Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μία νέα εξέλιξη για το πολύπαθο project «Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου» έρχεται να φέρει αισιοδοξία ως προς την υλοποίηση του έργου.

Το αν αυτή όμως θα διαρκέσει και αν δεν προκληθεί ένα ακόμη εμπόδιο, όπως από τον παράγοντα Τουρκία, μένει να φανεί. Και το κυριότερο αν το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) θα μπει σε τροχιά εκτέλεσης είναι ένα ζητούμενο…

Με τα λόγια αυτά διπλωματικές πηγές αλλά και στελέχη της αγοράς ενέργειας σχολιάζουν τη χθεσινή συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου ώστε να στηρίξουν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του ΑΔΜΗΕ για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Νέα πλάτη από Βρυξέλλες για το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στην Κύπρο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Κύπριος ομόλογός του, Μιχάλης Δαμιανός, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος Dan Jorgensen, o πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), Μάνος Μανουσάκης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Ιωάννης Τσακίρης προέτρεψαν τον Διαχειριστή για την αποστολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την Τράπεζα.

Το σημαντικότερο όλων είναι πώς η Ε.Ε. μέσω του Επιτρόπου επαναβεβαίωσε τη στήριξη της στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ενώ οι δύο χώρες εμφανίζονται σύμφωνες στην προώθηση του μετά τις προ μηνών αντιρρήσεις της Λευκωσίας.

Μάλιστα ο Επίτροπος Ενέργειας σε δηλώσεις του εκτός του ότι θύμισε τη χρηματοδοτική ενίσχυση των 680 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. ως έργου κοινού ενδιαφέροντος αλλά και ότι η Κομισιόν χαρακτήρισε τον GSI ως έναν από τους οκτώ Ενεργειακούς Διαδρόμους δίνεται προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της ενεργειακής Ένωσης, τόνισε και τη σημασία του με αφορμή τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής: «Πρόκειται για ένα έργο που μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού και την ενοποίηση της αγοράς, καθώς και να επιταχύνει την ενσωμάτωση φθηνής και βιώσιμης ανανεώσιμης ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζουμε ακόμη μία ενεργειακή κρίση, που συνδέεται με την εξάρτησή μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα».

Το αίτημα χρηματοδότησης για το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ο ΑΔΜΗΕ θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ.

Να σημειωθεί ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει λάβει, όπως προαναφέρθηκε την κοινοτική χρηματοδότηση των 680 εκατ. ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ υπολογίζεται ότι έχει δαπανήσει 300 εκατ. ευρώ και αναζητείται κεφάλαιο 1 δισ. ευρώ καθώς ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα περίπου 2 δισ. ευρώ.

Πηγές θέλουν τον Διαχειριστή να υποβάλλει αίτημα για 1 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, η ΕΤΕπ θα αξιολογήσει το αίτημα. Πιο συγκεκριμένα θα προχωρήσει σε due diligence του project ώστε να αποκτήσει ιδία εικόνα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Ανάλογα με τα συμπεράσματα θα προχωρήσει και σε συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης.

Η στάση της Τουρκίας

Το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και η ενδεχόμενη επέκταση του μέχρι το Ισραήλ έχει όμως ξεκάθαρα και γεωπολιτικές διαστάσεις. Και απέναντι σε αυτές η Τουρκία έχει εκφράσει με πλέον σαφή τρόπο την αντίθεση της στο έργο.

Και όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων αλλά και με την προειδοποίηση με το στόλο της. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τονίζει με κάθε ευκαιρία πώς κανένα έργο στη Μεσόγειο δεν πρόκειται να προχωρήσει χωρίς την ανάμιξη της.

Μένει να φανεί αν η Άγκυρα θα αντιδράσει εκ νέου ή αν στο παρασκήνιο Αθήνα, Λευκωσία και Βρυξέλλες επεξεργάζονται κάποια διπλωματική κίνηση.