ΗΠΑ: Ο πόλεμος στο Ιραν ανεβάζει τον πληθωρισμό και προκαλεί πονοκέφαλο στον Τραμπ [γράφημα]

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφοντας στις Ηνωμενες Πολιτείες μετά την τριήμερη επίσκεψη στην Κίνα και τις συναντήσεις του με τον Σι Τζινμπίνγκ θα έχει να αντιμετωπίσει την άνοδο του κόστους ζωής που προκαλεί η άνοδος των τιμών, ως αποτέλεσμα της αναταραχής στις αλυσίδες εφοδιασμού και της «σταθεροποίησης» των τιμών του πετρελαίου πάνω απο τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Είναι γεγονός, όπως φαίνεται και στο γράφημα, ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ σημείωσαν απότομη άνοδο τον Απρίλιο, καθώς το αυξημένο κόστος αγαθών και υπηρεσιών επιδείνωσε τις αυξανόμενες πιέσεις πληθωρισμού που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού, τα οποία ήταν υψηλότερα από τα αναμενόμενα και δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από το υπουργείο Εργασίας, ήρθαν μια μέρα μετά την επιτάχυνση του πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή, ωθώντας την ετήσια αύξηση των τιμών στο υψηλότερο επίπεδό της τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι διαδοχικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό αποτελούν πολιτική πρόκληση για τον Πρόεδρο Τραμπ κατά την επιστροφή του από την επίσκεψή του στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, που συνδέεται με τη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, έχει αυξήσει το κόστος σε ολόκληρη την οικονομία, ασκώντας πρόσθετη πίεση στα αμερικανικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού είναι πιθανό να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, αναφέρει το CNBC.

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή προβλέπεται να φτάσει το 6% για το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Έρευνα Επαγγελματιών Προβλέψεων, μια ομάδα που διενεργεί δημοσκοπήσεις κάθε τρίμηνο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Φιλαδέλφειας.

Στην πιο πρόσφατη πρόβλεψη πριν από τρεις μήνες, η επιτροπή όρισε την αναμενόμενη αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή σε μόλις 2,7%. Ωστόσο, αυτό συνέβη λίγο πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εχθροπραξίες που έχουν εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας, ενώ παράλληλα έχουν ωθήσει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό πολύ πέρα ​​από το όριο του 2% που έχουν θέσει οι στόχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).