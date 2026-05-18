Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Την Παρασκευή ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ορκίσει τον Κέβιν Γουόρς, την επιλογή του για την ηγεσία της Fed κατά τη διάρκεια τελετής την Παρασκευή, σύμφωνα με το CNBC.

Η κίνηση αυτή θα τερματίσει τη διαδικασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα με τη Γερουσία να επικυρώνει τον Γουόρς με ψήφους 54 έναντι 45.

Γουόρς: Ο πλουσιότερος πρόεδρος της Fed

Ο νέος πρόεδρος θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου έληξε την Παρασκευή, αλλά ο οποίος συνεχίζει να υπηρετεί σε προσωρινή βάση μέχρι να αναλάβει επίσημα ο Γουόρς.

Μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, ο 56χρονος Γουόρς, θα γίνει ο 11ος πρόεδρος στη σύγχρονη εποχή, καθώς και ο πλουσιότερος άνθρωπος που κατείχε ποτέ τη θέση, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που υπέβαλε πριν από την επικύρωση. Θα πρέπει να εκποιήσει μεγάλο μέρος των επενδύσεων που έχει συγκεντρώσει στο χαρτοφυλάκιό του για να επιβεβαιωθεί με τους αυστηρούς νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν για τους αξιωματούχους της Fed.

Η τελετή θα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Τραμπ όχι μόνο πρότεινε τον Γουάρς, αλλά το έπραξε με την προσδοκία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μετά τον Πάουελ θα προχωρήσει στη μείωση των επιτοκίων, όπως έκανε τρεις φορές το 2025.

Ωστόσο, οι αγορές αναμένουν ότι τα αυξημένα επίπεδα πληθωρισμού και η σταθερή αγορά εργασίας πιθανότατα θα αποθαρρύνουν την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, έως ότου υπάρξουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιστρέφει στον στόχο του 2% της Fed. Ο Πάουελ ηγήθηκε μιας Fed που δεν έχει επιτύχει τον στόχο για περισσότερα από πέντε συνεχόμενα έτη.