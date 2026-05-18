Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

World 18.05.2026, 23:00
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Όταν η No1 στον κόσμο στο γυναικείο τένις, Άρυνα Σαμπαλένκα, εμφανίστηκε πριν το Italy Open αυτόν τον μήνα με μια καινούργια τσάντα Gucci Paparazzo στο χέρι, επιβεβαιώθηκε πόσο βαθιά έχει «ριζώσει» η πολυτέλεια και η μόδα στο τένις.

Η πολυτέλεια σε αγώνες τένις

Η αρχή για τη συγκεκριμένη διαπίσωση, φυσικά, πάει πολλούς μήνες πίσω, τον Ιανουάριο, όταν η Σαμπαλένκα εντάχθηκε στην Gucci ως πρέσβειρα της μάρκας. Ο ιταλικός οίκος μόδας ήταν ένας από τους πρώτους που προώθησαν τη συνεργασία της πολυτέλειας με το τένις, υπογράφοντας συμβόλαιο με το No1 των ανδρών, Jannik Sinner, τον Ιούλιο του 2022, περίπου 18 μήνες πριν κερδίσει το πρώτο του Grand Slam.

Ένα χρόνο αργότερα, στο Wimbledon, ο Sinner έφερε στο γήπεδο μια τσάντα Gucci με μονόγραμμα — μια κίνηση που ανέτρεψε για λίγο τον περίφημο αυστηρό κώδικα ενδυμασίας του τουρνουά, που απαιτεί αποκλειστικά λευκά ρούχα, και έγινε μια viral στιγμή της μόδας. Αναμένεται να δούμε περισσότερες τέτοιες δηλώσεις στο Roland-Garros αυτή την εβδομάδα.

Από Gucci και Miu Miu μέχρι Louis Vuitton

Η Louis Vuitton είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη Ναόμι Οσάκα ένα χρόνο νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που δεν ισχύει πλέον – όμως η συνεργασία της Gucci με τον Sinner συνέβαλε στο να εισέλθει η πολυτελής μόδα κατευθείαν στο οπτικό θέατρο του επαγγελματικού τένις. Σ

τα χρόνια που ακολούθησαν, η Louis Vuitton υπέγραψε συμβόλαιο με τον ομόλογο και κορυφαίο αντίπαλο του Sinner, τον Carlos Alcaraz. Η Dior υπέγραψε με την Zheng Qinwen, μία από τις πιο δημοφιλείς αθλήτριες της Κίνας. Η Burberry εξασφάλισε τον πολυσυζητημένο Βρετανό Jack Draper.

Η Miu Miu συνεργάστηκε για μια συλλογή ρούχων τένις με το παιδί-θαύμα Coco Gauff και τη New Balance, και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με την σταρ. Ενώ κΚαι η Bottega Veneta υπέγραψε με τον Lorenzo Musetti, τον Ιταλό παίκτη με τα χαρακτηριστικά μοντέλου.

«Βλέπουμε πολλές μάρκες να εκμεταλλεύονται αυτή την τάση της δημοτικότητας του τένις, αλλά εμείς διαθέτουμε μια σημαντική βάση στον αθλητισμό που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, όταν λανσάραμε το παπούτσι Tennis 1977», διευκρίνισε στους Financial Times ο Ντάριο Γκαργκιούλο, διευθυντής πελατών, μάρκετινγκ και εμπορικών δραστηριοτήτων της Gucci.

Μια σχέση αγάπης

Πράγματι, η σχέση μεταξύ πολυτέλειας και τένις δεν είναι καινούργια. Μάρκες όπως η Lacoste και η Ralph Lauren έχουν από καιρό αξιοποιήσει την αισθητική και τους κώδικες του τρόπου ζωής αυτού του αθλήματος, συνεργαζόμενες με τουρνουά Grand Slam όπως το Γαλλικό Όπεν, το US Open και το Wimbledon, ενώ, στην περίπτωση της Lacoste, ντύνοντας επαγγελματίες παίκτες.

Η Rolex είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με το άθλημα από τότε που ανέλαβε τον ρόλο του Επίσημου Χρονομέτρη στο Wimbledon το 1978 και, στη συνέχεια, στα άλλα τρία τουρνουά Grand Slam. Επιπλέον, χορηγεί κορυφαίους αθλητές όπως ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Κάρλος Αλκαράζ και η Ίγκα Σβιάτεκ. Για τον Γκαργκιούλο, η σύνδεση μεταξύ του τένις και της πολυτελούς μόδας έγκειται σε μια κοινή γλώσσα. «Χρειάζεσαι κομψότητα σε κάθε δευτερόλεπτο του τένις», εξηγεί.

Αυτό που έχει αλλάξει πρόσφατα είναι η κλίμακα και η προβολή του τένις, τόσο ως αθλήματος συμμετοχικού χαρακτήρα όσο και ως θεάματος. Στοιχεία της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Τένις δείχνουν ότι η συμμετοχή στο τένις στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,6 εκατομμύρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 54% από το 2019.

Το Tennis Channel, μάλιστα, το κύριο τηλεοπτικό δίκτυο στις ΗΠΑ για το άθλημα, το οποίο είναι διαθέσιμο και σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, σημείωσε φέτος την υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία του στο Indian Wells, που συχνά αναφέρεται ως «το πέμπτο Slam», με αύξηση 39%. Ενώ και οι ετήσιες εγγραφές συνδρομητών έχουν αυξηθεί κατά 150% από πέρυσι.

