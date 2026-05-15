Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

Το Ιράν ήταν το κυρίαρχο θέμα στη συνάντηση της δεύτερης και τελευταίας ημέρας της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, για το παραδοσιακό κινεζικό τσάι, πριν από το προγραμματισμένο γεύμα εργασίας και σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο οι δύο ηγέτες «έχουν πολλές ομοιότητες» σχετικά με το πώς θέλουν να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Συζητήσαμε για το Ιράν. Έχουμε πολλές ομοιότητες σχετικά με το πώς θέλουμε να τερματιστεί. Δεν θέλουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Θέλουμε τα στενά ανοιχτά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Ζονγκνανχάι.

Πάντως, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έκαναν καμία αναφορά επί του θέματος.

«Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν», είπε ο ίδιος, κάνοντας λόγο για «πολύ ισχυρή σχέση».

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Δήλωσε ότι «αυτή η επίσκεψη είναι ιστορική και ορόσημο. Μέχρι στιγμής, έχουμε ήδη φτάσει σε μια νέα διμερή σχέση, μια εποικοδομητική σχέση. Αυτή μπορεί να θεωρηθεί μια επίσκεψη-ορόσημο».

Το Πεκίνο κατέστησε σαφείς τους γεωπολιτικούς του στόχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με τον κινέζο ηγέτη να τονίζει ότι το «ζήτημα της Ταϊβάν» είναι κρίσιμο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ παράλληλα προσπάθησε να τον Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο.

Ο… φίλος του φίλου

Ο Τραμπ προσπάθησε να παρουσιάσει τον Σι ως φίλο στη σύνοδο κορυφής, την πρώτη επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα εδώ και εννέα χρόνια. Αλλά ο Σι έχει στενότερη σχέση με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο λίγο μετά τον Τραμπ, και ο οποίος έχει συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη περισσότερες από 40 φορές όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνουν οι FT.

Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι ξεκίνησε με μια μεγαλοπρεπή τελετή, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγινε δεκτός με όλες τις στρατιωτικές τιμές στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, προτού ξεναγηθεί στον Ναό του Ουρανού και παρευρεθεί σε κρατικό επίσημο δείπνο το βράδυ.

Οι business

Ο Τραμπ συνοδεύεται από μια υψηλού επιπέδου επιχειρηματική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν ο Τιμ Κουκ και ο Ιλον Μασκ προσπάθησε να παρουσιάσει το ταξίδι ως ωφέλιμο για τις αμερικανικές εταιρείες. Τόσο ο ίδιος όσο και κυβερνητικά στελέχη με δηλώσεις τους υποσχέθηκαν μεγάλες συμφωνίες, όπως αγορά από την αμερικανικού πετρελαίου από την Κίνα, αεροπλάνων της Boeing και γεωργικών προϊόντων, χωρίς ωστόσο να δοθούν πιο συγκεκριμένα στοιχεία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε ότι ο Σι δήλωσε πως «συμφώνησε με τον πρόεδρο Τραμπ σε ένα νέο όραμα για την οικοδόμηση μιας εποικοδομητικής σχέσης Κίνας-ΗΠΑ στρατηγικής σταθερότητας».

Ο κινέζος πρόεδρος διευκρίνισε ότι εποικοδομητική στρατηγική σταθερότητα» σημαίνει «συνεργασία ως βασικό στήριγμα», διατηρώντας τον «ανταγωνισμό εντός των κατάλληλων ορίων», διασφαλίζοντας «διαχειρίσιμες διαφορές» και διατηρώντας «διαρκή σταθερότητα» που οδηγεί σε μια προβλέψιμη ειρήνη.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι το Πεκίνο ήθελε να περιορίσει την ικανότητα της Ουάσιγκτον να κλιμακώσει τη σύγκρουση, καθώς η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας είναι άμεσα εξαρτώμενη από τις εξαγωγές.

«Το Πεκίνο ουσιαστικά προτείνει ένα νέο λειτουργικό σύστημα για τη σχέση», δήλωσε η Λίζι Σ. Λι, ερευνήτρια για την κινεζική οικονομία στην Asia Society.

Σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους, αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν το ενδεχόμενο σύστασης κοινών συμβουλίων εμπορίου και επενδύσεων για να εντοπίσουν τομείς που δεν είναι ευαίσθητοι από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε επίσης ότι οι έλεγχοι εξαγωγών ημιαγωγών δεν ήταν ένα σημαντικό θέμα στις συνομιλίες, παρά την παρουσία του Χουάνγκ, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κατασκευής τσιπ Nvidia, στο Πεκίνο ως μέλος της αμερικανικής επιχειρηματικής αντιπροσωπείας.

Η Μάγια Γουάνγκ, αναπληρώτρια διευθύντρια Ασίας του Human Rights Watch, δήλωσε ότι η «κατάφωρη παράλειψη» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του Τραμπ με τον Σι σηματοδότησε ότι η Ουάσινγκτον παραχωρεί έδαφος στο Πεκίνο στο θέμα.