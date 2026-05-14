Brown-Forman: Απέρριψε πρόταση εξαγοράς 15 δισ. δολαρίων από την Sazerac για το Jack Daniel’s

Στον σκληρό κόσμο των premium spirits, όπου οι ιστορικές ετικέτες αξίζουν δισεκατομμύρια και οι οικογενειακές δυναστείες κρατούν ακόμη τα ηνία, μια νέα επιχειρηματική σύγκρουση έρχεται να ταράξει την αγορά του ουίσκι.

Η αμερικανική Brown-Forman, η εταιρεία πίσω από το εμβληματικό Jack Daniel’s, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός μεγάλου deal ύψους 15 δισ. δολαρίων, επιλέγοντας τελικά να απορρίψει την επιθετική πρόταση εξαγοράς της Sazerac, σε μια περίοδο που ολόκληρη η βιομηχανία αλκοολούχων ποτών αναζητά διέξοδο από τη βαθιά κάμψη της κατανάλωσης.

Η Brown-Forman γυρίζει την πλάτη στη Sazerac

Η πρόταση προέβλεπε τίμημα 32 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, σημαντικά υψηλότερο από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η είδηση έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ της Brown-Forman και της γαλλικής Pernod Ricard, που επίσης εξερευνούσε το ενδεχόμενο συγχώνευσης ή εξαγοράς της αμερικανικής εταιρείας.

Παρά το γενναιόδωρο τίμημα, η διοίκηση της Brown-Forman επέλεξε να απορρίψει την προσφορά, δείχνοντας πως το ζήτημα δεν ήταν μόνο οικονομικό αλλά και στρατηγικό.

Το παρασκήνιο της πρότασης

Η Sazerac, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες ποτών στις ΗΠΑ, διαθέτει πάνω από 500 brands, μεταξύ των οποίων το Buffalo Trace και το Fireball. Η εταιρεία ελέγχεται από την οικογένεια Goldring και τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται επιθετικά στην αγορά premium αλκοολούχων ποτών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση χρηματοδοτούνταν από τη Wells Fargo και την Apollo Global Management. Επιπλέον, οι μέτοχοι Class A της Brown-Forman θα μπορούσαν είτε να λάβουν μετρητά είτε να διατηρήσουν συμμετοχή στη νέα εταιρική δομή.

Ωστόσο, η συμφωνία θα απαιτούσε υψηλό δανεισμό και ουσιαστικά θα οδηγούσε την οικογένεια Brown στην απώλεια του ελέγχου της εταιρείας, κάτι που φαίνεται πως αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην τελική απόφαση.

Γιατί προτιμούσαν την Pernod Ricard

Πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι η οικογένεια Brown έβλεπε πιο θετικά μια πιθανή συνεργασία με την Pernod Ricard. Ο γαλλικός κολοσσός θεωρούνταν πιο «prestige» εταίρος, χάρη στο ισχυρό διεθνές portfolio του, που περιλαμβάνει brands όπως το Jameson, το Absolut Vodka και το Malibu.

Επιπλέον, η πρόταση της Pernod είχε διαφορετική φιλοσοφία. Επρόκειτο κυρίως για ανταλλαγή μετοχών, σε μια συμφωνία που θύμιζε «συγχώνευση ίσων», επιτρέποντας στην οικογένεια Brown να διατηρήσει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής και επιρροής στο νέο σχήμα.

Αντίθετα, η πρόταση της Sazerac θεωρήθηκε περισσότερο επιθετική εξαγορά, με περιορισμένα περιθώρια διατήρησης ελέγχου από τους σημερινούς μετόχους.

Κρίση και ανακατατάξεις στη βιομηχανία ποτών

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών. Η πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ διεθνώς έχει πιέσει σημαντικά τις πωλήσεις, ενώ οι αποτιμήσεις των εταιρειών καταναλωτικών αγαθών έχουν υποχωρήσει αισθητά.

Τραπεζίτες και αναλυτές εκτιμούν ότι οι μεγάλες συγχωνεύσεις αποτελούν πλέον βασική στρατηγική επιβίωσης και ανάπτυξης, καθώς οι εταιρείες αναζητούν οικονομίες κλίμακας και ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στους διανομείς.

Μια πιθανή ένωση Brown-Forman και Sazerac θα δημιουργούσε έναν πανίσχυρο παίκτη στην αγορά αμερικανικού ουίσκι, ελέγχοντας περίπου το 30% του κλάδου στις ΗΠΑ. Παράλληλα, το νέο σχήμα θα αποκτούσε μεγαλύτερη επιρροή στις συμφωνίες με τους μεγάλους διανομείς της αμερικανικής αγοράς.

Το μέλλον παραμένει ανοιχτό

Παρά την απόρριψη της πρότασης, οι εξελίξεις δείχνουν ότι η Brown-Forman βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Με ισχυρά brands, διεθνή αναγνωρισιμότητα και ιστορία δεκαετιών, η εταιρεία παραμένει ένας από τους πιο ελκυστικούς στόχους στον παγκόσμιο κλάδο ποτών.

Το ερώτημα πλέον είναι αν θα εμφανιστεί νέος ενδιαφερόμενος ή αν η οικογένεια Brown θα επιλέξει να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, παρά τις πιέσεις και τις μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνουν τη βιομηχανία του αλκοόλ παγκοσμίως.