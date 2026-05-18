Πετρέλαιο: Ανατροπή – Ξαναγύρισε ανοδικά

Οι ειδήσεις για την έκβαση των συνομιλιών ΗΠΑ- Ιράν αλλάζουν το πρόσημο με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι

Commodities 18.05.2026, 17:30
Upd: 19:24
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Ανατροπή – Ξαναγύρισε ανοδικά
Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Γύρισε ανοδικά το πετρέλαιο μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ανεπαρκή την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent για τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 93 σεντς στα 110,19 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate για τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 86 σεντς στα 106,28 δολάρια το βαρέλι.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω του Πακιστάν και ότι τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη έχουν στείλει τα τελευταία τους σχόλια σε μια πρόταση από το Ιράν.

Παράλληλα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο Axios εξηγώντας ότι η πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για μια συμφωνία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας αύριο Τρίτη για να συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές,σύμφωνα με πηγές του Axios.

Οι ειδήσεις οδηγούν την αγορά πετρελαίου

Η αγορά πετρελαίου σήμερα χαρακτηρίζεται από μεταπτώσεις, που προκαλούνται από δημοσιεύματα, καθώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν.

Νωρίς το πρωί το πετρέλαιο κατέγραφε κέρδη καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει, μετά την επίθεση σε πυρηνικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την αναμενόμενη συζήτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,01 δολάρια, ή 1,84%, στα 111,27 δολάρια το βαρέλι έως τις 06:32 ώρα Ελλάδος GMT, αλλά ήταν κάτω από τα 112 δολάρια που είχαν αγγίξει νωρίτερα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαΐου.

Στη συνέχεια το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim, ανέφερε ότι πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων ενημέρωσε ότι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα κείμενα, οι Αμερικανοί αποδέχτηκαν στο νέο κείμενο την άρση των κυρώσεων πετρελαίου του Ιράν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 1,48 δολάρια, ή 1,4%, στα 107,78 δολάρια το βαρέλι, αφού άγγιξαν τα 112 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαΐου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate μειώθηκε κατά 1,9 δολάρια ή 1,8% στα 103,52 δολάρια το βαρέλι, αφού άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Απριλίου στα 108,70 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο άνω του 7% την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τις επιθέσεις και τις κατασχέσεις πλοίων γύρω από την εμπορική οδό των Στενών του Ορμούζ μειώθηκαν.

Προειδοποίηση Μπιρόλ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία.

«Νομίζω ότι εξαντλούνται πολύ γρήγορα» είπε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι, επαναλαμβάνοντας σχόλια της περασμένης εβδομάδας. Θα είναι «μερικές εβδομάδες, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μειώνεται ραγδαία», είπε.

Τόνισε επίσης ότι η απότομη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και του ντίζελ έρχεται στην αρχή της περιόδου ταξιδιών και σποράς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια
Commodities

Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ράλι ανόδου την τελευταία ώρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι ανόδου την τελευταία ώρα στις ευρωαγορές
Πετρέλαιο: Ανατροπή – Ξαναγύρισε ανοδικά
Commodities

Καρδιογράφημα οι τιμές του πετρελαίου- Ξανά ανοδικά ο μαύρος χρυσός
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάχωμα στις απώλειες ύψωσαν ΔΕΗ και Κύπρου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανάχωμα στις απώλειες του ΧΑ ύψωσαν ΔΕΗ και Κύπρου
Wall Street: Νευρικότητα και μικτά πρόσημα
Markets

Νευρικότητα και μικτά πρόσημα στη Wall Street

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit
World

Commerzbank: "Nein" στην προσφορά 37 δισ. της Unicredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

Γιάννης Αγουρίδης
Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Commodities
Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια
Commodities

Societe Generale: Το Brent μπορεί να εκτοξευθεί έως τα 150 δολάρια

Η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη παρά τη φαινομενική σταθερότ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά τις απειλές Τραμπ στο Ιράν
Commodities

Νέα άνοδος στο πετρέλαιο μετά τις απειλές Τραμπ στο Ιράν

Το πετρέλαιο συνεχίζει να ανεβαίνει, καθώς δεν υπάρχουν σημάδια λήξης του αδιεξόδου ΗΠΑ-Ιράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Ανοδος μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Κίνα θα κάνει αγορές από τις ΗΠΑ
Commodities

«Ανέβασαν» το πετρέλαιο οι δηλώσεις Τραμπ για κινεζικές αγορές

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News αναφερόμενος στην Κίνα

Πετρέλαιο: Οριακή άνοδος με το βλέμμα στη συνάντηση Τραμπ – Σι
Commodities

Το πετρέλαιο σε οριακή άνοδο με το βλέμμα στο Πεκίνο

Οριακά ανοδική κίνηση καταγράφει το πετρέλαιο, με τις αγορές να επικεντρώνονται στη συνάντηση υψηλού διακυβεύματος μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ, προσδοκώντας σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με τον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος έχει διαταράξει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Εκτός από τα εμπορικά ζητήματα, […]

Χρυσός: Δεύτερη ημέρα απωλειών
Commodities

Δεύτερη ημέρα πτώσης για τον χρυσό

Ο χρυσός βάλλεται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση Σι - Τραμπ

Πετρέλαιο: Στα 106,55 δολάρια – Αδιέξοδο στη Μ. Ανατολή
Commodities

Στα 106,55 δολάρια το πετρέλαιο - Αδιέξοδο στη Μ. Ανατολή

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν δεν έχουν ακόμη επιφέρει ουσιαστική πρόοδο, κρατώντας το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί στην Κούβα και η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά διαθέσιμη μόνο για μία ή δύο ώρες την ημέρα

Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα hedge funds δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην περιοχή παρά τις τρέχουσες αναταραχές στη Μέση Ανατολή

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης
Τουρισμός

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό του τουρισμού ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν πιστεύει στην έννοια της φέρουσας ικανότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία
Κόσμος

ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αποθήκευση ενέργειας: Σε πίεση οι εταιρείες μπαταριών που στοχεύουν στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη
Αποθήκευση Ενέργειας

Η εφοδιαστική αλυσίδα... πνίγει τις εταιρείες μπαταριών αποθήκευσης ενεργειας

Οι εταιρείες κατασκευής μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies