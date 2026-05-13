Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη – Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Κλιματική αλλαγή 13.05.2026, 08:46
Σχολιάστε
Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ
Επιμέλεια Νεκτάριος Δαργάκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κλιματική κρίση είναι εδώ, ενώ απειλεί ακόμη και τα τρόφιμα στον πλανήτη μας.

Όπως τονίζει το Grist, νέα έκθεση του ΟΗΕ καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ακραία ζέστη πλήττει κάθε επίπεδο του παγκόσμιου συστήματος διατροφής.

Οι καύσωνες που συγκλόνισαν τη Βραζιλία

Πριν από δύο χρόνια, ένας ισχυρός καύσωνας έπληξε μεγάλο μέρος της Βραζιλίας.

Για πέντε ημέρες στα τέλη Απριλίου του 2024, οι θερμοκρασίες στις κεντρικές και νότιες περιοχές ανέβηκαν σε αποπνικτικά επίπεδα.

Πολλοί από τους πληγέντες δεν είχαν ακόμη συνέλθει από έναν άλλο ακραίο καύσωνα που είχε πλήξει το νότιο τμήμα της Βραζιλίας.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης θερμότητας στο Ρίο ντε Τζανέιρο είχε φτάσει στο συγκλονιστικό επίπεδο των 62,2 βαθμών Κελσίου, το υψηλότερο της δεκαετίας.

Τα δύο αυτά γεγονότα εντάσσονται σε έναν κύκλο παρατεταμένων και έντονων περιόδων καύσωνα που έπληξαν μία από τις μεγαλύτερες γεωργικές δυνάμεις του κόσμου για αρκετά χρόνια.

Οι αποδόσεις της σόγιας και του καλαμποκιού, δύο από των σημαντικότερων βασικών προϊόντων της Βραζιλίας, μειώθηκαν σε νοτιοανατολικές πολιτείες όπως το Σάο Πάουλο.

Επίσης, σημειώθηκαν εκτεταμένες απώλειες σε τρόφιμα όπως τα φιστίκια, οι πατάτες, το ζαχαροκάλαμο και ο καφές αράμπικα.

Μεγάλα κοπάδια χοίρων στην κεντρική – δυτική περιοχή της χώρας υπέστησαν σοβαρό θερμικό στρες για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Και όταν ένα ψυχρό μέτωπο εμποδίστηκε από τον επικρατούντα θερμικό θόλο και προκάλεσε καταστροφικές βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε ολόκληρη τη νοτιότερη πολιτεία του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι αγορές για τις ροζ γαρίδες διακόπηκαν σε ολόκληρη τη Βραζιλία.

Η ανησυχητική έκθεση υπηρεσιών του ΟΗΕ για τα τρόφιμα

Όπως επισημαίνει το Grist, μεγάλο μέρος αυτών των στοιχείων καταγράφεται σε μια νέα κοινή έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.

Συνδυάζοντας μετεωρολογικά δεδομένα με γεωργικά, η έκθεση αναλύει τις αλληλοενισχυόμενες επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στο παγκόσμιο γεωργικό σύστημα και σκιαγραφεί τρόπους παραγωγής για τρόφιμα σε έναν κόσμο όπου η ακραία ζέστη γίνεται πλέον η νέα κανονικότητα.

Στην έκθεση, η Βραζιλία είναι η μόνη χώρα που εξετάζεται λεπτομερώς ως case study.

Oι εξαγωγές της χώρας σε τρόφιμα αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και των διακυμάνσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων Ελ Νίνιο και Λα Νίνια.

Οι επιπτώσεις σε άλλες χώρες

Ωστόσο, στο έγγραφο των 94 σελίδων αναφέρονται επίσης και μερικές δεκάδες άλλες χώρες.

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι, στη Χιλή, η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών το 2016 προκάλεσε μαζική άνθιση φυκιών που οδήγησε στον θάνατο περίπου 100.000 τόνων σολομού και πέστροφας εκτροφής, δημιουργώντας το μεγαλύτερο περιστατικό θνησιμότητας στην ιστορία της υδατοκαλλιέργειας.

Στη βορειοδυτική ακτή του Ειρηνικού των ΗΠΑ, όταν το 2021 την περιοχή έπληξε ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί ποτέ, χάθηκαν ολόκληρες σοδειές σμέουρων και βατόμουρων, οι φυτείες χριστουγεννιάτικων δέντρων υπέστησαν μείωση του όγκου ξυλείας κατά 70%, ενώ η συνύπαρξη ακραίας ζέστης, ξήρανσης της βλάστησης και δασικών πυρκαγιών οδήγησε σε αύξηση της καμένης δασικής έκτασης στη Βόρεια Αμερική κατά 21 έως 24% εκείνη τη χρονιά.

Μετά τον πρωτοφανή καύσωνα που έπληξε την Ινδία το 2022, η παραγωγή σιταριού σε πάνω από το ένα τρίτο των ινδικών πολιτειών μειώθηκε κατά 9 έως 34 τοις εκατό, τα γαλακτοφόρα ζώα που υπέφεραν από θερμικό στρες παρήγαγαν έως και 15% λιγότερο γάλα, ενώ οι αποδόσεις ορισμένων ποικιλιών λάχανου και κουνουπιδιού μειώθηκαν κατά το ήμισυ.

Την περασμένη άνοιξη στην οροσειρά Φεργκάνα του Κιργιστάν, μια περιοχή γνωστή για το χιόνι που καλύπτει το έδαφος όλο τον χρόνο, οι ανοιξιάτικες θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον εποχιακό μέσο όρο — ένα καιρικό φαινόμενο τόσο ασυνήθιστο που συνέβαλε σε μια επιδημία ακρίδων και σε δραματική μείωση των συγκομιδών δημητριακών.

Άνδρας κοιμάται στον δρόμο, κατά τη διάρκεια κύματος καύσωνα στην Ινδία.

Άνδρας κοιμάται στον δρόμο, κατά τη διάρκεια κύματος καύσωνα στην Ινδία.

Τα τελευταία 11 χρόνια είναι τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ

Η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας ήδη επιταχύνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Τα τελευταία 11 χρόνια είναι επίσης τα 11 θερμότερα χρόνια που έχουν καταγραφεί ποτέ.

«Δεν προχωράμε με ρυθμό που να είναι ικανοποιητικός», δήλωσε ο Μαρσιάλ Μπερνό, υπεύθυνος φυσικών πόρων στο Γραφείο Κλιματικής Αλλαγής, Βιοποικιλότητας και Περιβάλλοντος της FAO.

«Και, στην πραγματικότητα, υπάρχει ένας υπολειπόμενος κίνδυνος που αυξάνεται», πρόσθεσε.

Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Σύμφωνα με την έκθεση και ένα ιδιαίτερα άσχημο σενάριο, μεγάλο μέρος της Νότιας Ασίας, της τροπικής υποσαχάριας Αφρικής, καθώς και τμήματα της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έως και 250 ημέρες τον χρόνο που θα είναι απλά υπερβολικά ζεστές για να εργαστεί κανείς σε εξωτερικούς χώρους, μέχρι το τέλος του αιώνα.

Η επικίνδυνη έκθεση στη ζέστη αποτελεί ήδη επαγγελματική κρίση για μεγάλο μέρος του αγροτικού εργατικού δυναμικού παγκοσμίως.

Μια έκθεση του 2024 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας διαπίστωσε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες έθεσαν σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, ή περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Αυτά τα ευρήματα ώθησαν τον Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να απευθύνει έκκληση για δράση σχετικά με την ακραία ζέστη το καλοκαίρι του 2024.

Προέτρεψε τις κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα να δώσουν προτεραιότητα σε τέσσερις τομείς: τη φροντίδα των πιο ευάλωτων, την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας με τη χρήση δεδομένων και της επιστήμης, και την ταχεία και δίκαιη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρυσός: Δεύτερη ημέρα απωλειών
Commodities

Δεύτερη ημέρα πτώσης για τον χρυσό
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»
Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
JPMorgan: Ισχυρά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, σύσταση overweight
Business

JPMorgan για ΔΕΗ - Ισχυρά τα αποτελέσματα, σύσταση overweight

Η JP Morgan επανέλαβε την πρόβλεψη για προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία
Ηλεκτρισμός

Στην πρίζα ο GSI μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ - Ο παράγοντας Τουρκία

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην ΕΤΕπ ο ΑΔΜΗΕ – Το μήνυμα της Ε.Ε. - Γρίφος η στάση της Τουρκίας

Χρήστος Κολώνας
McDonalds: Η στρατηγική της Premier Capital στην Ελλάδα – Από το The Mall Athens στην ανακαίνιση του Συντάγματος
Business

McDonald’s: Τα 1.400 burgers την ώρα και το λίφτινγκ στο Σύνταγμα

Η Premier Capital Hellas επενδύει στην ελληνική αγορά με το concept «Project Ray» των McDonald’s - Ετοιμάζει το επόμενο «χτύπημα» στην καρδιά της Αθήνας

Γιώργος Μανέττας
Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες
Markets

Morgan Stanley: Σε ευνοϊκή θέση το ΧΑ – Ψήφος σε τράπεζες

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι οι ελληνικές μετοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των επενδυτών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AXIA – Alpha Finance: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις θα εμφανίσει η HELLENiQ ENERGY το α’ τρίμηνο του 2026
Business

AXIA - Alpha Finance: Ισχυρές επιδόσεις για HELLENiQ ENERGY

Με βάση τις εκτιμήσεις των AXIA και Alpha Finance, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 276 εκατ.

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μπλόκο σε λαθρεμπόριο: Πώς GPS και X-Ray θα ελέγχουν φορτηγά

Το νέο σύστημα Hellenic Digital Borders επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για το οριστικό «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο

Ανδρομάχη Παύλου
Πιερρακάκης: Γιατί «ποντάρει» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Economy

Γιατί ο Πιερρακάκης «ποντάρει» στους «πρωταθλητές»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για ανάγκη μεγαλύτερων τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης
Ενέργεια

Καμπανάκι Μυτιληναίου για νέα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης

Μετά την προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο η Ευρώπη πλέον έχει μετακινηθεί σε μεγάλη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, τόνισε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ρομποταξί: Η Waymo ανακαλεί 3.800 οχήματα λόγω προβλήματος στο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης
Ηλεκτροκίνηση

Ανακαλούνται χιλιάδες ρομποταξί - Το προβληματικό λογισμικό της Waymo

Η Waymo αντιμετωπίζει έρευνα από τις ρυθμιστικές αρχές, αφού ένα ρομποταξί της χτύπησε ένα παιδί κοντά σε δημοτικό σχολείο στην Καλιφόρνια

Αεροπορικές: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
World

Απογείωση εκπομπών άνθρακα από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Δημήτρης Σταμούλης
Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους
Green

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων

ΕΥΔΑΠ: Τι δείχνουν οι φετινές βροχοπτώσεις για τη λειψυδρία
Green

ΕΥΔΑΠ: Τι δείχνουν οι φετινές βροχοπτώσεις για τη λειψυδρία

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τον μετασχηματισμό του υδροδοτικού μοντέλου της Αττικής από την ΕΥΔΑΠ

Huawei FusionSolar 9.0: Τι φέρνει η νέα πλατφόρμα για μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Νέα λύση «έξυπνων» φωτοβολταϊκών από την Huawei

Η νέα πλατφόρμα της Huawei υπόσχεται χαμηλότερο κόστος ενέργειας, καλύτερη σταθερότητα δικτύου και αυξημένη απόδοση σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου

Εξοικονόμηση ενέργειας: Πράσινο φως για το on-bill financing – Πώς θα εφαρμοστεί
Εξοικονόμηση

Πώς θα αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας χωρίς αρχικό κεφάλαιο

Η ΚΥΑ που υπογράφτηκε ανοίγει τον δρόμο για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν να βάλουν αρχικό κεφάλαιο

Latest News
Χρυσός: Δεύτερη ημέρα απωλειών
Commodities

Δεύτερη ημέρα πτώσης για τον χρυσό

Ο χρυσός βάλλεται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση Σι - Τραμπ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στήριξε το ΧΑ το άλμα της Metlen

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα του σε μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ryanair κατά Fraport Greece: Τι λέει για την βάση στη Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Νέα πυρά Ryanair κατά Fraport Greece για τη Θεσσαλονίκη

Τι λέει σε ανακοίνωσή της η Ryanair για τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταξίδια: Τι αλλάζει στην Ευρώπη – Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
Τουρισμός

Αλλάζουν τα ταξίδια εντός Ευρώπης με το «ένα εισιτήριο»

Οι τρεις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα για τα ταξίδια από την Κομισιόν

Κομισιόν: Τι κόβει και τι αφήνει λόγω της περικοπής δαπανών
World

«Μαχαίρι» στις δαπάνες από Κομισιόν - Τι κόβει, τι αφήνει..

Η υπηρεσία περιφερειακών υποθέσεων της ΕΕ βρίσκεται ενώπιον αναδιάρθρωσης - Τι θα αποφασίσει η Κομισιόν

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει
Economy

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται αγορά που λειτουργεί και κράτος που σχεδιάζει

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κ. Πιερρακάκης στη νέα ρύθμιση που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο
AGRO

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο

Τι διακινήθηκε κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αφθώδους πυρετού

Wall Street: Υπό την πίεση του πληθωρισμού η αγορά
Wall Street

Υπό την πίεση του πληθωρισμού η Wall Street

Στο προσκήνιο βρίσκονται σήμερα οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ειδικότερα των κατασκευαστών chips

Δείκτης Τιμών Παραγωγού ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε στο 6% τον Απρίλιο
World

Αναταράξεις στις αγορές μετά την εκτίναξη του πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού κινήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022 στις ΗΠΑ

Τζούλη Καλημέρη
Austriacard: Τι φέρνει η ένταξη στον όμιλο της DNP – Στο δεύτερο εξάμηνο η ολοκλήρωση του deal
Business

Κοντός (Austriacard): «Το deal με την DNP θα μας κάνει παγκόσμιο ηγέτη»  

Τι ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ο CEO της Austriacard για την δημόσια προσφορά της DPM για εξαγορά της εταιρείας – Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς

Γιώργος Μανέττας
Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές
World

Birkenstock: Αμετάβλητοι οι στόχοι της – Γιατί απογοήτευσε τους επενδυτές

Η στρατηγική της Birkenstock για την παραγωγή της - Το αποτύπωμα των δασμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βραζιλία: Κατάσχεσαν 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Ποντοπόρος

Η Βραζιλία κατάσχεσε 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 341 κιλά κοκαΐνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων

ΦΑΓΕ – DoValue: Πρόστιμα μαμούθ για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Πρόστιμο μαμούθ σε ΦΑΓΕ Ελλάδος και DoValue

Για την παράβαση της αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΦΑΓΕ Ελλάδος ύψους 1.757.503€

Alibaba: Κατάρρευση κερδών κατά 84% παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud
Τεχνολογία

Κατάρρευση κερδών για Alibaba παρά την ανάπτυξη σε ΑΙ και cloud

Η Alibaba ανέφερε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ανήλθαν σε 9 δισ. γιουάν

Βρετανία: Σε αναταραχή η αγορά ομολόγων – Η ομιλία του Βασιλιά για το κυβερνητικό πρόγραμμα
Ομόλογα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η αγορά των βρετανικών ομολόγων

Η πολιτική αναταραχή αποτυπώνεται στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα –
Τουρισμός

Πότε ανακοινώνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης των προσωρινών δικαιούχων - Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies