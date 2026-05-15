Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP

Στον άλλοτε οικογενειακό τυπογραφείο από το Κορωπί έκανε πρόταση εξαγοράς η DNP - Τι διέβλεψε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Business 15.05.2026, 07:00
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Αλλαγή μετοχικής σκυτάλης για την Austriacard Holdings, με την ιαπωνική Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) να ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης.

Ο ιαπωνικός όμιλος, που εδρεύει στο Τόκυο και απασχολεί πάνω από 36.000 εργαζομένους διεθνώς, προτίθεται να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση με στόχο την απόκτηση του ελέγχου της Austriacard, με αντάλλαγμα το ποσο των 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, δηλαδή περίπου 364 εκατ. ευρώ.

Για τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή οι εταιρείες συνήψαν μνημόνιο συνεννόησης, ενώ ο κ. Νικόλαος Λύκος, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Austriacard και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, ανέλαβε προς την DNP την ανέκκλητη δέσμευσή του να αποδεχθεί την πρόταση για όλο το μετοχικό ποσοστό του, που ανέρχεται σε περίπου 74,6%. Το ελάχιστο ποσοστό που απαιτείται για την αποδοχή της πρότασης ανέρχεται στο 75%.

Γιατί οι Ιάπωνες «υποκλίθηκαν» στην Austriacard

Η πρόταση εξαγοράς δεν ήρθε τυχαία. Οι στρατηγικές εξαγορές της Austriacard κατά την περίοδο 2007-2019 στην Ευρώπη μεταμόρφωσαν την άλλοτε μικρή εκτυπωτική εταιρεία από το Κορωπί σε έναν υπολογίσιμο πολυεθνικό πάροχο ψηφιακών λύσεων ταυτοποίησης και πληρωμών.

Πρόσφατο ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί το λανσάρισμα της πλατφόρμας GaiaB το 2025, η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και βελτιστοποιεί την ασφαλή διαχείριση εγγράφων και συναλλαγών.

Με επίκεντρο την πλατφόρμα, η Austriacard προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Dell Technologies τον περασμένο Οκτώβριο.

Έτσι, ο στρατηγικός μετασχηματισμός της Austriacard μπήκε στο… μικροσκόπιο της DNP, η οποία αποσκοπεί να ενισχύσει το μεριδιό της στην αγορά των έξυπνων καρτών, της ταυτοποίησης και της ασφάλειας πληροφοριών.

Καθότι η DNP αποτελεί παγκόσμιο «παίκτη» στους παραπάνω τομείς, φαίνεται πως η πρόταση… γάμου εκ μέρους των Ιαπώνων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλάνο για ισχυροποίηση της θέσης τους σε εκλυστικές αναπτυσσόμενες αγορές, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο τομέα.

Από το Κορωπί στην πρώτη γραμμή ψηφιακών λύσεων

Στο Κορωπί εντοπίζεται η αφετηρία της Austriacard Holdings, όταν ο Παναγιώτης Λύκος ίδρυσε το 1897 οικογενειακή εκτυπωτική επιχείρηση.

Η στροφή προς τον κλάδο της πληροφορικής έγινε μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1982.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1994, η Inform P. Lykos Holdings εισήλθε στο Χρηματηστήριο Αθηνών, ενώ το πρώτο «άλμα» στο εξωτερικό έγινε το 2000 με την ίδρυση της Inform Lykos Romania.

Στο μεταξύ, ο κλάδος του χαρτιού μπήκε σε τροχιά συρρίκνωσης, ενόψει των αναυδόμενων ψηφιακών τεχνολογιών. Σε αυτή τη συγκυρία, ο Νικόλαος Λύκος προχώρησε στην εξαγορά της Austriacard, μιας εταιρείας με δραστηριοποίηση στο χώρο των καρτών.

Στην περίοδο της κρίσης, η Inform Lykos βγήκε από το χρηματιστήριο, ενώ η Austriacard επεκτάθηκε σε διαφορετικές αγορές. Το 2012 δημιουργήθηκε στην Πολωνία ένα νέο κέντρο εξατομίκευσης για έξυπνες κάρτες και το επόμενο έτος ο όμιλος απέκτησε το μεγαλύτερο κέντρο προσωποποίησης καρτών στην Τουρκία. Στην Αυστρία ο όμιλος λάνσαρε το 2015 μια νέα λύση στα ψηφιακά πορτοφόλια, ενώ το 2019 εξαγόρασε την TAG Systems, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της διεθνώς.

Πρόσφατο ορόσημο στην πορεία του ομίλου ήταν η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Austriacard Holdings με την Inform P. Lykos Holdings το 2023, η οποία συνοδεύθηκε με την εισαγωγή στα χρηματιστήρια Αθήνας και Βιέννης.

Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, η εταιρεία είναι στην πρώτη γραμμή στην παροχή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις, διατηρώντας σημαντικό μερίδιο αγοράς στον τομέα των λύσεων πληρωμών για fintech και neobanks.

Η κληρονομιά συνεχίζεται

Θετικά αποτίμησε ο πρόεδρος του ΔΣ και CEO της Austriacard Holdings Μανώλης Κόντος την προαιρετική δημόσια πρόταση καθώς και τη στρατηγική επιχειρηματική αιτιολόγηση των Ιαπώνων.

«Το παγκόσμιο αποτύπωμα της DNP, οι τεχνολογικές της δυνατότητες και η μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική της μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για την επιτάχυνση της στρατηγικής της AUSTRIACARD, την επέκταση της διεθνούς εμβέλειάς μας και τη μετάβασή μας στην επόμενη φάσης ανάπτυξη» δήλωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο κ. Νικόλαος Λύκος, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Austriacard, αναφέρθηκε στην πολυετή κληρονομιά της εταιρείας, συμπληρώνοντας: «Στη DNP, πιστεύω ότι βρήκαμε τον κατάλληλο συνεργάτη για να συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά: μια εταιρεία που ακολούθησε παρόμοια πορεία από τις βαθιές ρίζες της εκτύπωσης σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, με κοινές αξίες και κοινό στόχο την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».

Ως προς το χρονοδιάγραμμα της επικείμενης συναλλαγής, θα προηγηθεί ο έλεγχος της αυστριακής Επιτροπής Εξαγορών και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να δημοσιευθεί το έγγραφο της προσφοράς, είπε ο κ. Κόντος. Ύστερα, η προσφορά θα εξετασθεί από το ΔΣ και το Εποπτικό Συμβούλιο.

Austriacard

Ισχυρές επιδόσεις α’ τριμήνου

Διψήφια αύξηση στα κέρδη EBITDA το α’ τρίμηνο τουτ 2026 κατέγραψε η Austriacard Holdings, έναντι του α’ τριμήνου 2025.

Στην επιτυχημένη της πορεία κρίσιμο ρόλο έπαιξαν οι λύσεις ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίες υποστηρίζονται από την ταχεία υλοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Σε αριθμούς, η συνεισφορά ανήλθε στα +6 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του πρώτου τριμήνου του 2026, τα καθαρά κέρδη σκαρφάλωσαν στα 4,1 εκατ. ευρώ –αύξηση κατά 61% έναντι του Α’ Τριμήνου 2025– λόγω της αύξησης των κερδών EBIT και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα, ο κ. Κόντος ανέφερε ότι «στις βασικές και αναδυόμενες αγορές μας –στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και τον τομέα MEA– η εμπορική δυναμική που χτίζουμε μάς επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία την πορεία του Ομίλου στο υπόλοιπο του 2026».

