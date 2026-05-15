Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν επιβαρύνουν εκ νέου το επενδυτικό κλίμα.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,65% στις 612 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,62% στις 10.308 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,70% στις 24.283 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,56% στις 8.037 μονάδες.

Η Βρετανία

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να βρίσκεται αντιμέτωπος με πιθανή εσωκομματική αμφισβήτηση.

Η αναταραχή προκλήθηκε καθώς οι Εργατικοί έχασαν μία κοινοβουλευτική έδρα, γεγονός που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο του δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Μπέρναμ θεωρείται από πολλούς ως πιο αριστερή εναλλακτική φωνή εντός του Εργατικού Κόμματος, γεγονός που εντείνει τα σενάρια για πιθανές εσωτερικές πιέσεις προς την ηγεσία Στάρμερ.

Η συνάντηση Τραμπ – Σι

Παράλληλα, στο διεθνές μέτωπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την διήμερη επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, αναχωρώντας σήμερα με το Air Force One έπειτα από επίσημη τελετή αποχαιρετισμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψη «απίστευτη», κάνοντας λόγο για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες» αλλά και για πρόοδο στις συνομιλίες σχετικά με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν ανησυχία στις αγορές ενέργειας και στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες «κατέληξαν σε μια σειρά νέων κοινών συνεννοήσεων» και συμφώνησαν σε ένα «νέο όραμα» για μια πιο εποικοδομητική και στρατηγικά σταθερή σχέση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.