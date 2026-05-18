ΟΛΠ: Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία

Τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΘ), επισκέφθηκε αντιπροσωπεία από τη Γεωργία με επικεφαλής την κυρία Tamar Ioseliani, αναπληρώτρια υπουργό Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, η οποία εκπροσωπούσε την υπουργό Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, κυρία Mariam Kvrivishvili.

Η κυρία Ioseliani εκπροσωπεί τον τομέα των Μεταφορών και Logistics στο υπουργείο Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, έναν ευρύ πολυτομεακό φορέα που εποπτεύει, μεταξύ άλλων, τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της εφοδιαστικής, του τουρισμού και του εμπορίου. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης ο πρέσβης της Γεωργίας στην Ελλάδα, κ. Levan Beridze, και ο αναπληρωτής Επικεφαλής Αποστολής της πρεσβείας της Γεωργίας, κ. David Jalagania.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε περιήγηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις και συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Άγγελο Καρακώστα, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των λιμένων, των μεταφορών και των logistics, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα ανάπτυξης λιμενικών υποδομών.