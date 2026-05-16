Τεχνητή νοημοσύνη: Μήπως ήδη έχει αρχίσει να στερεί θέσεις εργασίας από αποφοίτους;

Όσοι μαθαίνουν προγραμματισμό ίσως έχουν κάνει την λάθος επιλογή

Tεχνητή νοημοσύνη 16.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Μήπως ήδη έχει αρχίσει να στερεί θέσεις εργασίας από αποφοίτους;
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στα στοιχεία ότι η τεχνητή νοημοσύνη κοστίζει τη δουλειά σε κανέναν αυτή τη στιγμή», δήλωσε στις 11 Μαΐου ο Κέβιν Χάσετ, σύμβουλος του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, κάποιος θα έπρεπε να το πει αυτό στους αποφοίτους του 2026 στις ΗΠΑ. «Η κατάσταση είναι ζοφερή», λέει ένας καθηγητής για την αγορά εργασίας των πτυχιούχων.

Πάνω από το ήμισυ των εργοδοτών δηλώνουν ότι έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους αρχικού επιπέδου με την τεχνολογία

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο δημοφιλής κακός της υπόθεσης. Σε μια πρόσφατη τελετή αποφοίτησης στη Φλόριντα, ένας ομιλητής αποδοκιμάστηκε επειδή την ανέφερε. Και όχι χωρίς λόγο. Όπως προκύπτει από την ανάλυση στοιχείων που έκανε ο Economist, η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται πράγματι να βλάπτει τις προοπτικές εργασίας ορισμένων αποφοίτων. Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν φαίνεται πλέον να προσφέρει μεγάλη προστασία από την ανεργία: οι πρόσφατοι απόφοιτοι είναι πιο πιθανό να είναι άνεργοι από τον μέσο Αμερικανό.

Η τρέχουσα γενιά αισθάνεται ιδιαίτερα απαισιόδοξη. Λιγότερο από το ένα πέμπτο πιστεύει ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να βρει μια καλή δουλειά — το χαμηλότερο ποσοστό σε πάνω από μια δεκαετία, και πολύ κάτω από το ποσοστό για τους Αμερικανούς συνολικά, που ξεπερνά το ένα τέταρτο. Η πτώση στις προσλήψεις εντός πανεπιστημίου δεν βοηθά.

Οι αγγελίες εργασίας στο Handshake, μια πλατφόρμα αναζήτησης για φοιτητές, είναι 50% χαμηλότερες από το υψηλότερο σημείο τους το 2022. Πολλοί υποψιάζονται ότι φταίει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάνω από το ήμισυ των εργοδοτών δηλώνουν ότι έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους αρχικού επιπέδου με την τεχνολογία. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Πολιτικής της Σχολής Κένεντι του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ διαπίστωσε ότι, ομοίως, περισσότεροι από τους μισούς νέους Αμερικανούς θεωρούν την τεχνητή νοημοσύνη απειλή για τις προοπτικές εργασίας τους.

Διχασμένοι οι οικονομολόγοια για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι οικονομολόγοι είναι πιο διχασμένοι. Μια μελέτη του Erik Brynjolfsson από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και των συνεργατών του, που δημοσιεύθηκε το 2025, εξέτασε την απασχόληση των νέων εργαζομένων σε επαγγέλματα που επηρεάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η ανάπτυξη λογισμικού. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η απασχόληση είχε μειωθεί κατά 16% σε σύγκριση με τομείς που επηρεάζονται λιγότερο.

Ωστόσο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε φέτος από τους Zanna Iscenko και Fabien Curto Millet, δύο οικονομολόγους της Google, θέτει υπό αμφισβήτηση την ιδέα ότι οι νέοι εργαζόμενοι ειδικότερα αντικαθίστανται από την τεχνητή νοημοσύνη. Διαπίστωσαν ότι οι αγγελίες εργασίας σε επαγγέλματα που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν μειωθεί εξίσου απότομα τόσο για τους εργαζόμενους με μεγαλύτερη εμπειρία όσο και για τους νεότερους, και ότι αυτή η τάση προϋπήρχε της κυκλοφορίας του ChatGPT στα τέλη του 2022.

Μια άλλη μελέτη, από τον Morgan Frank του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ και τους συνεργάτες του, έδειξε ότι τα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας έχουν επιδεινωθεί για τους εργαζόμενους που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ότι αυτή η τάση ξεκίνησε επίσης πριν από την κυκλοφορία του ChatGPT.

Ο Economist διεξήγαγε τη δική του ανάλυση, χρησιμοποιώντας μια πηγή δεδομένων που έχει σε μεγάλο βαθμό παραβλεφθεί: έρευνες δέκα ετών σε πρόσφατους αποφοίτους κολεγίων από την Εθνική Ένωση Κολεγίων και Εργοδοτών. Κάθε χρόνο, τα αμερικανικά πανεπιστήμια ρωτούν τους νέους αποφοίτους αν εργάζονται, αν είναι άνεργοι ή αν παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές. Χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις τους, πορέβη σε σύγκριση των αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας σε τομείς με διαφορετικά επίπεδα έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη πριν και μετά την εμφάνιση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Ο Εconomist διαπίστωσε ότι οι απόφοιτοι σε τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) παρουσίασαν σαφώς χειρότερα αποτελέσματα. Μεταξύ του 2022 και του 2024, οι απόφοιτοι του πεντημορίου με τη μικρότερη έκθεση —που σπούδαζαν κλάδους όπως η παιδαγωγική, η φιλοσοφία και η πολιτική μηχανική— είδαν το μέσο ποσοστό πλήρους απασχόλησής τους να μειώνεται κατά μόλις 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Εκείνοι στο πεντημόριο με τη μεγαλύτερη έκθεση —συμπεριλαμβανομένων των επιστημών υπολογιστών, της μηχανικής υπολογιστών και της επιστήμης της πληροφορίας— υπέστησαν πτώση 6,6 ποσοστιαίων μονάδων (βλ. διάγραμμα 1).

Ενημερώθηκαν αυτά τα στοιχεία για τους τομείς με τη μεγαλύτερη έκθεση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 13 πανεπιστήμια, και διαπιστώθηκε ότι η τάση συνεχίστηκε για την τάξη του 2025 (βλ. διάγραμμα 2). Το ποσοστό πλήρους απασχόλησης μειώθηκε από σχεδόν 70% σε 55% σε τρία χρόνια — συγκεκριμένα, τα τρία χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022. Πριν από αυτό, το ποσοστό παρέμενε σταθερό.

Αλλαγή προσανατολισμού για τους φοιτητές

Οι φοιτητές έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν κατεύθυνση. Στοιχεία της ερευνητικής ομάδας National Student Clearinghouse δείχνουν ότι οι εγγραφές σε προπτυχιακά προγράμματα πληροφορικής μειώθηκαν κατά 11% το 2025. Οι εγγραφές σε προγράμματα προγραμματισμού υπολογιστών, τα οποία εστιάζουν στις δεξιότητες κωδικοποίησης και όχι στη θεωρία, μειώθηκαν κατά 26%. Η εργασία που επιτελούν οι απόφοιτοι πληροφορικής αλλάζει επίσης. Αφιερώνεται λιγότερος χρόνος στη συγγραφή κώδικα και περισσότερος στον σχεδιασμό και την οργάνωση συστημάτων λογισμικού σε υψηλότερο επίπεδο. Η Λάνα Γιάροш, διευθύντρια προπτυχιακών σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, δηλώνει ότι κατανοεί τις ανησυχίες των φοιτητών. «Είναι πάντα δύσκολο όταν τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά η επιστήμη των υπολογιστών είναι ένας τομέας όπου όλα αλλάζουν συνεχώς.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ
ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Α]
Experts

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια - Η κλίμακα

Οι κωδικοί που πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Τι θα πρέπει να προσέξουν

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις τράπεζες πιθανή αύξηση των επιτοκίων

Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο έως και 50 μονάδες βάσης στα επιτόκια, με άμεσο όφελος στα έσοδα από τόκους και νέες προκλήσεις στη χρηματοδότηση

Αγης Μάρκου
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας
Τηλεπικοινωνίες

Nέες επενδύσεις σε 5G και οπτική ίνα

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, εντατικός ανταγωνισμός, συνδυαστικά πακέτα και ψηφιακές υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο κύκλο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Ταϊβάν: Γιατί αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι
Κόσμος

Γιατί η Ταϊβάν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν πολλά σχόλια των ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ
Business

Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρές προοπτικές πίσω από την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Apivita: Τα «βαρίδια» του 2025 και οι νέοι ορίζοντες
Business

Πώς η Apivita θα «σβήσει» τις ζημιές του... 2025 - Το νέο story

Αισιοδοξία εκπέμπει η Apivita, παρά τις «χαμηλές πτήσεις» του διαρρεύσαντος έτους - Πώς θα υπερκεράσει τις αρνητικές επιδόσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βρετανία: Ο επίδοξος… διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές
World

Ο επίδοξος... διάδοχος του Στάρμερ τρομάζει τις αγορές

Το ενδεχόμενο η Βρετανία να...στρίψει αριστερά υπό την ηγεσία του Μπέρναμ προκαλεί πλέον ανησυχία στους επενδυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Αγορά εργασίας: Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Executive

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς καλύτεροι οι μισθοί στην αγορά εργασίας, μετρούν τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εργασία: Κλειδί το personal branding – Τι έδειξε έρευνα της ManpowerGroup
Executive

To personal branding είναι το κλειδί για την σύγχρονη εργασία

Η αυθεντικότητα κάνει τη διαφορά στη σύγχρονη εργασία - Το personal branding στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

EY: Πώς η AI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων
Executive

Πώς η AI ενθαρρύνει τη διεθνή κινητικότητα εργαζομένων

Σύμφωνα με έρευνα της EY, 4 στους 5 εργαζόμενους δηλώνουν πως είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν στον τωρινό τους εργοδότη, έπειτα από την τελευταία τους διεθνή τοποθέτηση

Deloitte: Η προσαρμοστικότητα είναι το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών
Executive

Η προσαρμοστικότητα το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών

Η έκθεση της Deloitte διαπιστώνει ότι πολλοί οργανισμοί βιώνουν συνεχή πίεση, αυξανόμενα θέματα εμπιστοσύνης και τριβές σε επίπεδο κουλτούρας

Εργασία: Σχεδόν 1 στους 2 άνδρες έχει βιώσει στρες, άγχος ή burnout το τελευταίο έτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ένας στους 2 άνδρες έχει βιώσει στρες ή burnout στην εργασία

Το 46% των ανδρών δήλωσε σε έρευνα ότι η εργασία τους επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία

Latest News
Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών
World

«Ο Μοναχός» στην κάλπη: Γκάνγκστερ διεκδικεί έδρα στο Δουβλίνο

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators
English Edition

Greece Warns of Fines for Unregistered Elevators

Building owners and property managers have until June 30 to register elevators or face penalties that could reach €5,000, with authorities also warning of possible shutdowns in serious cases

Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις
Τεχνολογία

Η θεαματική επιστροφή της Samsung στην εποχή της AI

Η ζήτηση για memory chips εκτόξευσε τα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Samsung σε ιστορικά υψηλά

Γιώργος Πολύζος
Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα
World

Ποιοί θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αγορά του αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία ;

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]
World

Συζητήσεις ΗΠΑ-Δανίας για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Σύμφωνα με αναφορές, η πρόταση των ΗΠΑ θα προβλέπει ότι οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονται επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ

Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές
World

Η Κίνα ψάχνει εργοστάσια, η Ευρώπη ψάχνει διέξοδο

Οι πιέσεις στον κλάδο οδηγούν ευρωπαϊκούς και κινεζικούς ομίλους σε νέες συμφωνίες για την παραγωγή αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
B/innovate: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης
Κοινωνία

«Είστε όλοι νικητές»: Όσα συνέβησαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής επιχειρηματικότητας στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντάς μας γεμάτους αισιοδοξία για το μέλλον

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses
English Edition

Greece Unveils €150M AI Plan for Small Businesses

The government says the new funding scheme will help small and medium-sized companies adopt artificial intelligence through training, consulting services and new equipment

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα
World

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα

Προϋπολογισμός – μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοασφάλεια: 28 fake apps στο Google Play υπόσχονταν ιστορικό κλήσεων
Τεχνολογία

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters
English Edition

Greece Plans Tough New Rules for E-Scooters

The government announced a proposed crackdown on electric scooters, including a complete ban for minors, while also calling for restrictions on ATV rentals on Greek islands amid growing road safety concerns

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σωκράτη Φάμελλου
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies