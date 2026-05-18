Χρίστος Δήμας: Αυτοκινητόδρομος Ε65 και επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης εντός καλοκαιριού

Στην πρόοδο δύο εμβληματικών έργων αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών - Η Θεσσαλονίκη γίνεται γεωστρατηγικός κόμβος

Κατασκευές 18.05.2026, 13:20
Σχολιάστε
Χρίστος Δήμας: Αυτοκινητόδρομος Ε65 και επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης εντός καλοκαιριού
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Ε65 και την επέκτασης του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μέσα στο καλοκαίρι προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας κατά τη διάρκεια ημερίδας

Όπως δήλωσε ο ίδιος, τα εμβληματικά αυτά έργα μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη σε σύγχρονο και δυναμικό κόμβο ανάπτυξης και καινοτομίας.

«Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της ηπειρωτικής Ελλάδας, συνδέοντας απευθείας τον άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Συμπλήρωσε πως η πρόοδος κατασκευής βρίσκεται στο 95% και απομένει το τελευταίο και δυσκολότερο τεχνικά, βόρειο τμήμα, μήκους περίπου 46 χλμ., από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί σε λιγότερο από δύο μήνες.

Χρίστος Δήμας

Επεκτείνεται το μετρό

Όσον αφορά στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα) ο κ. Δήμας εξήρε τη συμβολή του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου στην πρόοδο του έργου, λέγοντας πως θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα έως το τέλος Ιουλίου, αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι ήδη με τη λειτουργία του Μετρό, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 15%, ενώ έχει ήδη ανανεωθεί το μεγαλύτερο μέρος του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, με σύγχρονα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες.

Για την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας, ο κ. Δήμας είπε πως  το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και οι εργασίες εξελίσσονται με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος, σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα.

Χρίστος Δήμας

Χρίστος Δήμας: Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Θεσσαλονίκης

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μίλησε για τον γεωστρατηγικό ρόλο της Θεσσαλονίκης, η οποία αναδεικνύεται σε πύλη σύνδεσης με τα Βαλκάνια, καθώς αποτελεί κόμβο του ευρωπαϊκού δικτύου Μεταφορών και μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος με τα διεθνή δίκτυα που σχεδιάζονται, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

«Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει φυσικά, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, η οποία τελευταία έχει αποκτήσει δυναμική που υπερβαίνει τα εθνικά όρια», πρόσθεσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνοντας πως υλοποιούνται έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως του CEF, όπως οι γραμμές Θεσσαλονίκη–Προμαχώνας και Πύθιο–Ορμένιο/Αλεξανδρούπολη.

Σχετικά, συμπλήρωσε πως η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού συνεπάγεται τον εκσυγχρονισμό του Αυτοκινητόδρομου που διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και σύντομα θα συνδεθεί με τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, Ε65, απελευθερώνοντας τεράστια δυναμική για το εμπόριο, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.

Πρόσθεσε πως έχουν δρομολογηθεί δύο ακόμη σημαντικά οδικά έργα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία: η αναβάθμιση του οδικού άξονα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Έδεσσα και η κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Σκοπός η βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα σχολικής στέγης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την κατασκευή 17 νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ όσο και την ένταξη 27 σχολείων στη δεύτερη φάση του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω της ΚΤΥΠ, πέραν των 80 σχολικών μονάδων που ανακαινίσθηκαν κατά την πρώτη φάση του Προγράμματος.

«Με όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται, η Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα εισέρχονται σε μια νέα εποχή ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αναδεικνύονται ως πόλος καινοτομίας και ανάπτυξης. Ως πρότυπο βιώσιμης για όλη τη χώρα», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Δήμας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
Επικαιρότητα

Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι
Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ
Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy
Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit
World

Commerzbank: "Nein" στην προσφορά 37 δισ. της Unicredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

Γιάννης Αγουρίδης
Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αυτοκινητόδρομος Ε65 και επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης εντός καλοκαιριού
Κατασκευές

Χρίστος Δήμας: Δύο εμβληματικά έργα αναβαθμίζουν τη Θεσσαλονίκη

Στην πρόοδο δύο εμβληματικών έργων αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών - Η Θεσσαλονίκη γίνεται γεωστρατηγικός κόμβος

Αυτοκινητόδρομοι: Κλείνουν οι σήραγγες των Τεμπών από 18 έως 22 Μαϊου
Κατασκευές

Κλείνουν οι σήραγγες των Τεμπών από 18 έως 22 Μαϊου

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων - Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

ΥΠΕΝ: Με νέα απόφαση δίνει ώθηση στο project της Διπλής Ανάπλασης
Κατασκευές

Νέα απόφαση δίνει ώθηση στο project της Διπλής Ανάπλασης

Η απόφαση Ταγαρά αυξάνει τον όγκο των εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ώστε να καλύπτουν τις διεθνείς αθλητικές προδιαγραφές

Μάχη Τράτσα
Στενά του Ορμούζ: Το κλείσιμο αναστέλλει κατασκευαστικά έργα λόγω εκτίναξης του κόστους υλικών
World

Το κλειστό Ορμούζ αναστέλλει ακόμη και κατασκευαστικά έργα

Τα κατασκευαστικά έργα σε όλο τον κόσμο καθυστερούν λόγω της έλλειψης προϊόντων που προέρχονται από το πετρέλαιο

Δημήτρης Σταμούλης
Αρανίτης (AKTOR): Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών
Business

Αρανίτης (AKTOR): Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί μεγάλα έργα στην Κρήτη που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νησιού

ΕΤΑΔ: Προχωρά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση των Σπηλαίων Διρού
Τουρισμός

Αποκατάσταση και αναβάθμιση των Σπηλαίων Διρού

Υπεγράφη η σύμβαση από την ΕΤΑΔ για ένα εμβληματικό έργο πολιτισμού, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης στη Λακωνία

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα
Business

Στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Moody's και S&P Global έδωσαν επενδυτική βαθμίδα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Σταθερές ροές εσόδων από παραχωρήσεις - EBITDA 750 εκατ. έως το 2028

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
Επικαιρότητα

Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates

A top government defense council has approved the acquisition of Italian-built Bergamini frigates as part of a wider naval modernization plan, alongside upgrades to existing vessels and new defense equipment procurement

Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί στην Κούβα και η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά διαθέσιμη μόνο για μία ή δύο ώρες την ημέρα

Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα hedge funds δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην περιοχή παρά τις τρέχουσες αναταραχές στη Μέση Ανατολή

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης
Τουρισμός

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό του τουρισμού ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν πιστεύει στην έννοια της φέρουσας ικανότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία
Κόσμος

ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies