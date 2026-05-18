Σκόπελος: Βρετανικό αφιέρωμα «υμνεί» το ελληνικό νησί

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά

Τουρισμός 18.05.2026, 10:55
Ως ο κορυφαίος προορισμός αναδεικνύεται η Σκόπελος για ταξιδιωτικές εμπειρίες, εμπνευσμένες από τη διάσημη κινηματογραφική παραγωγή Mamma Mia, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα η δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα Virgin Media.

Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί «kalokairi» του μιούζικαλ και χαρακτηρίζεται ως «η καρδιά του Mamma Mia», καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο εμβληματικό εκκλησάκι του Άη Γιάννη στο Καστρί, όπου γυρίστηκαν οι διάσημες σκηνές του γάμου, καθώς και στις παραλίες Καστάνη και Γλυστέρι, που αποτέλεσαν σκηνικό για τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές της ταινίας.

Η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση της Σκοπέλου και της προσπάθειας που καταβάλλεται για την διατήρηση της αυθεντικότητας και της ενίσχυσης της δυναμικής του νησιού ως προορισμού κινηματογραφικού και θεματικού τουρισμού.

Η Σκόπελος δεν είναι μόνο ο τόπος όπου “ζωντάνεψε” κινηματογραφικά το “kalokairi”, αλλά ένας προορισμός με πλούσια φυσική ομορφιά, αυθεντική φιλοξενία, πολιτισμό, γαστρονομία, δραστηριότητες στη φύση και μοναδικές παραλίες που δημιουργούν εμπειρίες και εκτός της υψηλής σεζόν. Επιδιώκουμε να κρατάμε ζωντανή τη σύνδεση του νησιού με το παγκοσμίως αγαπημένο μιούζικαλ Mamma Mia μέσα από πρωτότυπες προωθητικές δράσεις, σύγχρονες ψηφιακές καμπάνιες και διαδικτυακές συνέργειες με διεθνή μέσα και ταξιδιωτικές πλατφόρμες.

Στόχος μας είναι να ενισχύουμε συνεχώς τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Σκοπέλου και να προσφέρουμε στους επισκέπτες την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν μέσα από τις δικές τους εμπειρίες στο νησί του Mamma Mia», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ.

