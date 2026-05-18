Ομόλογα: Sell off, καθώς οι μετοχές υποχωρούν και το πετρέλαιο ανεβαίνει

Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν σχεδόν παντού - Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα ομόλογα υπό τον φόβο εκτίναξης πληθωρισμού

Markets 18.05.2026, 09:02
Σχολιάστε
Ομόλογα: Sell off, καθώς οι μετοχές υποχωρούν και το πετρέλαιο ανεβαίνει
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέο κύμα πωλήσεων σε κρατικά ομόλογα και μετοχές πυροδότησαν η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα τροφοδοτήσει νέο πληθωριστικό κύκλο, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η πίεση στις αγορές ομολόγων ήταν ιδιαίτερα έντονη. Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν σχεδόν παντού, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τα ομόλογα υπό τον φόβο ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει δυναμικά. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, ενώ στην Ιαπωνία οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τη δεκαετία του 1990. Το 10ετές ιαπωνικό ομόλογο έφθασε σε υψηλό από το 1996, ενώ το 30ετές κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο από την πρώτη κυκλοφορία του το 1999. Πιέσεις καταγράφηκαν επίσης στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, σημειώνει το Bloomberg.

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά τον φόβο ότι οι κεντρικές τράπεζες, και κυρίως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, θα αναγκαστούν να διατηρήσουν αυστηρή νομισματική πολιτική. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, οι αγορές προεξοφλούσαν μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026. Πλέον, όμως, οι traders θεωρούν πιθανότερο ακόμη και ένα νέο κύμα αυξήσεων επιτοκίων, εφόσον οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές και ο πληθωρισμός επιμείνει.

Καθοριστικός παράγοντας για αυτή τη μεταστροφή υπήρξε η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 111 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας νέα άνοδο περίπου 2%, καθώς οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του Ορμούζ παραμένουν στάσιμες.

Ομόλογα και μετοχές πέφτουν, το δολάριο ενισχύεται

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι «ο χρόνος μετρά» για το Ιράν προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι δεν προσφέρει ουσιαστικές παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση αδιεξόδου. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο εύθραυστη μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπενθυμίζοντας πόσο εύκολα η ένταση μπορεί να κλιμακωθεί.

Η ανασφάλεια οδήγησε τους επενδυτές στο δολάριο, το οποίο ενισχύθηκε για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Σε περιόδους γεωπολιτικής κρίσης, το αμερικανικό νόμισμα θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, με αποτέλεσμα να προσελκύει κεφάλαια από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η ταυτόχρονη πτώση τόσο των μετοχών όσο και των ομολόγων δείχνει ότι οι επενδυτές προτιμούν πλέον τη ρευστότητα και τα μετρητά, αποφεύγοντας την έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία με αυξημένο ρίσκο.

Οι αγορές μετοχών συνέχισαν επίσης να υποχωρούν. Οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν πτώση σχεδόν 1%, ενώ τα futures σε Ευρώπη και ΗΠΑ έδειχναν συνέχιση των απωλειών. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά χάρη στην ανάκαμψη της Samsung Electronics. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα παρέμεινε αρνητική, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας υπό το βάρος υψηλών επιτοκίων και ακριβής ενέργειας.

ευρωπαϊκά ομόλογα

Με το βλέμμα στην Nvidia

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται και η Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης και οι αγορές θεωρούν ότι τα αποτελέσματά της θα αποτελέσουν βαρόμετρο για ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο. Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές συνέχιζαν να στηρίζουν τις τεχνολογικές μετοχές παρά τους αυξανόμενους μακροοικονομικούς κινδύνους, ποντάροντας ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην AI θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση κερδών. Ωστόσο, οποιαδήποτε απογοήτευση από τη Nvidia θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πιέσεων όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στη συνολική αγορά.

Παράλληλα, νέα ανησυχία προκαλούν και τα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα. Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σε όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς τον Απρίλιο, ενώ οι λιανικές πωλήσεις και η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Η αδύναμη κινεζική οικονομία αυξάνει τους φόβους για επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης σε μια περίοδο όπου το κόστος χρηματοδότησης παραμένει ήδη υψηλό.

Το συμπέρασμα που κυριαρχεί στις αγορές είναι ότι ο συνδυασμός γεωπολιτικής αστάθειας, ακριβής ενέργειας και επίμονου πληθωρισμού δημιουργεί ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για επενδυτές και κεντρικές τράπεζες. Μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και σταθεροποίηση στις αγορές ενέργειας, η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει έντονη και οι πιέσεις στις αγορές δύσκολα θα υποχωρήσουν.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια
Commodities

Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ράλι ανόδου την τελευταία ώρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι ανόδου την τελευταία ώρα στις ευρωαγορές
Πετρέλαιο: Ανατροπή – Ξαναγύρισε ανοδικά
Commodities

Καρδιογράφημα οι τιμές του πετρελαίου- Ξανά ανοδικά ο μαύρος χρυσός
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάχωμα στις απώλειες ύψωσαν ΔΕΗ και Κύπρου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανάχωμα στις απώλειες του ΧΑ ύψωσαν ΔΕΗ και Κύπρου
Wall Street: Νευρικότητα και μικτά πρόσημα
Markets

Νευρικότητα και μικτά πρόσημα στη Wall Street

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit
World

Commerzbank: "Nein" στην προσφορά 37 δισ. της Unicredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

Γιάννης Αγουρίδης
Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Markets
Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ράλι ανόδου την τελευταία ώρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι ανόδου την τελευταία ώρα στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,54% στις 610 μονάδες

Πετρέλαιο: Ανατροπή – Ξαναγύρισε ανοδικά
Commodities
Upd: 19:24

Καρδιογράφημα οι τιμές του πετρελαίου- Ξανά ανοδικά ο μαύρος χρυσός

Οι ειδήσεις για την έκβαση των συνομιλιών ΗΠΑ- Ιράν αλλάζουν το πρόσημο με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάχωμα στις απώλειες ύψωσαν ΔΕΗ και Κύπρου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανάχωμα στις απώλειες του ΧΑ ύψωσαν ΔΕΗ και Κύπρου

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και στο τέλος της συνεδρίασης περιόρισε το εύρος της πτώσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Νευρικότητα και μικτά πρόσημα
Markets

Νευρικότητα και μικτά πρόσημα στη Wall Street

Οι επενδυτές στη Wall Street παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΕΛΧΑ ρίχνουν την αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και ΕΛΧΑ ρίχνουν το ΧΑ

Σε φάση συσσώρευσης και επιλεκτικών κινήσεων παραμένει το χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί στην Κούβα και η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά διαθέσιμη μόνο για μία ή δύο ώρες την ημέρα

Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα hedge funds δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην περιοχή παρά τις τρέχουσες αναταραχές στη Μέση Ανατολή

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης
Τουρισμός

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό του τουρισμού ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν πιστεύει στην έννοια της φέρουσας ικανότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία
Κόσμος

ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αποθήκευση ενέργειας: Σε πίεση οι εταιρείες μπαταριών που στοχεύουν στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη
Αποθήκευση Ενέργειας

Η εφοδιαστική αλυσίδα... πνίγει τις εταιρείες μπαταριών αποθήκευσης ενεργειας

Οι εταιρείες κατασκευής μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies