπως προαναφέρθηκε την κοινοτική χρηματοδότηση των 680 εκατ. ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ υπολογίζεται ότι έχει δαπανήσει 300 εκατ. ευρώ και αναζητείται κεφάλαιο 1 δισ. ευρώ καθώς ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα περίπου 2 δισ. ευρώ.

Πηγές θέλουν τον Διαχειριστή να υποβάλλει αίτημα για 1 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, η ΕΤΕπ θα αξιολογήσει το αίτημα. Πιο συγκεκριμένα θα προχωρήσει σε due diligence του project ώστε να αποκτήσει ιδία εικόνα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Ανάλογα με τα συμπεράσματα θα προχωρήσει και σε συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης.

Η στάση της Τουρκίας

Το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και η ενδεχόμενη επέκταση του μέχρι το Ισραήλ έχει όμως ξεκάθαρα και γεωπολιτικές διαστάσεις. Και απέναντι σε αυτές η Τουρκία έχει εκφράσει με πλέον σαφή τρόπο την αντίθεση της στο έργο.

Και όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων αλλά και με την προειδοποίηση με το στόλο της. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τονίζει με κάθε ευκαιρία πώς κανένα έργο στη Μεσόγειο δεν πρόκειται να προχωρήσει χωρίς την ανάμιξη της.

Μένει να φανεί αν η Άγκυρα θα αντιδράσει εκ νέου ή αν στο παρασκήνιο Αθήνα, Λευκωσία και Βρυξέλλες επεξεργάζονται κάποια διπλωματική κίνηση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρυσός: Δεύτερη ημέρα απωλειών
Commodities

Δεύτερη ημέρα πτώσης για τον χρυσό
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»
Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
JPMorgan: Ισχυρά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, σύσταση overweight
Business

JPMorgan για ΔΕΗ - Ισχυρά τα αποτελέσματα, σύσταση overweight

Η JP Morgan επανέλαβε την πρόβλεψη για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ηλεκτρισμός

Στην πρίζα ο GSI μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ - Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Χρήστος Κολώνας
McDonalds: Η στρατηγική της Premier Capital στην Ελλάδα – Από το The Mall Athens στην ανακαίνιση του Συντάγματος
Business

McDonald’s: Τα 1.400 burgers την ώρα και το λίφτινγκ στο Σύνταγμα

Η Premier Capital Hellas επενδύει στην ελληνική αγορά με το concept «Project Ray» των McDonald’s - Ετοιμάζει το επόμενο «χτύπημα» στην καρδιά της Αθήνας

Γιώργος Μανέττας
Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Markets

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι οι ελληνικές μετοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των επενδυτών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AXIA – Alpha Finance: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις θα εμφανίσει η HELLENiQ ENERGY το α’ τρίμηνο του 2026
Business

AXIA - Alpha Finance: Ισχυρές επιδόσεις για HELLENiQ ENERGY

Με βάση τις εκτιμήσεις των AXIA και Alpha Finance, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 276 εκατ.

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μπλόκο σε λαθρεμπόριο: Πώς GPS και X-Ray θα ελέγχουν φορτηγά

Το νέο σύστημα Hellenic Digital Borders επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για το οριστικό «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο

Ανδρομάχη Παύλου
Πιερρακάκης: Γιατί «ποντάρει» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Γιατί ο Πιερρακάκης «ποντάρει» στους «πρωταθλητές»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για ανάγκη μεγαλύτερων τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης
Ενέργεια

Καμπανάκι Μυτιληναίου για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Μετά την προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο η Ευρώπη πλέον έχει μετακινηθεί σε μεγάλη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, τόνισε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος

IEA: Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026
Πετρέλαιο

SOS από IEA - Με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα αποθέματα πετρελαίου

Ο IEA προβλέπει ότι η συνολική παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα είναι 1,78 εκατομμύρια bpd χαμηλότερη από τη ζήτηση το 2026

Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
Ενέργεια

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια ενιαία αγορά ενέργειας

«Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά για να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες της και την ενεργειακή της ασφάλεια», τόνισε ο κ. Παπασταύρου

ΔΕΗ: Το σχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες, τις ΑΠΕ και το retail
Business

ΔΕΗ: Το σχέδιο για τηλεπικοινωνίες, ΑΠΕ και retail

Η ΔΕΗ επιταχύνει επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα και διατηρεί ισχυρή θέση στη λιανική αγορά ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ηλεκτρισμός

Στην πρίζα ο GSI μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ - Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Χρήστος Κολώνας
GSI: Πράσινο φως για τον ΑΔΜΗΕ να υποβάλει επίσημο αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ
Ενέργεια
Upd: 20:31

Σε τροχιά χρηματοδότησης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Η συνάντηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη Λευκωσία άνοιξε τον δρόμο για την επόμενη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Πετρέλαιο: ΗΠΑ και Κίνα αμβλύνουν την κρίση
Πετρέλαιο

ΗΠΑ και Κίνα αμβλύνουν την ενεργειακή κρίση

Οι αμερικανικές εξαγωγές και η επιβράδυνση των κινεζικών εισαγωγών συγκρατούν τις τιμές προς το παρόν

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Χρυσός: Δεύτερη ημέρα απωλειών
Commodities

Δεύτερη ημέρα πτώσης για τον χρυσό

Ο χρυσός βάλλεται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση Σι - Τραμπ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα του σε μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη

Τι λέει σε ανακοίνωσή της η Ryanair για τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»

Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα για τα ταξίδια από την Κομισιόν

Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..

Η υπηρεσία περιφερειακών υποθέσεων της ΕΕ βρίσκεται ενώπιον αναδιάρθρωσης - Τι θα αποφασίσει η Κομισιόν

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κ. Πιερρακάκης στη νέα ρύθμιση που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο
AGRO

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο

Τι διακινήθηκε κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθώδους πυρετού

Wall Street: Υπό την πίεση του πληθωρισμού η αγορά
Wall Street

Υπό την πίεση του πληθωρισμού η Wall Street

Στο προσκήνιο βρίσκονται σήμερα οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ειδικότερα των κατασκευαστών chips

Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο
World

Αναταράξεις στις αγορές μετά την εκτίναξη του πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού κινήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022 στις ΗΠΑ

Τζούλη Καλημέρη
Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal
Business

Κοντός (Austriacard): «Το deal με την DNP θα μας κάνει παγκόσμιο ηγέτη»  

Τι ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ο CEO της Austriacard για την δημόσια προσφορά της DPM για εξαγορά της εταιρείας – Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς

Γιώργος Μανέττας
Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Η στρατηγική της Birkenstock για την παραγωγή της - Το αποτύπωμα των δασμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βραζιλία: Κατάσχεσαν 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Ποντοπόρος

Η Βραζιλία κατάσχεσε 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 341 κιλά κοκαΐνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων

ΦΑΓΕ – DoValue: Πρόστιμα μαμούθ για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Πρόστιμο μαμούθ σε ΦΑΓΕ Ελλάδος και DoValue

Για την παράβαση της αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΦΑΓΕ Ελλάδος ύψους 1.757.503€

Alibaba: Κατάρρευση κερδών κατά 84% παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud
Τεχνολογία

Κατάρρευση κερδών για Alibaba παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud

Η Alibaba ανέφερε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ανήλθαν σε 9 δισ. γιουάν

Βρετανία: Σε αναταραχή η αγορά ομολόγων – Η ομιλία του Βασιλιά για το κυβερνητικό πρόγραμμα
Ομόλογα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η αγορά των βρετανικών ομολόγων

Η πολιτική αναταραχή αποτυπώνεται στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα –
Τουρισμός

Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης των προσωρινών δικαιούχων - Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies