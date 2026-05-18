NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy

Το σχέδιο δημιουργίας μιας απο τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο ανακοίνωσαν οι αμερικανικές NextEra Energy και Dominion Energy. Η συμφωνία συγχώνευσης ύψους 66,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπογράφεται εν μέσω της επέκτασης των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συναλλαγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με ανταλλαγή μετοχών και εκκρεμεί η έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, είναι μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στον τομέα της ενέργειας που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ.

Θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας των ΗΠΑ, πίσω από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Exxon και Chevron, και μια εταιρεία με επιχειρηματική αξία που θα ξεπερνά τη συνολική αξία των δύο επόμενων μεγαλύτερων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ.

Η εξαγορά της Dominion από την NextEra, η οποία είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο, είναι η τελευταία σε μια σειρά συγχωνεύσεων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, καθώς η κατασκευή αποθηκών διακομιστών σε ολόκληρη τη χώρα ανοίγει νέες προσοδοφόρες πηγές εσόδων.

Φέτος, η AES Corp συμφώνησε να εξαγοραστεί από ένα κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία της Global Infrastructure Partners και της σουηδικής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων EQT AB έναντι 33,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό ακολούθησε τη συμφωνία της Constellation Energy ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Calpine και τη συμφωνία της Blackstone ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την TXNM Energy πέρυσι.

Αξία 420 δισ. δολαρίων

Η επιχειρηματική αξία της ενοποιημένης εταιρείας NextEra και Dominion ανέρχεται σε περίπου 420 δισεκατομμύρια δολάρια, με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 249 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της NextEra, Τζον Κέτσαμ, σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές.

«Η χώρα χρειάζεται περισσότερες ενεργειακές υποδομές που να κατασκευάζονται ταχύτερα, αποδοτικότερα και με χαμηλότερο κόστος από ποτέ», δήλωσε ο Ketchum. «Η συγχώνευση δύο μεγάλων αμερικανικών εταιρειών μπορεί να επιτύχει καλύτερα την ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτεί η παρούσα συγκυρία».

Η συγχωνευμένη εταιρεία θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής περιοχής των ΗΠΑ, μια περιοχή με ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό και το μεγαλύτερο κόμβο κέντρων δεδομένων στον κόσμο στη Βιρτζίνια.

Η συμφωνία θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη της ενεργειακής υποδομής για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε κέντρα δεδομένων που προτίθενται να συνδεθούν με την NextEra και την Dominion, τα οποία έχουν συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 130 γιγαβάτ, δήλωσαν στελέχη των εταιρειών.