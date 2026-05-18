Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης

Ανοικτός σε αλλαγές στο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας πριν από λίγο στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Στο πλαίσιο ανοιχτής συζήτησης ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει διαθέσιμη να εξετάσει συμπληρωματικές προτάσεις κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Επίσης αφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει πιο ανταποδοτικό χαρακτήρα το τέλος ανθεκτικότητας.

«Είμαστε ανοικτοί να συνεχίσουμε τη διαβούλευση και να λάβουμε υπόψη μας συμπληρωματικές παρατηρήσεις, οι οποίες μπορεί να γίνουν έτσι ώστε το σχέδιο αυτό να εκπληρώνει τον βασικό του σκοπό, που είναι η ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις για το χωροταξικό του τουρισμού

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην έννοια της φέρουσας ικανότητας, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τον ξενοδοχειακό κλάδο, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται στον δημόσιο διάλογο.

«Δεν πιστεύω εξ αρχής στην έννοια της φέρουσας ικανότητας, διότι είναι άμεσα εξαρτημένη με τις υποδομές που μπορούμε να δημιουργούμε σε έναν συγκεκριμένο προορισμό», σημείωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κρήτη. Όπως είπε, διαφορετική είναι η φέρουσα ικανότητα του νησιού με τις σημερινές υποδομές και διαφορετική θα είναι μετά την ολοκλήρωση σημαντικών έργων, όπως η αναβάθμιση των αεροδρομίων και του Βόρειου Οδικού Άξονα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, προαναγγέλλοντας κανονιστική ρύθμιση που θα υποχρεώνει μεγάλες επιχειρήσεις να συμβάλλουν στη στέγασή τους.

«Οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να μεριμνούν για τη στέγαση των εργαζομένων, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πίεση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό «θα πρέπει να έχει ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας».

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη φετινή συγκυρία απαιτητική, αποφεύγοντας ωστόσο να κάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για την πορεία της τουριστικής σεζόν. Υπογράμμισε πως το κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας επηρεάζει συνολικά τον κλάδο και απαιτεί αυξημένη προσαρμοστικότητα.

«Δεν είναι εύκολο κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο ο αριθμός των αφίξεων, αλλά και η θέση της Ελλάδας σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό.

Γεωπολιτικές αναταράξεις

«Αν η πίτα μικρύνει, να είμαστε η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό.

Όπως πρόσθεσε, «οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα», ενώ παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια επιβράδυνση στις κρατήσεις. Παρ’ όλα αυτά, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει «κάποια μεγάλη συστημική κρίση» για τον τουρισμό τη φετινή χρονιά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κύματος κρατήσεων της τελευταίας στιγμής από τις παραδοσιακές αγορές της Ελλάδας, εφόσον βελτιωθεί το διεθνές κλίμα.

Αναφερόμενος στη συζήτηση περί υπερτουρισμού, τόνισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί «διαφορετική ρότα από άλλες χώρες», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Οι προτεραιότητες της νέας προέδρου του ΣΕΤΕ

Από την πλευρά της, η νέα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αγάπη Σμπώκου, παρουσίασε τους επτά βασικούς άξονες προτεραιοτήτων της νέας διοίκησης.

Μεταξύ άλλων, έδωσε έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στην προσέλκυση ταλέντων και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της διασφάλισης της αυθεντικότητας των προορισμών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, χαρακτήρισε θετικό το βήμα που γίνεται, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα υπέρ ενός δημιουργικού διαλόγου με την πολιτεία στο πλαίσιο της διαβούλευσης.