Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις

Με απώλειες κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο «αντιστρέφει» τη χθεσινή εικόνα με τον τραπεζικό κλάδο να έχει πάρει τη σκυτάλη της πτώσης και να πιέζει εκ νέου την αγορά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,13% στις 2.272,84 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,15% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.767,39 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,84% στις 2.580,66 μονάδες.

Αλλαγή πορείας

Η χθεσινή ανοδική εικόνα έχει αντιστραφεί σήμερα, καθώς οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο επανέρχονται δυναμικά και επιβαρύνουν το κλίμα στην αγορά. Οι τραπεζικές μετοχές έχουν πάρει εκ νέου τη «σκυτάλη» της διόρθωσης, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη χαμηλότερα, σε μια συνεδρίαση όπου κυριαρχεί η επιφυλακτικότητα και η διάθεση κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών μετά το πρόσφατο ράλι της αγοράς.

Παράλληλα, η επενδυτική κοινότητα στρέφει πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ύψους 4 δισ. ευρώ, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα και αναμένεται να απορροφήσει σημαντικά κεφάλαια από την αγορά.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις διεθνείς εξελίξεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας αλλά και στις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε σήμερα τη διήμερη επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, χαρακτηρίζοντας τις επαφές του «απίστευτες», υποστηρίζοντας ότι επιτεύχθηκαν «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες». Ωστόσο, οι αγορές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι στις δηλώσεις του Τραμπ, με αρκετούς επενδυτές να κρατούν «μικρό καλάθι» ως προς το κατά πόσο οι εξαγγελίες αυτές θα μεταφραστούν σε ουσιαστικές και διατηρήσιμες συμφωνίες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Eurobank και Πειραιώς σημειώνουν απώλειες 2,81% και 2,17% αντίστοιχα, με τις Εθνική, Alpha Bank, Coca Cola, Τιτάν, Aktor, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Aegean και Cenergy να χάνουν πάνω από 1%.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Optima Bank, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn, Metlen, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil και Λάμδα, με την Jumbo να είναι χωρίς μεταβολή. Στον αντίποδα, ΔΑΑ και Κύπρου κινούνται ήπια ανοδικά, με τη Helleniq Energy να κερδίζει 1,84%.