Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Η εκρηκτική άνοδος των μετοχών τεχνολογίας λόγω AI και οι γεωπολιτικές εντάσεις ξυπνούν στους αναλυτές της Wall Street μνήμες από τη «φούσκα» του dot-com του 1999

Wall Street 16.05.2026, 19:00
Σχολιάστε
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια γνώριμη ιστορική στιγμή φαίνεται να βιώνει ξανά η Wall Street, καθώς ολοένα και περισσότεροι βετεράνοι αναλυτές συγκρίνουν τη σημερινή χρηματιστηριακή, τεχνολογική ευφορία με την εποχή της «φούσκας» του dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Παρότι οι μετοχές τεχνολογίας συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν σε ιστορικά υψηλά, αρκετοί ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι η αγορά αγνοεί τις βαθύτερες οικονομικές και γεωπολιτικές απειλές και το déjà-vu της εποχής της «φούσκας» του dot.com φαίνεται να αναβιώνει…

Η Wall Street θυμάται το 1999

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι ομοιότητες με το 1999 δεν περιορίζονται μόνο στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών. Η έντονη επενδυτική αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η μαζική εισροή κεφαλαίων στις μετοχές τεχνολογίας και η αίσθηση ότι «οι αγορές μόνο ανεβαίνουν» θυμίζουν έντονα την περίοδο που προηγήθηκε πριν από την κατάρρευση της «φούσκας» του internet.

«Υπάρχει ξεκάθαρα ένα χάσμα γενεών», λέει στο CNN ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers. Όπως εξηγεί, όσοι έζησαν την κατάρρευση της αγοράς το 2000 αντιμετωπίζουν τη σημερινή κατάσταση με μεγαλύτερη επιφύλαξη, ενώ οι νεότεροι επενδυτές έχουν συνηθίσει να θεωρούν κάθε πτώση ως ευκαιρία αγοράς.

«Όσοι έζησαν την κατάρρευση της αγοράς το 2000 αντιμετωπίζουν τη σημερινή κατάσταση με μεγαλύτερη επιφύλαξη, ενώ οι νεότεροι επενδυτές έχουν συνηθίσει να θεωρούν κάθε πτώση ως ευκαιρία αγοράς»

Η «τρέλα» της AI και το ράλι των μετοχών τεχνολογίας

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής χρηματιστηριακής έκρηξης. Εταιρείες ημιαγωγών, data centers και Big Tech κολοσσοί καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Ο Nasdaq έχει ενισχυθεί πάνω από 20% από τα χαμηλά της 30ής Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index κατέγραψε άνοδο σχεδόν 70% μέσα σε λίγους μήνες.

Παράλληλα, οι επενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούνται επιθετικά στον κλάδο της AI, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση στους αναλυτές είναι ότι το ράλι συνεχίζεται παρά τις σοβαρές διεθνείς αναταράξεις: οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη, η άνοδος των τιμών πετρελαίου, οι πληθωριστικές πιέσεις και η επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας δεν φαίνεται να επηρεάζουν ουσιαστικά την επενδυτική διάθεση.

Η βετεράνος τεχνική αναλύτρια Helene Meisler σχολίασε χαρακτηριστικά στα social media: «Αν δεν κάνατε trading το 1999-2000, τότε είστε τυχεροί. Έτσι ακριβώς ήταν. Τώρα μπορείτε να το ζήσετε».

Η ίδια, όπως και άλλοι αναλυτές, προειδοποιεί ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση των αγορών συχνά προηγείται των απότομων διορθώσεων.

Οι ιστορικές ομοιότητες που ανησυχούν

Το CNN επισημαίνει ότι πρόσφατα καταγράφηκε ακόμη μία ανησυχητική ένδειξη: ο S&P 500 σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ περίπου το 5% των εταιρειών του βρέθηκαν σε χαμηλά 52 εβδομάδων. Το φαινόμενο αυτό υποδηλώνει υπερσυγκέντρωση της ανόδου σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Jason Goepfert, κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί μόλις τρεις φορές στην ιστορία:

  • Τον Ιούλιο του 1929
  • Τον Ιανουάριο του 1973
  • Τον Δεκέμβριο του 1999

Οι δύο από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις συνδέθηκαν με μεγάλες χρηματιστηριακές κρίσεις.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί επενδυτές υποστηρίζουν ότι αυτή τη φορά τα θεμελιώδη στοιχεία είναι ισχυρότερα. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι κερδοφόρες και διαθέτουν σημαντικές ταμειακές ροές, σε αντίθεση με πολλές ζημιογόνες εταιρείες της εποχής του dot-com.

Ο Dan Ives, ένας από τους πιο αισιόδοξους αναλυτές τεχνολογίας στη Wall Street, δήλωσε στο CNBC ότι «βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια της επανάστασης της AI». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι επικριτές θα συνεχίσουν να επικρίνουν, κι αυτό το γνωρίζουμε».

Ωστόσο, παρά τις ενδείξεις ισχυρής ανάπτυξης στις τεχνολογικές μετοχές, οι ανησυχίες για μια πιθανή χρηματιστηριακή «φούσκα» επιστρέφουν, με αρκετούς αναλυτές να επικαλούνται ιστορικά παραδείγματα υπερβολικής ευφορίας που κατέληξαν σε απότομες διορθώσεις. Η σημερινή εικόνα της αγοράς, με την εκρηκτική άνοδο των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης και την υπερσυγκέντρωση κεφαλαίων σε λίγες μεγάλες εταιρείες, θυμίζει περιόδους όπου η αισιοδοξία είχε ξεπεράσει τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.

Όπως επισημαίνουν βετεράνοι της Wall Street, οι συνθήκες αυτές συχνά συνοδεύονται από έντονη νομισματική ρευστότητα, επενδυτική υπερεμπιστοσύνη και την αίσθηση ότι η αγορά «δεν μπορεί να πέσει». Στο παρελθόν, τέτοιου είδους περιβάλλοντα οδήγησαν σε υπερβολικές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο και, τελικά, σε βίαιες διορθώσεις όταν οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν.

Ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers, τονίζει ότι «η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά συχνά κάνει ομοιοκαταληξία», σημειώνοντας ότι σήμερα διαμορφώνονται αρκετές συνθήκες που παραπέμπουν σε προηγούμενες περιόδους έντονης κερδοσκοπίας.

Η προειδοποίηση του Michael Burry

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση του Michael Burry, του επενδυτή που έγινε διάσημος επειδή προέβλεψε την κρίση των στεγαστικών δανείων το 2008.

Ο Burry έγραψε ότι το σημερινό ράλι «μοιάζει με τους τελευταίους μήνες της φούσκας του 1999-2000». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετοχές δεν κινούνται πλέον με βάση τα οικονομικά δεδομένα ή την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

«Οι μετοχές δεν ανεβαίνουν ή πέφτουν λόγω των θέσεων εργασίας ή του καταναλωτικού κλίματος», έγραψε χαρακτηριστικά. «Ανεβαίνουν κατακόρυφα επειδή ήδη ανεβαίνουν κατακόρυφα. Πάνω σε μια θεωρία δύο γραμμάτων που όλοι πιστεύουν ότι καταλαβαίνουν». Η «θεωρία δύο γραμμάτων» στην οποία αναφέρεται δεν είναι άλλη από την AI — την τεχνητή νοημοσύνη που έχει εξελιχθεί στο απόλυτο επενδυτικό αφήγημα της εποχής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές
Wall Street

Γιατί οι βετεράνοι της Wall Street φοβούνται ένα νέο κραχ
Wall Street: Yποχώρησε ο τομέας τεχνολογίας λόγω των αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

Βουτιά Dow λόγω υποχώρησης στον κλάδο τεχνολογίας
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλυδωνίστηκαν οι αγορές – Πάνω από -2% ο DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κλυδωνίστηκαν οι ευρωαγορές - Πάνω από -2% ο DAX
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» κάτω από τις 2.250 μονάδες
Wall Street

Κάτω από τις 2.250 μονάδες «βούτηξε» το Χρηματιστήριο Αθηνών
Wall Street: Ανησυχία από τις αναταράξεις των ομολόγων
Wall Street

Ανησυχούν τη Wall Street οι αναταράξεις των ομολόγων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζονται οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Wall Street
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές
Wall Street

Γιατί οι βετεράνοι της Wall Street φοβούνται ένα νέο κραχ

Η εκρηκτική άνοδος των μετοχών τεχνολογίας λόγω AI και οι γεωπολιτικές εντάσεις ξυπνούν στους αναλυτές της Wall Street μνήμες από τη «φούσκα» του dot-com του 1999

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλυδωνίστηκαν οι αγορές – Πάνω από -2% ο DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κλυδωνίστηκαν οι ευρωαγορές - Πάνω από -2% ο DAX

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 1,60% στις 606 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» κάτω από τις 2.250 μονάδες
Wall Street

Κάτω από τις 2.250 μονάδες «βούτηξε» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Με βουτιά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να ηγείται της πτώσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Ανησυχία από τις αναταράξεις των ομολόγων
Wall Street

Ανησυχούν τη Wall Street οι αναταράξεις των ομολόγων

Με σημαντικές απώλειες κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες, με τη Wall Street να εισέρχεται σε φάση νευρικότητας στη σκιά της νέας ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζονται οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Με σημαντικές απώλειες κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους ενέργειας να επανέρχονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία

Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies