Περί «οικονομικής προσιτότητας»

Οικονομική προσιτότητα είναι η ικανότητα ανθρώπων να αγοράζουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες χωρίς να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες

Opinion 16.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Περί «οικονομικής προσιτότητας»
Άποψη Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το πρόβλημα της οικονομικής προσιτότητας (affordability), γίνεται όλο και περισσότερο αντικείμενο αρθρογραφίας στα διεθνή οικονομικά μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα, πολύ εύστοχα το έθιξε σε πρόσφατο άρθρο του ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Θεόδωρος Πελαγίδης..

Σε πιο λαϊκό πολιτικό επίπεδο, ο ίδιος όρος μεταφράζεται σε «ακρίβεια» γιατί η λέξη αυτή «πουλάει» περισσότερο και είναι πολύ πιο εύχρηστη για τους λαϊκιστές και λοιπούς «προστάτες» του λαού.

Και από την άποψη αυτή, είναι σαφές ότι η προσιτότητα συνδέεται με το εισόδημα και την απόσταση της από ένα τυπικό καλάθι τιμών αγαθών και υπηρεσιών.

Έτσι, όπως επισημαίνει και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) κ. Θεόδωρος Πελαγίδης, «σήμερα σημαντική είναι η  αίσθηση που υπάρχει, περισσότερο από ποτέ, ότι ακόμη και μια σημαντική άνοδος του πραγματικού μισθού δεν επαρκεί ώστε να αμβλύνει μια αίσθηση απαισιοδοξίας που παρατηρείταιι σε όλο το φάσμα της μεσαίας τάξης διεθνώς. Φαίνεται πως οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται ακόμη και όταν ένα μέσο νοικοκυριό ανεβαίνει σε υψηλότερο όροφο. Η αίσθηση απουσίας ευκαιριών ή και προοπτικών διαδραματίζει, φαίνεται, ένα σημαντικό ρόλο ιδιαιτέρως στις νέες γενεές, ακόμη και όταν ο μισθός είναι σχετικώς ικανοποιητικός.

Σε κάθε περίπτωση, ιδίως η αδυναμία απόκτησης ιδιόκτητης στέγης ή και η δαπάνη σημαντικού μέρους του εισοδήματος ή του μισθού για ενοίκιο μπορεί να περιορίζει ακόμη και ένα νοικοκυριό με ικανοποιητικό εισόδημα. Αυξημένες δαπάνες για εκπαίδευση, για τρόφιμα ή και για ενεργειακές ανάγκες ροκανίζουν ακόμη και τα σχετικώς ικανοποιητικά εισοδήματα.»

Και το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό. Πρόκειται για παγκόσμια τάση, η οποία έχει ποικίλες και σύνθετες επιπτώσεις.

Υπό αυτές τις μάλλον δυσκολονόητες συνθήκες, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι ο κεντρικός μοχλός της δυσαρέσκειας μεταξύ τεράστιων τμημάτων του πληθυσμού πηγάζει από μια μειωμένη ή επισφαλή ικανότητα να αντέξουν οικονομικά σήμερα αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένο δύο, πέντε, ή πριν από δέκα χρόνια.

Είναι σαν ο κόσμος να έχει επιταχυνθεί με ολοένα και πιο φρενήρεις ρυθμούς, αφήνοντας πίσω μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή η αβεβαιότητα εκτείνεται από την πίεση των τεχνολογικών εξελίξεων και τη διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Έρχονται έτσι στο προσκήνιο νέες συνθήκες εργασίας και πορείας προς το αύριο. Η αγορά ενός σπιτιού, η πρόσβαση σε έγκαιρη και αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη και η πρόσβαση στην εκπαίδευση, περιβάλλονται από αβεβαιότητα και αυτή η τελευταία μεταβάλλει συνήθειες και τρόπους σκέψης. Στο βαθμό δε που πληθαίνουν οι προσφορές νέων αγαθών και υπηρεσιών και μεταβάλλονται ταχύτερα από ότι στο παρελθόν οι όροι προσφοράς και ζήτησης, αλλάζουν και οι πληθωριστικές συνθήκες.

Ένα ολοένα και ευρύτερο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού βλέπει την αγοραστική του δύναμη να συρρικνώνεται και να εξαφανίζεται σταδιακά, και αισθάνεται να εξατμίζεται η ικανότητα του να διατηρεί το ίδιο βιοτικό επίπεδο όπως μόλις πριν από λίγα χρόνια.

Οι κοινωνικές συνέπειες αυτού του φαινομένου είναι καταστροφικές. Επηρεάζουν την οικονομική σταθερότητα και,  την κοινωνική ισορροπία. Η δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας, διατήρηση της υγείας και απόκτησης γνώσεων που συνεχώς πληθαίνουν, δημιουργεί αβεβαιότητα, με συνέπεια η οικονομική προσιτότητα να είναι πηγή ανησυχίας αν όχι και αγωνίας για τα άτομα. Πόσο δικαιολογημένη είναι η κατάσταση αυτή;

Σύμφωνα με το Fiscal Monitor του ΔΝΤ, το παγκόσμιο δημόσιο χρέος έφτασε τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024 (93% του παγκόσμιου ΑΕΠ) και θα μπορούσε να ξεπεράσει το 100% έως το 2029, πλησιάζοντας επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ξεκινώντας από τα κράτη, η αρχή του δανεισμού χρημάτων συνδέεται με την ανάγκη χρηματοδότησης επενδύσεων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, θα δημιουργήσουν αποδόσεις που υπερβαίνουν τους τόκους που πρέπει να καταβληθούν και έτσι θα δημιουργήσουν ανάπτυξη. Αυτός είναι ο ρόλος της πίστωσης (ή του χρέους) που, από την εποχή του Schumpeter, θεωρείται ως εργαλείο ανάπτυξης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη.

Ένα εργαλείο ανάπτυξης, η κατάχρηση του οποίου μπορεί να γίνει αφετηρία παγκόσμιας καθίζησης, αν λάβουμε υπόψη μας την υπερχρέωση στην οποίαν οδηγείται η Αμερική του Τραμπ. Και αυτό, σε μια φάση κρίσης της εσωτερικής ζήτησης στην Κίνα. Ας εξετάσουμε μερικά στοιχεία.

Σκεφτείτε, για παράδειγμα, αυτά που παρέχονται από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης του κόσμου (S&P, Moody’s και Fitch), οι οποίοι αξιολογούν τη βιωσιμότητα του χρέους που κάθε μεμονωμένο κράτος έχε, συνάψει με την αγορά. Αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι μια πλήρης έκρηξη στις εκδόσεις κρατικών χρεογράφων.

Το 2024, οι εκδόσεις χρέους από τις χώρες του ΟΟΣΑ, τις πιο ανεπτυγμένες, έφτασαν το ρεκόρ των 15,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ θα γίνουν 20 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Οι αναδυόμενες χώρες ακολούθησαν μια πολύ παρόμοιά τροχιά, αν και με μικρότερα στοιχεία: οι εκδόσεις τους έφτασαν 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, ακριβώς διπλάσιο από το επίπεδο των 10 ετών νωρίτερα, και πάλι ρεκόρ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η δανειοληπτική δραστηριότητα από κυρίαρχα κράτη ήταν πιο έντονη από αυτή των εταιρειών: μεταξύ 2019 και 2025, οι εταιρικές εκδόσεις αυξήθηκαν κατά 27,1% σε αξία, ενώ οι κρατικές εκδόσεις αυξήθηκαν κατά 75,4%.

Ποιος αγοράζει όμως όλο αυτό το χρέος;

Οι κεντρικές τράπεζες κατέχουν το 21%  του παγκόσμιου δημόσιου χρέους. Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν το 34% και τα νοικοκυριά το 77%. Σύμφωνα με την Standard & Poor’s, το δημόσιο χρέος που κατέχουν, το οποίο ορίζεται ως «εμπορικό» (επειδή δεν περιλαμβάνει κεντρικές τράπεζες), προβλέπεται να φτάσει τα 77,865 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος, ή το 70,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ, από 67,6% το 2024.

Περαιτέρω απόδειξη της επείγουσας ανάγκης των κρατών να εξασφαλίσουν νέα χρηματοδότηση είναι ο όγκος του χρέους που εκδίδεται με τη μορφή βραχυπρόθεσμων ομολόγων, τα οποία προτιμώνται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας όπως η τρέχουσα, όπου ο πληθωρισμός και επομένως τα επιτόκια είναι υψηλά ή θα μπορούσαν να αυξηθούν και τα οποία είναι ευκολότερο να πωληθούν στους επενδυτές. Το απόθεμα του εμπορικού βραχυπρόθεσμου χρέους προβλέπεται να φτάσει τα 12,55 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2026 και πάλι υπερδιπλάσιο από το 2019 των 5,351 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Και μέσα σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, δεν γνωρίζουμε κατά πόσον  η Αμερικανό-ισραηλινή φιλοσοφία των περιφερειακών πολέμων, για αποφυγή γενικότερη πολιτικής σύγκρουσης, είναι υποβοηθητική στην αντιμετώπιση κρίσεων οικονομικής προσιτότητας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ
ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Opinion
Περί «οικονομικής προσιτότητας»
Opinion

Περί «οικονομικής προσιτότητας»

Οικονομική προσιτότητα είναι η ικανότητα ανθρώπων να αγοράζουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες χωρίς να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το υπερόπλο της άγνοιας…!
Opinion

Το υπερόπλο της άγνοιας…!

Είναι κωμικοτραγικό να λέγεται ότι ζούμε στον αιώνα της γνώσης και της πληθώρας πληροφοριών, όταν το εύρος της λαϊκής άγνοια αποτελεί το κορυφαίο όπλο του λαϊκισμού και της οργανωμένης δημαγωγίας

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Ακρίβεια: «Φουσκοδεντριές» τον Απρίλιο!
Opinion

Ακρίβεια και κρατικά υπερέσοδα

Υπερέσοδα για τα κρατικά ταμεία από την αφαίμαξη των οικογενειακών προϋπολογισμών

Δημήτρης Στεργίου
Τιμές «φωτιά» – αναζητούνται μέτρα
Opinion

Τιμές «φωτιά» – αναζητούνται μέτρα

Η ακρίβεια δεν είναι ένα αφηρημένο στατιστικό μέγεθος

Ντίνος Σιωμόπουλος
Οι αγορές περνούν σε εποχή στρατηγικών μετασχηματισμών
Opinion

Πώς αλλάζουν οι αγορές

Η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια, η γεωπολιτική και οι υποδομές αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον

Συμεών Μαυρουδής
Ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στο 5,4%, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια
Opinion

Ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στο 5,4%, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια

Η έκρηξη της ακρίβειας συγκεφαλαιώνει το πρόβλημα με τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ωρα για άλμα παραγωγικότητας
Opinion

Ωρα για άλμα παραγωγικότητας

Η παραγωγικότητα δεν είναι τεχνικός δείκτης. Είναι η αντανάκλαση του τρόπου που εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και ηγούμαστε

Γιάννης Παπαχρήστου
Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies