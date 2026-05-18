Ανδριανός: Το ελαιόλαδο κεντρικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας

Στη στρατηγική σημασία του ελληνικού ελαιολάδου για την αγροτική παραγωγή, την εξωστρέφεια, τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία αναφέρθηκε κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη του 2ου Olive Oil Forum, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το ελαιόλαδο αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, της μεσογειακής διατροφής και της παραγωγικής δυναμικής της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών ελαιολάδου διεθνώς και διαθέτει από τα υψηλότερα ποσοστά παραγωγής εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πιστοποιημένο προβασικό υλικό για 15 ποικιλίες ελιάς

Όπως ανέφερε, το βασικό ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια είναι η καλύτερη οργάνωση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, από την έρευνα και την καλλιέργεια έως την τυποποίηση, την πιστοποίηση και την παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές. Στόχος, όπως τόνισε, είναι «η δεδομένη υπεραξία του ελληνικού ελαιολάδου να επιστρέφει ολοένα και περισσότερο στον Έλληνα παραγωγό, τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία».

Οι τρεις άξονες

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στους τρεις βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για τον ελαιοκομικό τομέα:

Πρώτον, στη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και την προστασία της αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου, μέσα από τη συνεργασία με την ΑΑΔΕ, τη διαλειτουργικότητα των μητρώων και την εκτεταμένη κωδικοποίηση στην επισήμανση του ελαιολάδου.

Δεύτερον, στην ενίσχυση της ποιότητας και στη διεθνή κατοχύρωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού ελαιολάδου, μέσα από τη συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, με έμφαση στην προσαρμογή των προτύπων ποιότητας ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των ελληνικών ποικιλιών.

Τρίτον, στην έρευνα, την καινοτομία και την κλιματική ανθεκτικότητα, με τη συμβολή των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδριανός στις δράσεις για τη διατήρηση και αξιοποίηση του γενετικού υλικού της ελιάς, την αξιολόγηση ελληνικών ποικιλιών ως προς την ανθεκτικότητα στην ξηρασία και τη θερμική καταπόνηση, καθώς και στην παραγωγή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πιστοποιημένου προβασικού υλικού για 15 ποικιλίες ελιάς.

Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στη φυτοπροστασία, όπως οι ηλεκτρονικές παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού, τα συστήματα GPS για την παρακολούθηση των ψεκαστικών μέσων και τα μοντέλα αυτόματου ελέγχου των δολωματικών ψεκασμών. Επισήμανε επίσης ότι για πρώτη φορά η προμήθεια των σχετικών σκευασμάτων γίνεται για 2+1 έτη, ώστε να ενισχύεται η ετοιμότητα και η ασφάλεια του εφοδιασμού.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός τόνισε ότι το μέλλον του ελληνικού ελαιολάδου προϋποθέτει τον συνδυασμό της μακραίωνης παράδοσης της ελληνικής ελαιοκομίας με τη σύγχρονη έμφαση στην ποιότητα, την επιστημονική γνώση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Olive Oil Forum μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ουσιαστικό θεσμό για τον κλάδο.