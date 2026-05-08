Κλιματική αλλαγή: Το Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά

Τι φοβάται το παρατηρητήριο Copernicus λόγω της επιστροφής του Ελ Νίνιο την επόμενη χρονιά.

Κλιματική αλλαγή 08.05.2026, 09:12
Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφτηκαν ποτέ, δήλωσε σήμερα η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus.

«Είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αξιωματούχος που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων, που επιβλέπει το παρατηρητήριο Copernicus.

Τι είναι το Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν τα νερά στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό γίνονται ασυνήθιστα πιο ζεστά από το κανονικό.

Συνδέεται με μια μεγαλύτερη κλιματική ταλάντωση που λέγεται El Niño–Southern Oscillation (ENSO), η οποία έχει δύο κύριες φάσεις:

• Ελ Νίνιο → θερμότερος Ειρηνικός

• Λα Νίνια → ψυχρότερος Ειρηνικός

Τι προκαλεί το φαινόμενο;

Κανονικά, οι εμπορικοί άνεμοι σπρώχνουν τα ζεστά νερά προς τη δυτική πλευρά του Ειρηνικού (κοντά στην Ασία και την Αυστραλία).
Στο Ελ Νίνιο οι άνεμοι αυτοί εξασθενούν, οπότε τα ζεστά νερά μετακινούνται ανατολικά, προς τη Νότια Αμερική.

Αυτό αλλάζει την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και επηρεάζει τον καιρό σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις;

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, το φαινόμενο του Ελ Νίνιο μπορεί να φέρει:

• έντονες βροχές και πλημμύρες σε μέρη της Νότιας Αμερικής

• ξηρασίες στην Αυστραλία και τη Νοτιοανατολική Ασία

• αλλαγές στους μουσώνες

• περισσότερα ή λιγότερα τροπικά κυκλωνικά φαινόμενα ανά περιοχή

• αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας για κάποιο διάστημα

Γιατί λέγεται Ελ Νίνιο και κάθε πότε συμβαίνει;

Το όνομα στα ισπανικά σημαίνει «Το Αγόρι» ή «Το Βρέφος» και δόθηκε από ψαράδες στο Περού επειδή το φαινόμενο εμφανιζόταν συχνά κοντά στα Χριστούγεννα, δηλαδή την περίοδο της γέννησης του Χριστού.

Συνήθως εμφανίζεται κάθε 2–7 χρόνια και διαρκεί περίπου 9–12 μήνες, μερικές φορές και περισσότερο.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Το φαινόμενο του Ελ Νίνιο δεν επηρεάζει τη χώρα μας τόσο άμεσα, όσο τις περιοχές γύρω από τον Ειρηνικό. Ωστόσο, μπορεί να αλλάξει τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και έτσι να επηρεάσει και τη Μεσόγειο.

Στην Ελλάδα οι επιδράσεις είναι συνήθως έμμεσες και όχι ίδιες κάθε φορά. Το Ελ Νίνιο μπορεί να «φέρει» πιο ήπιους και θερμότερους χειμώνες, λιγότερα χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα και αλλαγές στις βροχοπτώσεις. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει περιόδους ξηρασίας, αλλά και επεισόδια έντονων βροχών και κακοκαιρίας.

