Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά

Στο σφυρί βγαίνει το συγκρότημα των «Κλωστηρίων Θράκης» στις 20 Μαΐου, ενώ είχε προηγηθεί πλειστηριασμός των «Εκκοκκιστηρίων Θράκης» νωρίτερα τον Μάρτιο.

Μετά από μια σειρά άγονων διαδικασιών, ο νέος πλειστηριασμός έχει επισπεύδοντα ιδιώτη ιταλικής προέλευσης, ενώ αποκαλύπτει τη συνεχιζόμενη απαξίωση της άλλοτε ισχυρής βιομηχανικής μονάδας.

Τα «Κλωστήρια Θράκης» διαδραμάτισαν μείζονα ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, με την οικογένεια Ακκά να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον κλάδο για δεκαετίες.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, παρήγαγε εξειδικευμένα νήματα και στο πελατολόγιό της είχε ηχηρά ονόματα, όπως Benetton, Next και Chicco.

Μέχρι και το 2013, η εταιρεία κατείχε ηγετική θέση στην κλωστοϋφαντουργία, όμως η πορεία της επιδεινώθηκε σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Αποκαλυπτική είναι η εικόνα των τελευταίων διαθέσιμων οικονομικών αποτελεσμάτων της το 2020 για χρήση 2019. Το έτος έκλεισε με ζημίες μετά από φόρους ύψους -3.08 εκατ. ευρώ έναντι -1.29 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Μια προδιαγεγραμμένη πορεία;

Τροχοπέδη στη λειτουργία της εταιρείας ήταν η μεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη της απαίτησης από τον ΟΑΕΔ, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα του 2020.

Όπως ανέφερε η διοίκηση, η κατάσταση αυτή ώθησε την εταιρεία να προσφύγει σε εξωτερικό τραπεζικό δανεισμό, γεγονός που επέφερε «υψηλή επιβάρυνση από τόκους και πρόσθετα προβλήματα στις ταμειακές ροές της εταιρείας από την ανάγκη αποπληρωμής τους».

Φαίνεται πως η κατάληξη στο ηλεκτρονικό σφυρί υπήρξε σχεδόν προδιαγεγραμμένη, αν συνυπολογιστούν οι αδύναμες επιδόσεις της βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό τα αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ηλεκτρονικό σφυρί των «Κλωστηρίων Θράκης» πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023.

Τότε η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στα 5.46 εκατ. ευρώ και με επισπεύδουσα την Alpha Bank.

Αρνητικά επέδρασε στον όμιλο η κατάρρευση της μητρικής «Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε.» (ΕΛ.ΥΦ.), που είχε προηγηθεί σχεδόν μία δεκαετία πριν τον πρώτο πλειστηριασμό.

Ένας όμιλος με μακρά ιστορία στην κλωστοϋφαντουργία

Η ΕΛ.ΥΦ. ιδρύθηκε το 1973, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έπειτα το βιομηχανικό συγκρότημα στη Ν. Πέλλα Γιαννιτσών.

Σταδιακά, η εταιρεία μπήκε στο top 3 των μεγαλύτερων βιομηχανιών παραγωγής denim σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ το 1994 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η θέση της ΕΛ.ΥΦ. ενισχύθηκε περαιτέρω μετά τη συγχώνευσή της με τις εταιρείες «Εκκοκκιστήρια Μακεδονίας Α.Ε.» και «Ήλιος-Ten Cate Α.Ε.» το 2001.

Με την επέλαση της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω περιβαλλοντικών καταστροφών, η μητρική ΕΛ.ΥΦ. υπέστη «θανάσιμα» πλήγματα, από τα οποία δεν κατάφερε να ανακάμψει.

Η σταδιακή κατάρρευση

Το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον επέδρασε καθοριστικά την πορεία της άλλοτε κραταιής ΕΛ.ΥΦ.

Λόγω υψηλών ζημιών, το 2011 οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ το επόμενο έτος έγινε προσπάθεια για συμφωνία αναδιάρθρωσης δανεισμού με τις πιστώτριες τράπεζες.

Άλλο μεγάλο πλήγμα υπέστη η εταιρεία το 2013, όταν σημειώθηκαν πρωτοφανείς πλημμύρες στον νομό Πέλλας, οι οποίες έπληξαν ανεπανόρθωτα το εργοστάσιο υφάσματος denim της ΕΛ.ΥΦ. στα Γιαννιτσά.

Την περίοδο 2013-2014 φαίνεται πως έπεσαν και οι «τίτλοι τέλους» για την άλλοτε επιτυχημένη εξαγωγικά εταιρεία, όταν σταμάτησε η λειτουργία της μονάδας.

Στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛ.ΥΦ. για τη χρήση του 2015, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών είχε μειωθεί στα 2,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε -9,26 εκατ. ευρώ από –9,33 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης.

Έπειτα, τα ενοποιηµένα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους ανήλθαν σε εκ. -12,44 εκατ. ευρώ έναντι -13,01 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη χρήση του 2014.

Το 2017 η ΕΛΥΦ ενημέρωσε το Χρηματιστήριο ότι έπαυσε τη λειτουργία της και το 2018 βγήκαν σε πλειστηριασμό ακίνητα και μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου με συνολική τιμή εκκίνησης περί τα 7,5 εκατ. ευρώ.