ΕΥΔΑΠ: Τι δείχνουν οι φετινές βροχοπτώσεις για τη λειψυδρία

Green 10.05.2026, 10:17
Ανακούφιση προκαλούν στην ΕΥΔΑΠ τα αποτελέσματα από τις φετινές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα αποθέματα στους ταμιευτήρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο φράγμα του Μόρνου καλύφθηκε και πάλι στο χωριό Κάλιο.

Η διαχείριση του νερού, όπως είναι φυσικό, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επιβίωση, την οικονομία και τη γεωπολιτική σταθερότητα. Η αυξημένη σημασία των υδάτινων πόρων εστιάζεται σε πολλαπλά αίτια. Ήδη, η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει τον κύκλο του νερού απρόβλεπτο, ενώ οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας εναλλάσσονται με ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, καθιστώντας την αποθήκευση και τη διαχείριση του νερού ζήτημα εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η «απειλή της λειψυδρίας» δεν είναι πλέον θεωρητική, αλλά καθημερινή πραγματικότητα για πολλές περιοχές του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Και στην Ελλάδα, παρότι οι έντονες βροχές της προηγούμενης περιόδου έχουν βελτιώσει τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ απέχουμε ακόμα από το επίπεδο ασφαλείας προηγούμενων ετών.

Η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της δημόσιας υγείας και η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ -όπως τονίζουν παράγοντες της εταιρείας- επιχειρεί να πετύχει την εξισορρόπηση μερικών φαινομενικά αντιφατικών στόχων.

Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, για την ΕΥΔΑΠ αποτελεί δέσμευση το νερό να είναι οικονομικά προσιτό σε όλους και απόδειξη για αυτό είναι ότι παραμένει ένα από τα φθηνότερα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, όμως, η ανάγκη υλοποίησης σειράς έργων με τον αποδοτικότερο τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος είναι άμεση.

Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ

Γι’ αυτό το λόγο, στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ βρίσκεται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025–2034, που στοχεύει στον συνολικό μετασχηματισμό του υδροδοτικού μοντέλου της Αττικής. Η προσέγγιση βασίζεται στη λογική της κυκλικής οικονομίας και στη θωράκιση των υποδομών απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις στα υδατικά αποθέματα.

Η κατανομή των πόρων αποκαλύπτει και τις προτεραιότητες: το ένα τρίτο των επενδύσεων αφορά έργα ύδρευσης, όπως η ανακαίνιση υποδομών, η κατασκευή νέων αγωγών σε περιοχές όπως η Δυτική Αττική και τα νότια προάστια, αλλά και η εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων. Επένδυση σε «έξυπνα» δίκτυα που εντοπίζουν διαρροές πριν καν αυτές γίνουν αντιληπτές.

Συνεχίζοντας να επενδύει στην τεχνολογία, στους ανθρώπους και στις υποδομές, με διαφάνεια και προσήλωση στους στόχους της, η ΕΥΔΑΠ – λένε τα στελέχη της Εταιρείας- διασφαλίζει ότι και το μέλλον της είναι τόσο καθαρό όσο το νερό που προσφέρει: ένα μέλλον βιώσιμης ανάπτυξης, τεχνικής υπεροχής και οικονομικής σταθερότητας.

Η σημασία του νερού σήμερα -υπογραμμίζουν – επιβάλλει τη μετάβαση από ένα γραμμικό μοντέλο «λήψη-χρήση-απόρριψη» στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας που προβλέπει την επαναχρησιμοποίηση νερού με επεξεργασία των λυμάτων ώστε να είναι κατάλληλα για άρδευση και βιομηχανική χρήση.

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ, η οποία ακολουθώντας μια στρατηγική που αναπτύσσεται γύρω από τους άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης, συνεχίζει προς την κατάκτηση σημαντικών επιτευγμάτων.

Το 2026 ορόσημο για την αναπτυξιακή τροχιά της Εταιρείας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Χάρης Σαχίνης, στην πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας επισήμανε ότι «το 2025 αποτέλεσε μεταβατική χρονιά καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο από το 2026 θα διασφαλίζει την ανάκτηση του κόστους και την εύλογη απόδοση των επενδύσεων, δημιουργώντας αυξημένη ορατότητα και σταθερότητα».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι «με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ένα απαιτητικό επενδυτικό πρόγραμμα και σαφές ρυθμιστικό περιβάλλον, η ΕΥΔΑΠ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικά ανώτερου και οικονομικά προσιτού νερού στην Αττική, επισημαίνοντας ότι το νερό πρέπει να φτάνει στον καταναλωτή και να συνεχίζει την πορεία του προς την επαναχρησιμοποίηση — ιδιαίτερα κρίσιμη διάσταση σε ένα περιβάλλον κλιματικής αλλαγής και ανομβρίας.

Επαναχρησιμοποίηση νερού ακόμα και στις γειτονιές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την Εταιρεία στις υποδομές αποχέτευσης στην Ψυττάλεια, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση νερού. Η στόχευση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας που υιοθετεί η Εταιρεία, μετατρέποντας ένα παραδοσιακά γραμμικό μοντέλο διαχείρισης σε ένα κλειστό κύκλωμα αξιοποίησης του πόρου. Με αιχμή του δόρατος τα νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανατολική Αττική που έχουν σχεδιαστεί με τη φιλοσοφία της επαναχρησιμοποίησης, η λειτουργία πιλοτικής μονάδας επιτόπιας επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης νερού στο Μαρκόπουλο για αστική άρδευση, είναι ένα μόνο από τα καινοτόμα έργα στα οποία επενδύει η Εταιρεία. Πρόκειται για «εξόρυξη» λυμάτων απευθείας από το αποχετευτικό δίκτυο και επιτόπια παραγωγή ανακτημένου νερού υψηλής ποιότητας για άρδευση αστικού πρασίνου, εξοικονομώντας πόσιμο νερό που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό.

