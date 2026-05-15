Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι περισσότερες αγορές της Ασίας σήμερα, καθώς οι επενδυτές επηρεάστηκαν από τη δεύτερη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Νότιας Κορέας, Kospi, κατέγραψε πτώση μεγαλύτερη του 3%, υποχωρώντας από το νέο ιστορικό υψηλό άνω των 8.000 μονάδων που είχε σημειώσει ενδοσυνεδριακά.

Ανησυχίες για υπερσυγκέντρωση στην αγορά της Νότιας Κορέας

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε επίσης πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες 2,61%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,1%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε μικρότερη πτώση 0,13%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και στο Χονγκ Κονγκ, όπου ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,89%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητος. Αντίθετα, στην Ινδία ο Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Οι δείκτες

Ο Kospi είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες στις 5 Μαΐου, μετά το ιστορικό υψηλό της Samsung Electronics, η οποία ξεπέρασε το όριο του 1 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία.

Ωστόσο, το εντυπωσιακό ράλι της νοτιοκορεατικής αγοράς συνοδεύεται πλέον από αυξανόμενες ανησυχίες για υπερσυγκέντρωση, κυρίως στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τη Manulife Investment Management, οι Samsung Electronics και SK Hynix αντιπροσώπευαν μαζί ποσοστό-ρεκόρ 42,2% του Kospi τον Μάιο.

Οι αρχικές ανοδικές κινήσεις στην αγορά της Νότιας Κορέας αντανακλούσαν την αισιοδοξία των επενδυτών ότι οι συνομιλίες Τραμπ – Σι θα μπορούσαν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις γύρω από το εμπόριο και τις εξαγωγές τεχνολογίας, ιδιαίτερα για τις εταιρείες ημιαγωγών και τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.