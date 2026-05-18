Θεσσαλία: Στρατηγικός σχεδιασμός της αγροτικής παραγωγής

Κεντρική εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Σχεδιάζοντας το Μέλλον: Αγροτική παραγωγή, δυνατότητες και προκλήσεις» στη Θεσσαλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχος της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο ξενοδοχείο Divani Palace στη Λάρισα.είναι ο διάλογος για έναν μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό που αφορά στην αγροτική παραγωγή της Θεσσαλίας, με το βλέμμα στραμμένο στο 2040 και πέρα.

Διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για τον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως κεντρικοί ομιλητές ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, και ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Στάθης Αραποστάθης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Γιάννης Κολλάτος.

Οι βασικοί άξονες

Οι βασικοί άξονες της συζήτησης περιλαμβάνουν:

Ανάδειξη τάσεων και προκλήσεων: Ανάλυση των νέων δεδομένων του αγροδιατροφικού συστήματος.

Καινοτομία και Ψηφιακή Γεωργία: Ενίσχυση της γνώσης για βιώσιμα και ανταγωνιστικά παραγωγικά μοντέλα.

Οικοσύστημα Συνεργασίας: Σύνδεση παραγωγών, συνεταιρισμών και ερευνητικών ιδρυμάτων με την αγορά.

Διαφάνεια και Σχέδιο: Οικοδόμηση ενός μέλλοντος με εμπιστοσύνη και καθαρές προοπτικές.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους παραγωγούς και τους πολίτες της Θεσσαλίας να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής.