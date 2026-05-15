Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Xρηματιστήριο Αθηνών 15.05.2026, 11:04
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο «αντιστρέφει» τη χθεσινή εικόνα με τον τραπεζικό κλάδο να έχει πάρει τη σκυτάλη της πτώσης και να πιέζει εκ νέου την αγορά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,13% στις 2.272,84 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,15% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.767,39 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,84% στις 2.580,66 μονάδες.

Αλλαγή πορείας

Η χθεσινή ανοδική εικόνα έχει αντιστραφεί σήμερα, καθώς οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο επανέρχονται δυναμικά και επιβαρύνουν το κλίμα στην αγορά. Οι τραπεζικές μετοχές έχουν πάρει εκ νέου τη «σκυτάλη» της διόρθωσης, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη χαμηλότερα, σε μια συνεδρίαση όπου κυριαρχεί η επιφυλακτικότητα και η διάθεση κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών μετά το πρόσφατο ράλι της αγοράς.

Παράλληλα, η επενδυτική κοινότητα στρέφει πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ύψους 4 δισ. ευρώ, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα και αναμένεται να απορροφήσει σημαντικά κεφάλαια από την αγορά.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τις διεθνείς εξελίξεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας αλλά και στις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε σήμερα τη διήμερη επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, χαρακτηρίζοντας τις επαφές του «απίστευτες», υποστηρίζοντας ότι επιτεύχθηκαν «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες». Ωστόσο, οι αγορές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι στις δηλώσεις του Τραμπ, με αρκετούς επενδυτές να κρατούν «μικρό καλάθι» ως προς το κατά πόσο οι εξαγγελίες αυτές θα μεταφραστούν σε ουσιαστικές και διατηρήσιμες συμφωνίες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Eurobank και Πειραιώς σημειώνουν απώλειες 2,81% και 2,17% αντίστοιχα, με τις Εθνική, Alpha Bank, Coca Cola, Τιτάν, Aktor, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Aegean και Cenergy να χάνουν πάνω από 1%.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Optima Bank, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn, Metlen, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil και Λάμδα, με την Jumbo να είναι χωρίς μεταβολή. Στον αντίποδα, ΔΑΑ και Κύπρου κινούνται ήπια ανοδικά, με τη Helleniq Energy να κερδίζει 1,84%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές
Ασία

Ισχυρές πιέσεις στις αγορές της Ασίας
Πετρέλαιο: Ανοδος μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Κίνα θα κάνει αγορές από τις ΗΠΑ
Commodities

«Ανέβασαν» το πετρέλαιο οι δηλώσεις Τραμπ για κινεζικές αγορές
Wall Street: Ο δείκτης Dow ανέκτησε εκ νέου το επίπεδο των 50.000 μονάδων
Wall Street

Πάνω από τις 50.000 μονάδες ο Dow στη Wall Street
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας
Πετρέλαιο

Από πετρέλαιο της Λ. Αμερικής τα καύσιμα στην Ελλάδα

Πώς η HELLENiQ ENERGY αντικατέστησε το ιρακινό πετρέλαιο με ποσότητες ακόμη και από τη Λατινική Αμερική

Χρήστος Κολώνας
Trastor: Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην ΑΜΚ – Ποιοι μπαίνουν στην εταιρεία
Business

«Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην Trastor - Το προφίλ των επενδυτών

Υπερκάλυψη 1,6 φορές στην ΑΜΚ της Trastor με προσφορές 245 εκατ. ευρώ - Στο διεθνές βιβλίο το 88% των προσφορών

Γιώργος Μανέττας
Allwyn Forward: 10 χρόνια success story για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Startups

Allwyn: «Τα καλύτερα έρχονται» για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ αύξηση τζίρου και χιλιάδες θέσεις εργασίας αποτυπώνουν την επιτυχία του προγράμματος Forward της Allwyn που γιόρτασε τα 10 χρόνια του

Γιώργος Πολύζος
Ryanair: Μάχη υπέρ του επιβάτη ή στρατηγική αναζήτησης υψηλότερων κερδών;
Τουρισμός

Οι... ατελείωτες κόντρες της Ryanair 

Γιατί τα «βάζει με όλους» η Ryanair - Τα μέτωπα της low cost αεροπορικής εταιρείας από την Ελλάδα μέχρι την Γερμανία

Λάμπρος Καραγεώργος
Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP
Business

Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP

Στον άλλοτε οικογενειακό τυπογραφείο από το Κορωπί έκανε πρόταση εξαγοράς η DNP - Τι διέβλεψε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ίσες αμοιβές: Οι τρείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την άρση της μισθολογικής απόκλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις υποχρεώσεις για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών

Σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος - Πενήντα προτάσεις των κοινωνικών εταίρων έχει ενσωματώσει το υπουργείο Εργασίας στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο  

Κώστας Παπαδής
Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia προς ελληνικές επιχειρήσεις: «Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη εταιρειών, startups και κλάδων, δήλωσε Γιάννης Ιωσηφάκης, αντιπρόεδρος της Nvidia

Γιώργος Πολύζος
Shiseido: Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 6 μηνών – Δίχως τέλος η κρίση ταυτότητας
World

Κρίση ταυτότητας δίχως τέλος για τη Shiseido

Συνεχίζει να προβληματίζει η Shiseido λόγω των χαμηλών πωλήσεων, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές
Ασία

Ισχυρές πιέσεις στις αγορές της Ασίας

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Νότιας Κορέας, Kospi, κατέγραψε πτώση μεγαλύτερη του 3%

Πετρέλαιο: Ανοδος μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Κίνα θα κάνει αγορές από τις ΗΠΑ
Commodities

«Ανέβασαν» το πετρέλαιο οι δηλώσεις Τραμπ για κινεζικές αγορές

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News αναφερόμενος στην Κίνα

Wall Street: Ο δείκτης Dow ανέκτησε εκ νέου το επίπεδο των 50.000 μονάδων
Wall Street

Πάνω από τις 50.000 μονάδες ο Dow στη Wall Street

Ο Dow επανήλθε στο επίπεδο των 50.000, οι S&P 500 και ο Nasdaq εκτινάσσονται καθώς η εμπορική δραστηριότητα γύρω από την AI επιστρέφει δυναμικά στη Wall Street

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις

Τα στοιχεία για τις εισαγωγές και εξαγωγές ξεπέρασαν τις προβλέψεις δίνοντας στήριγμα στα αμερικανικά ομόλογα

Allwyn: Εγκρίθηκε μέρισμα 0,50ευρώ/μετοχή από τη Γενική Συνέλευση
Business

Allwyn: «Πράσινο φως» για μέρισμα 0,50ευρώ/μετοχή από τη ΓΣ

Τι αναφέρει η Allwyn για τη μεταφορά της καταστατικής της έδρας από το Λουξεμβούργο στη Λουκέρνη της Ελβετίας

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, βουτιά για την Burberry
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, βουτιά για την Burberry

Οι επενδυτές καλλιεργούν προσδοκίες για τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα

Latest News
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή

Νέα ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ποια είναι τα δύο βασικά είδη συμβάσεων - Διάστημα έως 50 ετών για το σκέλος της διαχείρισης από τους αναδόχους

ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις

Η ELBISCO «συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή της δραστηριότητα

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025

Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια

Τι φέρνει η τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό τον Έλληνα ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταυρου, με συμμετοχή Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας

Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύσταση «αύξησης θέσεων» με τιμή στόχο τα 21,3 ευρώ εξέδωσε η Euroxx Securities - Ανθεκτική η θέση του ΟΤΕ στον κλάδο

ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Τα 47 καταστήματα ΔΕΗ διαθέτουν ήδη TechLiving Zone, με το δίκτυο να επεκτείνεται δυναμικά

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο του 2026
Τουρισμός

«Πέταξαν» Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη - Τα στοιχεία της Fraport

Άνοδος στην επιβατική κίνηση σημείωσαν τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής
AGRO

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής

Το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027 ύψους 519 εκατ. ευρώ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υδατοκαλλιέργεια, ανέφερε ο Μ. Σχοινάς

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία: Στα 114,52 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάρτιο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτοξεύτηκαν οι οφειλέτες - Στα 114,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Εκτόξευση καταγράφηκε στον αριθμό των οφειλετών για ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο

ΕΔΟΡΕΛ: Νέος πρόεδρος ο Βασίλης Κουκουρίκης
AGRO

Στο τιμόνι της ΕΔΟΡΕΛ ο Βασίλης Κουκουρίκης

Στον τομέα των παραγωγών πέρασε η προεδρία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ)

Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]
Ακίνητα

Οι περιοχές - πρωταθλητές στο ράλι των ακινήτων [πινακες]

Τι δείχνει έρευνα της REMAX για τα ακίνητα - Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές - Αναλυτικοί πίνακες για όλη την επικράτεια -

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
AGRO

Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Ο Γιάννης Ανδριανός στην εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστική Υγεία και Βοτανική Φαρμακευτική» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Yuth Pass - Δείτε εάν είστε δικαιούχος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies