Ομόλογα: Sell off, καθώς οι μετοχές υποχωρούν και το πετρέλαιο ανεβαίνει

Νέο κύμα πωλήσεων σε κρατικά ομόλογα και μετοχές πυροδότησαν η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα τροφοδοτήσει νέο πληθωριστικό κύκλο, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η πίεση στις αγορές ομολόγων ήταν ιδιαίτερα έντονη. Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν σχεδόν παντού, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τα ομόλογα υπό τον φόβο ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει δυναμικά. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, ενώ στην Ιαπωνία οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τη δεκαετία του 1990. Το 10ετές ιαπωνικό ομόλογο έφθασε σε υψηλό από το 1996, ενώ το 30ετές κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο από την πρώτη κυκλοφορία του το 1999. Πιέσεις καταγράφηκαν επίσης στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, σημειώνει το Bloomberg.

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά τον φόβο ότι οι κεντρικές τράπεζες, και κυρίως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, θα αναγκαστούν να διατηρήσουν αυστηρή νομισματική πολιτική. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, οι αγορές προεξοφλούσαν μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026. Πλέον, όμως, οι traders θεωρούν πιθανότερο ακόμη και ένα νέο κύμα αυξήσεων επιτοκίων, εφόσον οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές και ο πληθωρισμός επιμείνει.

Καθοριστικός παράγοντας για αυτή τη μεταστροφή υπήρξε η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 111 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας νέα άνοδο περίπου 2%, καθώς οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του Ορμούζ παραμένουν στάσιμες.

Ομόλογα και μετοχές πέφτουν, το δολάριο ενισχύεται

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι «ο χρόνος μετρά» για το Ιράν προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι δεν προσφέρει ουσιαστικές παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση αδιεξόδου. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο εύθραυστη μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπενθυμίζοντας πόσο εύκολα η ένταση μπορεί να κλιμακωθεί.

Η ανασφάλεια οδήγησε τους επενδυτές στο δολάριο, το οποίο ενισχύθηκε για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Σε περιόδους γεωπολιτικής κρίσης, το αμερικανικό νόμισμα θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, με αποτέλεσμα να προσελκύει κεφάλαια από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η ταυτόχρονη πτώση τόσο των μετοχών όσο και των ομολόγων δείχνει ότι οι επενδυτές προτιμούν πλέον τη ρευστότητα και τα μετρητά, αποφεύγοντας την έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία με αυξημένο ρίσκο.

Οι αγορές μετοχών συνέχισαν επίσης να υποχωρούν. Οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν πτώση σχεδόν 1%, ενώ τα futures σε Ευρώπη και ΗΠΑ έδειχναν συνέχιση των απωλειών. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά χάρη στην ανάκαμψη της Samsung Electronics. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα παρέμεινε αρνητική, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας υπό το βάρος υψηλών επιτοκίων και ακριβής ενέργειας.

Με το βλέμμα στην Nvidia

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται και η Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης και οι αγορές θεωρούν ότι τα αποτελέσματά της θα αποτελέσουν βαρόμετρο για ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο. Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές συνέχιζαν να στηρίζουν τις τεχνολογικές μετοχές παρά τους αυξανόμενους μακροοικονομικούς κινδύνους, ποντάροντας ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην AI θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση κερδών. Ωστόσο, οποιαδήποτε απογοήτευση από τη Nvidia θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πιέσεων όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στη συνολική αγορά.

Παράλληλα, νέα ανησυχία προκαλούν και τα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα. Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σε όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς τον Απρίλιο, ενώ οι λιανικές πωλήσεις και η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Η αδύναμη κινεζική οικονομία αυξάνει τους φόβους για επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης σε μια περίοδο όπου το κόστος χρηματοδότησης παραμένει ήδη υψηλό.

Το συμπέρασμα που κυριαρχεί στις αγορές είναι ότι ο συνδυασμός γεωπολιτικής αστάθειας, ακριβής ενέργειας και επίμονου πληθωρισμού δημιουργεί ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για επενδυτές και κεντρικές τράπεζες. Μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και σταθεροποίηση στις αγορές ενέργειας, η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει έντονη και οι πιέσεις στις αγορές δύσκολα θα υποχωρήσουν.